https://ukraina.ru/20220921/1038868502.html

"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов

"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов - 21.09.2022 Украина.ру

"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов

Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что сейчас преподает китайским студентам курс "Международного права", а раньше этой дисциплине учил американских студентов. Именно этот предмет, рассказал он, позволяет понять, почему юристов в США не любят

2022-09-21T04:00

2022-09-21T04:00

2022-09-21T04:00

новости

александр домрин

ружье

юристы

америка

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По его словам, сейчас Вашингтон взял себя эту роль hired gun (нанятого ружья) и пытается вывернуть международное право в свою пользу.Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр домрин, ружье, юристы, америка