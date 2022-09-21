"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов - 21.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220921/1038868502.html
"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов
"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов - 21.09.2022 Украина.ру
"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что сейчас преподает китайским студентам курс "Международного права", а раньше этой дисциплине учил американских студентов. Именно этот предмет, рассказал он, позволяет понять, почему юристов в США не любят
2022-09-21T04:00
2022-09-21T04:00
новости
александр домрин
ружье
юристы
америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_0:480:5976:3842_1920x0_80_0_0_fa5b2b46edc089e987f495274f4eba41.jpg
По его словам, сейчас Вашингтон взял себя эту роль hired gun (нанятого ружья) и пытается вывернуть международное право в свою пользу.Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_382:0:5715:4000_1920x0_80_0_0_83856673f0a453b63b7912fe2ad15325.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр домрин, ружье, юристы, америка
Новости, Александр Домрин, ружье, юристы, Америка

"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов

04:00 21.09.2022
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что сейчас преподает китайским студентам курс "Международного права", а раньше этой дисциплине учил американских студентов. Именно этот предмет, рассказал он, позволяет понять, почему юристов в США не любят
"Раньше я преподавал в Америке, и там, нужно честно сказать, не любят юристов, адвокатов, и заслуженно не любят, потому что You are a hired gun. Что это такое? Если вы юрист — вы нанятое ружье. Вы можете быть наняты мафией, а можете — полицией. Но как юрист вы должны знать, чем вы занимаетесь и, соответственно, в зависимости от хорошей оплаты, занимать ту или иную позицию, отстаивать ее", - рассказал эксперт.
По его словам, сейчас Вашингтон взял себя эту роль hired gun (нанятого ружья) и пытается вывернуть международное право в свою пользу.
Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:
Александр Домрин
16 сентября, 10:05
Александр Домрин: Нужно понимать, что международное право написано на языке колонизаторов
 
НовостиАлександр ДомринружьеюристыАмерика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Очень мягкий союзник": политолог Марков объяснил, почему Россия недовольна Китаем
05:45Эксперт объяснил, кто виноват в сегодняшнем проблематичном положении Армении
05:30Царёв объяснил, как адвокат Трампа может помочь Коломойскому спастись от американской тюрьмы
05:22Бородай рассказал о единственной крупной военной потере РФ в ходе отступления из Харьковской области
05:15Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном
05:00Рожин рассказал, будут ли продолжаться попытки контрнаступления ВСУ
04:45"Все устали от военных действий": Марков рассказал, каким способом можно завершить конфликт на Украине
04:30Военный эксперт Рожин оценил российскую ракету “Искандер-М”
04:15"Надеется пересидеть Байдена": Царев о том, что поможет Коломойскому избежать возможного ареста в США
04:00"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов
00:43Харьковский областной совет провалил "дерусификацию" театра имени Пушкина
19:00Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Итоги 20 сентября
18:12Референдумы, новый подход в СВО. О чём говорили эксперты 20 сентября
17:45"По нормам военного времени": Лукашенко приказал проверить все силы обороны государства
17:20"Ой, калi б, калi маскалi прыйшлi" История триединства на территории исторической России
17:10Референдумы и вхождение части Украины в Россию. Эксперты о том, что это даст территориям
17:09Одиозная нацистка Фарион призвала лишить дончан избирательного права и построить стену
17:08Запад вооружает ВСУ до зубов, нарушая собственные ограничения: что говорили об Украине в мире 20 сентября
17:07Не нравится - уезжайте! Михеев о том, как Россия избавляется от иллюзий. Видео
17:06"Политика баланса". Запад ищет в Турции российские деньги
Лента новостейМолния