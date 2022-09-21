https://ukraina.ru/20220921/1038868502.html
"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов
"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов - 21.09.2022 Украина.ру
"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что сейчас преподает китайским студентам курс "Международного права", а раньше этой дисциплине учил американских студентов. Именно этот предмет, рассказал он, позволяет понять, почему юристов в США не любят
2022-09-21T04:00
2022-09-21T04:00
2022-09-21T04:00
новости
александр домрин
ружье
юристы
америка
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По его словам, сейчас Вашингтон взял себя эту роль hired gun (нанятого ружья) и пытается вывернуть международное право в свою пользу.Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр домрин, ружье, юристы, америка
Новости, Александр Домрин, ружье, юристы, Америка
"Нанятое ружье": эксперт объяснил, за что в США не любят юристов
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что сейчас преподает китайским студентам курс "Международного права", а раньше этой дисциплине учил американских студентов. Именно этот предмет, рассказал он, позволяет понять, почему юристов в США не любят
"Раньше я преподавал в Америке, и там, нужно честно сказать, не любят юристов, адвокатов, и заслуженно не любят, потому что You are a hired gun. Что это такое? Если вы юрист — вы нанятое ружье. Вы можете быть наняты мафией, а можете — полицией. Но как юрист вы должны знать, чем вы занимаетесь и, соответственно, в зависимости от хорошей оплаты, занимать ту или иную позицию, отстаивать ее", - рассказал эксперт.
По его словам, сейчас Вашингтон взял себя эту роль hired gun (нанятого ружья) и пытается вывернуть международное право в свою пользу.
Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь: