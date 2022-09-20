Референдумы и вхождение части Украины в Россию. Эксперты о том, что это даст территориям - 20.09.2022 Украина.ру
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Референдумы и вхождение части Украины в Россию. Эксперты о том, что это даст территориям
Референдумы и вхождение части Украины в Россию. Эксперты о том, что это даст территориям - 20.09.2022 Украина.ру
Референдумы и вхождение части Украины в Россию. Эксперты о том, что это даст территориям
Украина.ру, 20.09.2022
2022-09-20T17:10
2022-09-20T17:46
эксклюзив
лднр
украина
рф
референдум
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Народные республики Донецка и Луганска, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей намерены провести референдумы по вопросу присоединения их к Российской Федерации.«Стереть границу»Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик 19 сентября попросили о незамедлительном проведении референдумов. По словам председателя Общественной палаты ДНР Александра Кофмана, пора «стереть несуществующую границу между нашими государствами».В комментарии изданию «Московский комсомолец» политолог и политтехнолог, депутат Госдумы Дмитрий Гусев отметил, что, по его мнению, инициатива действительно исходит от республик Донбасса, жители которых последние восемь лет «одинаково мучились».«Судьба у них одинаковая в последние годы, хотя регионы, безусловно, разные. И вот в рамках одной судьбы люди одновременно приняли такое решение», — сказал эксперт. Он также предположил, что референдумы «покажут "крымский", практически единогласный процент».Как можно быстрееТянуть с организацией плебисцитов никто не будет. В Луганске уже определились со сроками. Референдум о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России состоится в течение недели: с 23 по 27 сентября, об этом сообщает 20 сентября замспикера парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов. Даты проведения референдума определил Народный совет ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник в этот же день подписал закон ЛНР «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации». Тем временем Общественный совет Херсонской области призвал главу региона Владимира Сальдо немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о большом количестве соответствующих обращений от местных жителей и о том, что жители региона «изъявили желание как можно скорее провести референдум». Сальдо подписал указ о проведении референдума 23-27 сентября.В Запорожской области Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан 20 сентября в Мелитополе обратилось к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгению Балицкому с просьбой провести референдум, передает РИА «Новости». По информации ВГА, резолюция была принята единогласно.Ликвидировать угрозуПланы ЛДНР и освобожденных территорий провести референдумы о вхождении в состав РФ вызывает нервную реакцию в Киеве. Глава Офиса президента Андрей Ермак у себя в соцсетях назвал идею референдумов «наивным шантажом». В то же время, по его мнению, это угроза, которую «можно ликвидировать только силой».В свою очередь, жители народных республик и освобожденных территорий видят угрозу как раз со стороны киевского режима — и рассчитывают защититься от этой угрозу путем вхождения в состав России. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью «МК» отметил, что «основная часть жителей (ЛДНР. — Ред.) хочет гарантий безопасности и видит их исключительно в присоединении к России».«Без оглядки на Запад»Запад, скорее всего, результаты референдума не признает. Но и не стоит принимать во внимание его оценку, считает член Общественной палаты РФ, директор фонда «Региональная политика», политолог Евгений Забродин. «Что касается легитимности референдума, то на коллективном Западе его и так не признают, как до сих пор не признают крымский референдум. Зато западные страны признают независимость Косово без референдума. Мы не должны оглядываться на их двойные стандарты, а думать о безопасности людей. Как вариант, можно рассмотреть присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей без референдума, путём голосования через советы народных депутатов», — сказал он в интервью ИА REGNUM .Что это даст?Вхождение народных республик и освобожденных территорий в состав РФ изменит очень многое, считают эксперты. В комментарии изданию Правда.ру политолог Андрей Гусий подчеркнул, что когда эти регионы станут частью России, то военное вторжение в них будет отражено всеми средствами. По его словам, «только так и можно обеспечить безопасность не только вошедших регионов, но и других приграничных областей, которые также подвергаются атакам». По мнению аналитика, «в ином случае будут продолжаться атаки, будут гибнуть мирные граждане, так как ракеты режима Зеленского давно не видят границ и красных линий».В случае вторжения на свою территорию Россия может и объявить войну, и в случае необходимости применить ядерное оружие, считает крымский политолог Леонид Петров, чьи слова приводит Правда.ру. Возможно, такая перспектива остудит некоторые горячие головы на Западе. Судьба же самих этих референдумов «очень тесно взаимосвязана с положением на театре военных действий», считает депутат ГД РФ Константин Затулин. Он добавил: «Мы можем предполагать, что референдумы вызовут всплеск нападок на Россию, попыток Украины осуществить диверсионные акты. Если ДНР и ЛНР, администрация Херсонской области чувствует в себе силы купировать все эти риски, то в таком случае референдумы возможны».В то же время, по словам политика, которые приводит издание «Аргументы недели», отменять идею референдумов нельзя, такая отмена «будет воспринята населением, как отказ на перспективу от обязательств со стороны России гарантий защиты населения, которое оказалось под ее контролем».Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента поддержит решение жителей Донбасса по вопросу присоединения региона к России. А заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости.
https://ukraina.ru/20220920/1038902048.html
https://ukraina.ru/20220920/1038900045.html
https://ukraina.ru/20220920/1038899702.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, лднр, украина, рф, референдум
Эксклюзив, ЛДНР, Украина, РФ, референдум

Референдумы и вхождение части Украины в Россию. Эксперты о том, что это даст территориям

17:10 20.09.2022 (обновлено: 17:46 20.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Народные республики Донецка и Луганска, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей намерены провести референдумы по вопросу присоединения их к Российской Федерации.
«Стереть границу»
Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик 19 сентября попросили о незамедлительном проведении референдумов. По словам председателя Общественной палаты ДНР Александра Кофмана, пора «стереть несуществующую границу между нашими государствами».
В комментарии изданию «Московский комсомолец» политолог и политтехнолог, депутат Госдумы Дмитрий Гусев отметил, что, по его мнению, инициатива действительно исходит от республик Донбасса, жители которых последние восемь лет «одинаково мучились».
«Судьба у них одинаковая в последние годы, хотя регионы, безусловно, разные. И вот в рамках одной судьбы люди одновременно приняли такое решение», — сказал эксперт. Он также предположил, что референдумы «покажут "крымский", практически единогласный процент».
Как можно быстрее
Тянуть с организацией плебисцитов никто не будет. В Луганске уже определились со сроками. Референдум о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России состоится в течение недели: с 23 по 27 сентября, об этом сообщает 20 сентября замспикера парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов. Даты проведения референдума определил Народный совет ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник в этот же день подписал закон ЛНР «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации».
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15:36
"Вперед, в Россию!" Референдум по определению судьбы Донбасса и Украины уже готовится
Тем временем Общественный совет Херсонской области призвал главу региона Владимира Сальдо немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о большом количестве соответствующих обращений от местных жителей и о том, что жители региона «изъявили желание как можно скорее провести референдум». Сальдо подписал указ о проведении референдума 23-27 сентября.
В Запорожской области Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан 20 сентября в Мелитополе обратилось к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгению Балицкому с просьбой провести референдум, передает РИА «Новости». По информации ВГА, резолюция была принята единогласно.
Ликвидировать угрозу
Планы ЛДНР и освобожденных территорий провести референдумы о вхождении в состав РФ вызывает нервную реакцию в Киеве. Глава Офиса президента Андрей Ермак у себя в соцсетях назвал идею референдумов «наивным шантажом». В то же время, по его мнению, это угроза, которую «можно ликвидировать только силой».
В свою очередь, жители народных республик и освобожденных территорий видят угрозу как раз со стороны киевского режима — и рассчитывают защититься от этой угрозу путем вхождения в состав России. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью «МК» отметил, что «основная часть жителей (ЛДНР. — Ред.) хочет гарантий безопасности и видит их исключительно в присоединении к России».
«Без оглядки на Запад»
Запад, скорее всего, результаты референдума не признает. Но и не стоит принимать во внимание его оценку, считает член Общественной палаты РФ, директор фонда «Региональная политика», политолог Евгений Забродин.
Александр Малькевич интервью - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
15:28
Александр Малькевич: Референдум — это то, о чем напишут в учебниках истории о нашем времени
«Что касается легитимности референдума, то на коллективном Западе его и так не признают, как до сих пор не признают крымский референдум. Зато западные страны признают независимость Косово без референдума. Мы не должны оглядываться на их двойные стандарты, а думать о безопасности людей. Как вариант, можно рассмотреть присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей без референдума, путём голосования через советы народных депутатов», — сказал он в интервью ИА REGNUM .
Что это даст?
Вхождение народных республик и освобожденных территорий в состав РФ изменит очень многое, считают эксперты. В комментарии изданию Правда.ру политолог Андрей Гусий подчеркнул, что когда эти регионы станут частью России, то военное вторжение в них будет отражено всеми средствами. По его словам, «только так и можно обеспечить безопасность не только вошедших регионов, но и других приграничных областей, которые также подвергаются атакам». По мнению аналитика, «в ином случае будут продолжаться атаки, будут гибнуть мирные граждане, так как ракеты режима Зеленского давно не видят границ и красных линий».
В случае вторжения на свою территорию Россия может и объявить войну, и в случае необходимости применить ядерное оружие, считает крымский политолог Леонид Петров, чьи слова приводит Правда.ру. Возможно, такая перспектива остудит некоторые горячие головы на Западе.
Празднование Дня Победы в Донецке и Луганске - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
15:16
Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме даже за пределами республикиГраждане ЛНР, живущие за ее пределами, тоже смогут проголосовать на референдуме о вхождении республики в состав России
Судьба же самих этих референдумов «очень тесно взаимосвязана с положением на театре военных действий», считает депутат ГД РФ Константин Затулин. Он добавил: «Мы можем предполагать, что референдумы вызовут всплеск нападок на Россию, попыток Украины осуществить диверсионные акты. Если ДНР и ЛНР, администрация Херсонской области чувствует в себе силы купировать все эти риски, то в таком случае референдумы возможны».
В то же время, по словам политика, которые приводит издание «Аргументы недели», отменять идею референдумов нельзя, такая отмена «будет воспринята населением, как отказ на перспективу от обязательств со стороны России гарантий защиты населения, которое оказалось под ее контролем».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента поддержит решение жителей Донбасса по вопросу присоединения региона к России. А заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости.
 
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