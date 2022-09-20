"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР
Референдумы в ЛНР и ДНР нужно провести для системной защиты местных жителей и для восстановления исторической справедливости. Такое заявление сделал 20 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
Референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках меняют вектор развития России на десятилетия, заявил Медведев. Принятие новых территорий в состав РФ сделают мировую геополитическую трансформацию необратимой, добавил он.
"Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять", - заявил Медведев.
Референдумов о вхождении Республик Донбасса боятся в Киеве и на Западе именно по этим причинам, считает Медведев. Зампред Совета безопасности России выступил за их проведение.
Накануне вечером Общественные палаты ДНР и ЛНР предложили незамедлительно провести референдумы о вхождении Республик в состав России. Глава ДНР Денис Пушилин обсудил это предложение с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Официальные Донецк и Луганск поддержали идею.