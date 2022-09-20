"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР - 20.09.2022 Украина.ру
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"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР
"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР - 20.09.2022 Украина.ру
"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР
Референдумы в ЛНР и ДНР нужно провести для системной защиты местных жителей и для восстановления исторической справедливости. Такое заявление сделал 20 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
2022-09-20T10:20
2022-09-20T10:20
новости
референдум
донбасс
днр
лнр
медведев
украина
россия
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Референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках меняют вектор развития России на десятилетия, заявил Медведев. Принятие новых территорий в состав РФ сделают мировую геополитическую трансформацию необратимой, добавил он. Референдумов о вхождении Республик Донбасса боятся в Киеве и на Западе именно по этим причинам, считает Медведев. Зампред Совета безопасности России выступил за их проведение. Накануне вечером Общественные палаты ДНР и ЛНР предложили незамедлительно провести референдумы о вхождении Республик в состав России. Глава ДНР Денис Пушилин обсудил это предложение с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Официальные Донецк и Луганск поддержали идею.
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новости, референдум, донбасс, днр, лнр, медведев, украина, россия
Новости, референдум, Донбасс, ДНР, ЛНР, Медведев, Украина, Россия

"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР

10:20 20.09.2022
 
© РИА НовостиМедведев посетил ЛНР
Медведев посетил ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости
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Референдумы в ЛНР и ДНР нужно провести для системной защиты местных жителей и для восстановления исторической справедливости. Такое заявление сделал 20 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
Референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках меняют вектор развития России на десятилетия, заявил Медведев. Принятие новых территорий в состав РФ сделают мировую геополитическую трансформацию необратимой, добавил он.
"Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять", - заявил Медведев.
Референдумов о вхождении Республик Донбасса боятся в Киеве и на Западе именно по этим причинам, считает Медведев. Зампред Совета безопасности России выступил за их проведение.
Накануне вечером Общественные палаты ДНР и ЛНР предложили незамедлительно провести референдумы о вхождении Республик в состав России. Глава ДНР Денис Пушилин обсудил это предложение с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Официальные Донецк и Луганск поддержали идею.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 18:36
"Немедленный референдум в ЛНР – это ва-банк" - СимоньянНемедленный референдум в Луганской Народной Республике – это крымский сценарий, ва-банк, написала в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян
 
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