https://ukraina.ru/20220920/1038885674.html

"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР

"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР - 20.09.2022 Украина.ру

"Использовать все силы самозащиты": Медведев объяснил, почему Киев так боится референдумов в ДНР и ЛНР

Референдумы в ЛНР и ДНР нужно провести для системной защиты местных жителей и для восстановления исторической справедливости. Такое заявление сделал 20 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале

2022-09-20T10:20

2022-09-20T10:20

2022-09-20T10:20

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Референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках меняют вектор развития России на десятилетия, заявил Медведев. Принятие новых территорий в состав РФ сделают мировую геополитическую трансформацию необратимой, добавил он. Референдумов о вхождении Республик Донбасса боятся в Киеве и на Западе именно по этим причинам, считает Медведев. Зампред Совета безопасности России выступил за их проведение. Накануне вечером Общественные палаты ДНР и ЛНР предложили незамедлительно провести референдумы о вхождении Республик в состав России. Глава ДНР Денис Пушилин обсудил это предложение с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Официальные Донецк и Луганск поддержали идею.

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новости, референдум, донбасс, днр, лнр, медведев, украина, россия