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Александр Малькевич: кто он

Александр Малькевич: кто он - 20.09.2022 Украина.ру

Александр Малькевич: кто он

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей, журналист, работающий на освобожденных территориях Украины, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета

2022-09-20T15:18

2022-09-20T15:18

2022-09-20T15:18

новости

александр малькевич

эксперт

журналист

общественная палата

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Родился 14 июня 1975 года в Ленинграде. Имеет два высших образования – юридическое и в области государственного и муниципального управления.С 1991 года работает в сфере масс-медиа и связей с общественностью. Прошел профессиональный путь от корреспондента до главного редактора газеты и руководителя ряда региональных телеканалов.В декабре 2018 года Минфин США ввел персональные санкции в отношении Александра Малькевича, обвинив его в размещении контента, "фокусирующегося на разделяющих общество политических вопросах" (в одном списке с "Бошировым и Петровым"). Стал первым российским журналистом, попавшим под санкции США.С марта 2019 года – президент Фонда защиты национальных ценностей.Также с 1999 года ведет активную научно-преподавательскую деятельность. Имеет статус кандидата политических наук, автор более 150 научных публикаций, пяти монографий и двух книг.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр малькевич, эксперт, журналист, общественная палата