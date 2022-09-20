Александр Малькевич: кто он - 20.09.2022 Украина.ру
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Александр Малькевич: кто он
Александр Малькевич: кто он - 20.09.2022 Украина.ру
Александр Малькевич: кто он
Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей, журналист, работающий на освобожденных территориях Украины, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета
2022-09-20T15:18
2022-09-20T15:18
новости
александр малькевич
эксперт
журналист
общественная палата
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Родился 14 июня 1975 года в Ленинграде. Имеет два высших образования – юридическое и в области государственного и муниципального управления.С 1991 года работает в сфере масс-медиа и связей с общественностью. Прошел профессиональный путь от корреспондента до главного редактора газеты и руководителя ряда региональных телеканалов.В декабре 2018 года Минфин США ввел персональные санкции в отношении Александра Малькевича, обвинив его в размещении контента, "фокусирующегося на разделяющих общество политических вопросах" (в одном списке с "Бошировым и Петровым"). Стал первым российским журналистом, попавшим под санкции США.С марта 2019 года – президент Фонда защиты национальных ценностей.Также с 1999 года ведет активную научно-преподавательскую деятельность. Имеет статус кандидата политических наук, автор более 150 научных публикаций, пяти монографий и двух книг.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр малькевич, эксперт, журналист, общественная палата
Новости, Александр Малькевич, эксперт, журналист, общественная палата

Александр Малькевич: кто он

15:18 20.09.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей, журналист, работающий на освобожденных территориях Украины, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета
Родился 14 июня 1975 года в Ленинграде. Имеет два высших образования – юридическое и в области государственного и муниципального управления.
С 1991 года работает в сфере масс-медиа и связей с общественностью. Прошел профессиональный путь от корреспондента до главного редактора газеты и руководителя ряда региональных телеканалов.
В декабре 2018 года Минфин США ввел персональные санкции в отношении Александра Малькевича, обвинив его в размещении контента, "фокусирующегося на разделяющих общество политических вопросах" (в одном списке с "Бошировым и Петровым"). Стал первым российским журналистом, попавшим под санкции США.
С марта 2019 года – президент Фонда защиты национальных ценностей.
Также с 1999 года ведет активную научно-преподавательскую деятельность. Имеет статус кандидата политических наук, автор более 150 научных публикаций, пяти монографий и двух книг.
 
НовостиАлександр Малькевичэкспертжурналистобщественная палата
 
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