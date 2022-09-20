Марков о захоронениях в Изюме: Украина попыталась одним ударом убить двух зайцев - 20.09.2022 Украина.ру
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Марков о захоронениях в Изюме: Украина попыталась одним ударом убить двух зайцев
Марков о захоронениях в Изюме: Украина попыталась одним ударом убить двух зайцев - 20.09.2022 Украина.ру
Марков о захоронениях в Изюме: Украина попыталась одним ударом убить двух зайцев
Украинских военных в Изюме захоронили российские бойцы, потому что Киев попросту отказался забирать тела своих людей, чтобы не раскрывать полную информацию о чудовищных потерях украинской армии и выплачивать деньги их родственникам. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Сергей Марков
2022-09-20T07:00
2022-09-20T07:00
новости
украина
изюм
сергей марков
захоронения
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По его мнению, коллективный Запад планирует расправиться с Российской Федерацией путем либо физического уничтожения руководства, либо с помощью социально-политического осуждения властей, а для этого нужен повод вроде геноцида. Именно поэтому, подытожил эксперт, и придумываются подобные фейки.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, изюм, сергей марков, захоронения
Новости, Украина, Изюм, Сергей Марков, захоронения

Марков о захоронениях в Изюме: Украина попыталась одним ударом убить двух зайцев

07:00 20.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские войска в районе города Изюм
Российские войска в районе города Изюм - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинских военных в Изюме захоронили российские бойцы, потому что Киев попросту отказался забирать тела своих людей, чтобы не раскрывать полную информацию о чудовищных потерях украинской армии и выплачивать деньги их родственникам. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Сергей Марков
"Они (украинцы – ред.) нашли эти захоронения и начали их раскапывать, собрали огромное количество журналистов, туда в захоронения одновременно подсунули ряд мирных жителей, каких-то нашли. Начали они доставать это все при камерах. Глава дипломатии Баррозу уже заявил, что руководство России виновно и должно понести ответственность за участие в массовых убийствах мирных жителей и так далее", - сказал эксперт.
По его мнению, коллективный Запад планирует расправиться с Российской Федерацией путем либо физического уничтожения руководства, либо с помощью социально-политического осуждения властей, а для этого нужен повод вроде геноцида. Именно поэтому, подытожил эксперт, и придумываются подобные фейки.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 20:04
Сергей Марков о том, с какой целью в Изюме представляют очередную фальсификацию "геноцида"
 
НовостиУкраинаИзюмСергей Марковзахоронения
 
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Заголовок открываемого материала
07:15"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС
07:00Марков о захоронениях в Изюме: Украина попыталась одним ударом убить двух зайцев
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