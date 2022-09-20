https://ukraina.ru/20220920/1038852433.html

Марков о захоронениях в Изюме: Украина попыталась одним ударом убить двух зайцев

Марков о захоронениях в Изюме: Украина попыталась одним ударом убить двух зайцев - 20.09.2022 Украина.ру

Марков о захоронениях в Изюме: Украина попыталась одним ударом убить двух зайцев

Украинских военных в Изюме захоронили российские бойцы, потому что Киев попросту отказался забирать тела своих людей, чтобы не раскрывать полную информацию о чудовищных потерях украинской армии и выплачивать деньги их родственникам. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Сергей Марков

2022-09-20T07:00

2022-09-20T07:00

2022-09-20T07:00

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По его мнению, коллективный Запад планирует расправиться с Российской Федерацией путем либо физического уничтожения руководства, либо с помощью социально-политического осуждения властей, а для этого нужен повод вроде геноцида. Именно поэтому, подытожил эксперт, и придумываются подобные фейки.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, изюм, сергей марков, захоронения