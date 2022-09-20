https://ukraina.ru/20220920/1038851785.html
"Хватит их ублажать": Гаспарян предложил дополнить недостающими фактами историю мемориала "Катынь"
"Хватит их ублажать": Гаспарян предложил дополнить недостающими фактами историю мемориала "Катынь" - 20.09.2022 Украина.ру
"Хватит их ублажать": Гаспарян предложил дополнить недостающими фактами историю мемориала "Катынь"
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру предложил "внести правки в Катынский мемориал" и в связи с пожеланиями миллионов россиян "пересмотреть кое-что в этой истории"
2022-09-20T06:15
2022-09-20T06:15
2022-09-20T06:15
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Эксперт предложил добавить материалы в историю о жертвах политических репрессий в Катынском лесу. При этом политолог призвал "не стесняться", поскольку музей располагается под Смоленском. По его мнению не стоит больше пытаться "лебезить перед поляками" и стараться их "ублажить", а нужно один раз ответить так, чтобы мало не показалось.Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220915/1038757982.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, россияне, история
Новости, Украина, Польша, россияне, История
"Хватит их ублажать": Гаспарян предложил дополнить недостающими фактами историю мемориала "Катынь"
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру предложил "внести правки в Катынский мемориал" и в связи с пожеланиями миллионов россиян "пересмотреть кое-что в этой истории"
Эксперт предложил добавить материалы в историю о жертвах политических репрессий в Катынском лесу.
Там же очень многого не хватает, получается однобокая позиция. А есть же документы, которые можно туда донести - не только по поводу того, как их шлёпнули и кого там за это наградили, а документы о том, как они там оказались и за что.
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
При этом политолог призвал "не стесняться", поскольку музей располагается под Смоленском. По его мнению не стоит больше пытаться "лебезить перед поляками" и стараться их "ублажить", а нужно один раз ответить так, чтобы мало не показалось.
Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте
на сайте Украина.ру.