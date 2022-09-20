https://ukraina.ru/20220920/1038851785.html

"Хватит их ублажать": Гаспарян предложил дополнить недостающими фактами историю мемориала "Катынь"

"Хватит их ублажать": Гаспарян предложил дополнить недостающими фактами историю мемориала "Катынь" - 20.09.2022 Украина.ру

"Хватит их ублажать": Гаспарян предложил дополнить недостающими фактами историю мемориала "Катынь"

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру предложил "внести правки в Катынский мемориал" и в связи с пожеланиями миллионов россиян "пересмотреть кое-что в этой истории"

2022-09-20T06:15

2022-09-20T06:15

2022-09-20T06:15

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Эксперт предложил добавить материалы в историю о жертвах политических репрессий в Катынском лесу. При этом политолог призвал "не стесняться", поскольку музей располагается под Смоленском. По его мнению не стоит больше пытаться "лебезить перед поляками" и стараться их "ублажить", а нужно один раз ответить так, чтобы мало не показалось.Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220915/1038757982.html

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