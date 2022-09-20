https://ukraina.ru/20220920/1038849798.html

Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего

Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего - 20.09.2022 Украина.ру

Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего

В рядах сил киевского режима находится большое количество иностранных наёмников, которые “дерутся до последнего”, потому что обычно их не берут в плен. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил

2022-09-20T05:45

2022-09-20T05:45

2022-09-20T05:45

спецоперация

новости

иностранные наемники

северодонецк

грузины

американцы

французы

британцы

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Сославшись на данные разведки и агентуры, боец рассказал, что в составе противостоящих им сил ВСУ есть англичане, французы и испанцы.Он также рассказал о грузинских наёмниках в рядах ВСУ, с которыми его группе пришлось столкнуться в ходе боёв за Северодонецк.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220621/1034195989.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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спецоперация, новости, иностранные наемники, северодонецк, грузины, американцы, французы, британцы