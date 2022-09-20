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Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего
Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего - 20.09.2022 Украина.ру
Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего
В рядах сил киевского режима находится большое количество иностранных наёмников, которые “дерутся до последнего”, потому что обычно их не берут в плен. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил
2022-09-20T05:45
2022-09-20T05:45
2022-09-20T05:45
спецоперация
новости
иностранные наемники
северодонецк
грузины
американцы
французы
британцы
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Сославшись на данные разведки и агентуры, боец рассказал, что в составе противостоящих им сил ВСУ есть англичане, французы и испанцы.Он также рассказал о грузинских наёмниках в рядах ВСУ, с которыми его группе пришлось столкнуться в ходе боёв за Северодонецк.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220621/1034195989.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, новости, иностранные наемники, северодонецк, грузины, американцы, французы, британцы
Спецоперация, Новости, иностранные наемники, Северодонецк, грузины, американцы, французы, британцы
Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего
В рядах сил киевского режима находится большое количество иностранных наёмников, которые “дерутся до последнего”, потому что обычно их не берут в плен. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил