Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего - 20.09.2022 Украина.ру
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Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего
Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего - 20.09.2022 Украина.ру
Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего
В рядах сил киевского режима находится большое количество иностранных наёмников, которые “дерутся до последнего”, потому что обычно их не берут в плен. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил
2022-09-20T05:45
2022-09-20T05:45
спецоперация
новости
иностранные наемники
северодонецк
грузины
американцы
французы
британцы
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Сославшись на данные разведки и агентуры, боец рассказал, что в составе противостоящих им сил ВСУ есть англичане, французы и испанцы.Он также рассказал о грузинских наёмниках в рядах ВСУ, с которыми его группе пришлось столкнуться в ходе боёв за Северодонецк.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220621/1034195989.html
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спецоперация, новости, иностранные наемники, северодонецк, грузины, американцы, французы, британцы
Спецоперация, Новости, иностранные наемники, Северодонецк, грузины, американцы, французы, британцы

Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего

05:45 20.09.2022
 
© ТМ МілітаристВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
ВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
© ТМ Мілітарист
Читать в
В рядах сил киевского режима находится большое количество иностранных наёмников, которые “дерутся до последнего”, потому что обычно их не берут в плен. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил
Сославшись на данные разведки и агентуры, боец рассказал, что в составе противостоящих им сил ВСУ есть англичане, французы и испанцы.

Наёмники дерутся до последнего, потому что их не берут в плен и сразу убивают. Они бьются, потому что рассчитывают, что им повезет и они смогут убежать

Он также рассказал о грузинских наёмниках в рядах ВСУ, с которыми его группе пришлось столкнуться в ходе боёв за Северодонецк.
Испанцы к тексту Штрауса
21 июня, 11:27
СМИ: на Украине ликвидировали испанского наемника22-летний гражданин Испании, ранее проживавший в муниципалитете Манакор (Балеарские острова) погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает 21 июня испанское агентство Europa Press
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостииностранные наемникиСеверодонецкгрузиныамериканцыфранцузыбританцы
 
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