https://ukraina.ru/20220920/1038847059.html

"Ничего против них не имею": осетинский снайпер рассказал о судьбе грузинских наемников под Сиротино

"Ничего против них не имею": осетинский снайпер рассказал о судьбе грузинских наемников под Сиротино - 20.09.2022 Украина.ру

"Ничего против них не имею": осетинский снайпер рассказал о судьбе грузинских наемников под Сиротино

Грузины – “нормальный” народ, но совершают такую же ошибку, как и украинцы, доверяя американской пропаганде. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру командир осетинской снайперской группы Коста, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил

2022-09-20T04:15

2022-09-20T04:15

2022-09-20T04:15

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северодонецк

грузины

грузино-осетинский конфликт

снайперы

спецоперация

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В ходе интервью он рассказал о боях у деревни Сиротино под Северодонецком, после которых, по его словам, были обнаружены тела четверых грузинских наёмников.Осетинский снайпер заявил, что не имеет никакой личной неприязни к грузинам, несмотря на имевший место в прошлом грузино-осетинский вооружённый конфликт и на присутствие грузинских наёмников в ДонбассеПолный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220913/1038644801.html

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новости, северодонецк, грузины, грузино-осетинский конфликт, снайперы, спецоперация