"Ничего против них не имею": осетинский снайпер рассказал о судьбе грузинских наемников под Сиротино
Грузины – “нормальный” народ, но совершают такую же ошибку, как и украинцы, доверяя американской пропаганде. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру командир осетинской снайперской группы Коста, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил
В ходе интервью он рассказал о боях у деревни Сиротино под Северодонецком, после которых, по его словам, были обнаружены тела четверых грузинских наёмников.
13 сентября, 08:00Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в РоссииСнайпер ВСУ Владислав Кучеров (позывной "Атос"), воевавший в Донбассе с 2020 года, попал в плен к союзным войскам, где рассказал, что пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя, но был разоблачен. Что он собирался делать в России, пленный рассказал в интервью журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко
Осетинский снайпер заявил, что не имеет никакой личной неприязни к грузинам, несмотря на имевший место в прошлом грузино-осетинский вооружённый конфликт и на присутствие грузинских наёмников в Донбассе
Лично я против грузин ничего не имею. Они нормальные. Просто они так же, как и Украина, слушают, что говорит Америка … Я не мщу, у меня нет ненависти ни к одному народу
Полный текст интервью можно прочитать здесь.