"Ничего против них не имею": осетинский снайпер рассказал о судьбе грузинских наемников под Сиротино - 20.09.2022 Украина.ру
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"Ничего против них не имею": осетинский снайпер рассказал о судьбе грузинских наемников под Сиротино
"Ничего против них не имею": осетинский снайпер рассказал о судьбе грузинских наемников под Сиротино - 20.09.2022 Украина.ру
"Ничего против них не имею": осетинский снайпер рассказал о судьбе грузинских наемников под Сиротино
Грузины – “нормальный” народ, но совершают такую же ошибку, как и украинцы, доверяя американской пропаганде. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру командир осетинской снайперской группы Коста, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил
2022-09-20T04:15
2022-09-20T04:15
новости
северодонецк
грузины
грузино-осетинский конфликт
снайперы
спецоперация
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В ходе интервью он рассказал о боях у деревни Сиротино под Северодонецком, после которых, по его словам, были обнаружены тела четверых грузинских наёмников.Осетинский снайпер заявил, что не имеет никакой личной неприязни к грузинам, несмотря на имевший место в прошлом грузино-осетинский вооружённый конфликт и на присутствие грузинских наёмников в ДонбассеПолный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220913/1038644801.html
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новости, северодонецк, грузины, грузино-осетинский конфликт, снайперы, спецоперация
Новости, Северодонецк, грузины, грузино-осетинский конфликт, снайперы, Спецоперация

"Ничего против них не имею": осетинский снайпер рассказал о судьбе грузинских наемников под Сиротино

04:15 20.09.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
Ситуация в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Грузины – “нормальный” народ, но совершают такую же ошибку, как и украинцы, доверяя американской пропаганде. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру командир осетинской снайперской группы Коста, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил
В ходе интервью он рассказал о боях у деревни Сиротино под Северодонецком, после которых, по его словам, были обнаружены тела четверых грузинских наёмников.
Атос
13 сентября, 08:00
Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в РоссииСнайпер ВСУ Владислав Кучеров (позывной "Атос"), воевавший в Донбассе с 2020 года, попал в плен к союзным войскам, где рассказал, что пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя, но был разоблачен. Что он собирался делать в России, пленный рассказал в интервью журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко
Осетинский снайпер заявил, что не имеет никакой личной неприязни к грузинам, несмотря на имевший место в прошлом грузино-осетинский вооружённый конфликт и на присутствие грузинских наёмников в Донбассе

Лично я против грузин ничего не имею. Они нормальные. Просто они так же, как и Украина, слушают, что говорит Америка … Я не мщу, у меня нет ненависти ни к одному народу

Коста
Командир осетинской снайперской группы
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСеверодонецкгрузиныгрузино-осетинский конфликтснайперыСпецоперация
 
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