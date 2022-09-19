Военный эксперт Рожин рассказал о боях на угледарском направлении
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении
За последний месяц на угледарском направлении не произошло существенных подвижек, взятие и потеря сторонами конфликта отдельных позиций носит тактический характер. Об этом в интервью изданию Украина.ру выразил военный эксперт Борис Рожин
Он отметил, что фронт проходит в районе посёлков Егоровка, Никольское, Павловка и Шевченко.
Подвижки за последние месяцы минимальны. Какие-то позиции периодически берут, теряют, но это локальные тактические столкновения. Серьёзно там линия фронта не меняется
Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на Угледарском направлении, как и на Донецком, и на Горловском, ситуация довольно стабильна, союзные войска продолжают продвижение.
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22 августа, 15:40Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и УгледараБои в районе Угледара уже идут достаточно давно, как и в самой Марьинке. Некоторое наше продвижение в районе Новомихайловки действительно затруднило действия противника, но говорить о том, что ВСУ полностью там отрезаны, не приходится. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру