Военный эксперт Рожин рассказал о боях на угледарском направлении - 19.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Рожин рассказал о боях на угледарском направлении
Военный эксперт Рожин рассказал о боях на угледарском направлении - 19.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Рожин рассказал о боях на угледарском направлении
За последний месяц на угледарском направлении не произошло существенных подвижек, взятие и потеря сторонами конфликта отдельных позиций носит тактический характер. Об этом в интервью изданию Украина.ру выразил военный эксперт Борис Рожин
2022-09-19T19:30
2022-09-19T19:30
спецоперация
новости
рожин
бои
днр
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Он отметил, что фронт проходит в районе посёлков Егоровка, Никольское, Павловка и Шевченко.Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на Угледарском направлении, как и на Донецком, и на Горловском, ситуация довольно стабильна, союзные войска продолжают продвижение. Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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спецоперация, новости, рожин, бои, днр
Спецоперация, Новости, Рожин, бои, ДНР

Военный эксперт Рожин рассказал о боях на угледарском направлении

19:30 19.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении
Работа артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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За последний месяц на угледарском направлении не произошло существенных подвижек, взятие и потеря сторонами конфликта отдельных позиций носит тактический характер. Об этом в интервью изданию Украина.ру выразил военный эксперт Борис Рожин
Он отметил, что фронт проходит в районе посёлков Егоровка, Никольское, Павловка и Шевченко.

Подвижки за последние месяцы минимальны. Какие-то позиции периодически берут, теряют, но это локальные тактические столкновения. Серьёзно там линия фронта не меняется

Борис Рожин
Борис Рожин
Военный эксперт
Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на Угледарском направлении, как и на Донецком, и на Горловском, ситуация довольно стабильна, союзные войска продолжают продвижение.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Позиции ополчения под поселком Марьинка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 15:40
Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и УгледараБои в районе Угледара уже идут достаточно давно, как и в самой Марьинке. Некоторое наше продвижение в районе Новомихайловки действительно затруднило действия противника, но говорить о том, что ВСУ полностью там отрезаны, не приходится. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
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