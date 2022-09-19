Военный эксперт Рожин рассказал о боях на угледарском направлении

Военный эксперт рассказал, что русские войска отрезали у ВСУ возле Марьинки и Угледара Бои в районе Угледара уже идут достаточно давно, как и в самой Марьинке. Некоторое наше продвижение в районе Новомихайловки действительно затруднило действия противника, но говорить о том, что ВСУ полностью там отрезаны, не приходится. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру