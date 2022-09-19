Запорожские чиновники попали в базу "Миротворца" за кражу гуманитарных грузов - 19.09.2022 Украина.ру
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Запорожские чиновники попали в базу "Миротворца" за кражу гуманитарных грузов
Запорожские чиновники попали в базу "Миротворца" за кражу гуманитарных грузов - 19.09.2022 Украина.ру
Запорожские чиновники попали в базу "Миротворца" за кражу гуманитарных грузов
В результате скандала вокруг кражи гуманитарной помощи несколько чиновников из Запорожской области попали на сайт "Миротворец", сообщает 19 сентября УНН
2022-09-19T18:09
2022-09-19T18:10
новости
миротворец
запорожская область
запорожье
чиновники
гуманитарная помощь
кража
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По информации агентства, в базу "Миротворца" попали секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, его заместитель Злата Некрасова и депутат Запорожского облсовета Виктор Щербина.Скандалы о расхищении гуманитарной помощи и оружия различными волонтерскими организациями и местными властями в последние недели разгорелись по всей Украине. Во Львове, Киеве, Ахтырке, Днепре (Днепропетровске) прошли обыски и допросы в мэриях и волонтерских штабах.Скандальный сайт "Миротворец" публикует данные всех, неугодных киевскому режиму, и призывы к их арестам или убийствам. 13 сентября на сайте постпредства РФ при ООН был опубликован комментарий о том, что Россия призывает ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец".Ранее ФБР сообщило о том, что собирается направить в ООН обращение с требованием осудить и призвать правительство Украины закрыть скандальный ресурс, который представляет угрозу жизни и здоровью журналистов, их родных и близких, мешает их работе, уничтожает свободу слова.
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новости, миротворец, запорожская область, запорожье, чиновники, гуманитарная помощь, кража
Новости, Миротворец, Запорожская область, Запорожье, чиновники, гуманитарная помощь, кража

Запорожские чиновники попали в базу "Миротворца" за кражу гуманитарных грузов

18:09 19.09.2022 (обновлено: 18:10 19.09.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Myrotvorets NewsМиротворец
Миротворец - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Myrotvorets News
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В результате скандала вокруг кражи гуманитарной помощи несколько чиновников из Запорожской области попали на сайт "Миротворец", сообщает 19 сентября УНН
По информации агентства, в базу "Миротворца" попали секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, его заместитель Злата Некрасова и депутат Запорожского облсовета Виктор Щербина.
В сговоре с группой чиновников Военно-гражданской администрации Запорожья, <...> пользуясь служебным положением, занимался разграблением гуманитарной помощи, в частности международной.
Скандалы о расхищении гуманитарной помощи и оружия различными волонтерскими организациями и местными властями в последние недели разгорелись по всей Украине. Во Львове, Киеве, Ахтырке, Днепре (Днепропетровске) прошли обыски и допросы в мэриях и волонтерских штабах.
Скандальный сайт "Миротворец" публикует данные всех, неугодных киевскому режиму, и призывы к их арестам или убийствам. 13 сентября на сайте постпредства РФ при ООН был опубликован комментарий о том, что Россия призывает ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального сайта "Миротворец".
Ранее ФБР сообщило о том, что собирается направить в ООН обращение с требованием осудить и призвать правительство Украины закрыть скандальный ресурс, который представляет угрозу жизни и здоровью журналистов, их родных и близких, мешает их работе, уничтожает свободу слова.
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