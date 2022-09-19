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Вашингтон признал факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины - Минобороны
Вашингтон признал факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины - Минобороны - 19.09.2022 Украина.ру
Вашингтон признал факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины - Минобороны
Участники Конвенции о запрещении биооружия не усомнились в подлинности доказательств проведения на Украине военных биопрограмм США, сообщил на брифинге 19 сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
2022-09-19T17:03
2022-09-19T17:03
2022-09-19T17:03
новости
украина
биологическое оружие
биолаборатории
сша
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Он также сообщил, что на совещании стран-участниц Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве Вашингтон признал факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины.Кроме того подчеркнул Кириллов, Украина "полностью проигнорировала вопросы о необоснованных объемах опасных биоагентов и выявленных грубых нарушениях условий их накопления".
https://ukraina.ru/20220718/1036520266.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, биологическое оружие, биолаборатории, сша
Новости, Украина, биологическое оружие, биолаборатории, США
Вашингтон признал факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины - Минобороны
Участники Конвенции о запрещении биооружия не усомнились в подлинности доказательств проведения на Украине военных биопрограмм США, сообщил на брифинге 19 сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов