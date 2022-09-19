https://ukraina.ru/20220919/1038875122.html

Вашингтон признал факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины - Минобороны

Вашингтон признал факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины - Минобороны - 19.09.2022 Украина.ру

Вашингтон признал факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины - Минобороны

Участники Конвенции о запрещении биооружия не усомнились в подлинности доказательств проведения на Украине военных биопрограмм США, сообщил на брифинге 19 сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

2022-09-19T17:03

2022-09-19T17:03

2022-09-19T17:03

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украина

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Он также сообщил, что на совещании стран-участниц Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве Вашингтон признал факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины.Кроме того подчеркнул Кириллов, Украина "полностью проигнорировала вопросы о необоснованных объемах опасных биоагентов и выявленных грубых нарушениях условий их накопления".

https://ukraina.ru/20220718/1036520266.html

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новости, украина, биологическое оружие, биолаборатории, сша