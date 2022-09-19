https://ukraina.ru/20220919/1038871033.html
Эксперт рассказал, как Москве реагировать на попытки США признать Россию страной-спонсором терроризма
Эксперт рассказал, как Москве реагировать на попытки США признать Россию страной-спонсором терроризма - 19.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Москве реагировать на попытки США признать Россию страной-спонсором терроризма
Сенаторы США — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — представили законопроект о признании России страной—спонсором терроризма. Это уже их вторая попытка, предыдущая не увенчалась успехом. Что России следует делать теперь, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, доктор юридических наук Александр Домрин
2022-09-19T17:30
2022-09-19T17:30
2022-09-19T17:30
новости
александр домрин
сша
россия
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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Он добавил, что Россия сейчас делает все, чтобы не оказаться в статусе страны-спонсора терроризма, однако до руководства США очевидно надо донести, что подобные провокации в сторону Москву абсолютно неприемлимы.Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр домрин, сша, россия, терроризм
Новости, Александр Домрин, США, Россия, терроризм
Эксперт рассказал, как Москве реагировать на попытки США признать Россию страной-спонсором терроризма
Сенаторы США — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — представили законопроект о признании России страной—спонсором терроризма. Это уже их вторая попытка, предыдущая не увенчалась успехом. Что России следует делать теперь, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, доктор юридических наук Александр Домрин
"Гни свою линию. Если нас объявят все-таки страной-спонсором терроризма, а нас а Америке не любят, то нужно стоять на своем. Пока что наш МИД лишь выражает озабоченность, не было никаких жестких заявлений. По факту жесткое заявление в этой ситуации может быть только одно: объявляйте нас страной — спонсором терроризма, и тогда прекращаем дипломатические отношения", - сказал Домрин.
Он добавил, что Россия сейчас делает все, чтобы не оказаться в статусе страны-спонсора терроризма, однако до руководства США очевидно надо донести, что подобные провокации в сторону Москву абсолютно неприемлимы.
Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь: