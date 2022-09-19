Эксперт рассказал, как Москве реагировать на попытки США признать Россию страной-спонсором терроризма - 19.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Москве реагировать на попытки США признать Россию страной-спонсором терроризма
Эксперт рассказал, как Москве реагировать на попытки США признать Россию страной-спонсором терроризма - 19.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Москве реагировать на попытки США признать Россию страной-спонсором терроризма
Сенаторы США — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — представили законопроект о признании России страной—спонсором терроризма. Это уже их вторая попытка, предыдущая не увенчалась успехом. Что России следует делать теперь, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, доктор юридических наук Александр Домрин
2022-09-19T17:30
2022-09-19T17:30
новости
александр домрин
сша
россия
терроризм
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Он добавил, что Россия сейчас делает все, чтобы не оказаться в статусе страны-спонсора терроризма, однако до руководства США очевидно надо донести, что подобные провокации в сторону Москву абсолютно неприемлимы.Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html
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новости, александр домрин, сша, россия, терроризм
Новости, Александр Домрин, США, Россия, терроризм

Эксперт рассказал, как Москве реагировать на попытки США признать Россию страной-спонсором терроризма

17:30 19.09.2022
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : fabrikasimf, Freepik
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Сенаторы США — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — представили законопроект о признании России страной—спонсором терроризма. Это уже их вторая попытка, предыдущая не увенчалась успехом. Что России следует делать теперь, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, доктор юридических наук Александр Домрин
"Гни свою линию. Если нас объявят все-таки страной-спонсором терроризма, а нас а Америке не любят, то нужно стоять на своем. Пока что наш МИД лишь выражает озабоченность, не было никаких жестких заявлений. По факту жесткое заявление в этой ситуации может быть только одно: объявляйте нас страной — спонсором терроризма, и тогда прекращаем дипломатические отношения", - сказал Домрин.
Он добавил, что Россия сейчас делает все, чтобы не оказаться в статусе страны-спонсора терроризма, однако до руководства США очевидно надо донести, что подобные провокации в сторону Москву абсолютно неприемлимы.
Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:
Александр Домрин
16 сентября, 10:05
Александр Домрин: Нужно понимать, что международное право написано на языке колонизаторов
 
НовостиАлександр ДомринСШАРоссиятерроризм
 
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