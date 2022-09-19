Эксперт рассказал, как Москве реагировать на попытки США признать Россию страной-спонсором терроризма

"Гни свою линию. Если нас объявят все-таки страной-спонсором терроризма, а нас а Америке не любят, то нужно стоять на своем. Пока что наш МИД лишь выражает озабоченность, не было никаких жестких заявлений. По факту жесткое заявление в этой ситуации может быть только одно: объявляйте нас страной — спонсором терроризма, и тогда прекращаем дипломатические отношения", - сказал Домрин.