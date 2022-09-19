https://ukraina.ru/20220919/1038869647.html

Домрин: Пелоси использует Россию в борьбе с Байденом

Домрин: Пелоси использует Россию в борьбе с Байденом - 19.09.2022 Украина.ру

Домрин: Пелоси использует Россию в борьбе с Байденом

Сенаторы США — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — представили законопроект о признании России страной—спонсором терроризма. Это уже их вторая попытка, предыдущая не увенчалась успехом. Новый законопроект в интервью изданию Украина.ру прокомментировал американист, доктор юридических наук Александр Домрин

2022-09-19T18:30

2022-09-19T18:30

2022-09-19T18:30

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александр домрин

нэнси пелоси

джо байден

россия

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Он пояснил, что с середины 70-ых годов так и было, и почти ежегодно Госдепартамент, а это как раз одно из подразделений исполнительной ветви власти, объявлял разные страны спонсорами терроризма. В этом списке были в основном не самые бедные государства, представлявшие для Вашингтона какой-то интерес, например, Ливия и Ирак, чья печальная судьба всем известна. Но с Россией – случай особенный."Уже очевидно вполне, что американцы внутри своей конституционной модели начинают задавать вопрос: а по какому праву какой-то Конгресс сюда лезет? Это чисто внутриконституционная тема США — попытка перехвата, узурпации власти одной из ветвей во главе с безумной теткой Нэнси Пелоси против старика-альцгеймера Джо Байдена", - резюмировал американист.Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр домрин, нэнси пелоси, джо байден, россия