Домрин: Пелоси использует Россию в борьбе с Байденом - 19.09.2022 Украина.ру
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Домрин: Пелоси использует Россию в борьбе с Байденом
Домрин: Пелоси использует Россию в борьбе с Байденом - 19.09.2022 Украина.ру
Домрин: Пелоси использует Россию в борьбе с Байденом
Сенаторы США — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — представили законопроект о признании России страной—спонсором терроризма. Это уже их вторая попытка, предыдущая не увенчалась успехом. Новый законопроект в интервью изданию Украина.ру прокомментировал американист, доктор юридических наук Александр Домрин
2022-09-19T18:30
2022-09-19T18:30
новости
александр домрин
нэнси пелоси
джо байден
россия
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Он пояснил, что с середины 70-ых годов так и было, и почти ежегодно Госдепартамент, а это как раз одно из подразделений исполнительной ветви власти, объявлял разные страны спонсорами терроризма. В этом списке были в основном не самые бедные государства, представлявшие для Вашингтона какой-то интерес, например, Ливия и Ирак, чья печальная судьба всем известна. Но с Россией – случай особенный."Уже очевидно вполне, что американцы внутри своей конституционной модели начинают задавать вопрос: а по какому праву какой-то Конгресс сюда лезет? Это чисто внутриконституционная тема США — попытка перехвата, узурпации власти одной из ветвей во главе с безумной теткой Нэнси Пелоси против старика-альцгеймера Джо Байдена", - резюмировал американист.Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220916/1038781677.html
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новости, александр домрин, нэнси пелоси, джо байден, россия
Новости, Александр Домрин, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Россия

Домрин: Пелоси использует Россию в борьбе с Байденом

18:30 19.09.2022
 
Байден и Пелоси
Байден и Пелоси
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Сенаторы США — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — представили законопроект о признании России страной—спонсором терроризма. Это уже их вторая попытка, предыдущая не увенчалась успехом. Новый законопроект в интервью изданию Украина.ру прокомментировал американист, доктор юридических наук Александр Домрин
"Инициатива сената, конгресса Соединенных Штатов объявить Россию страной—спонсором терроризма — это нарушение принципа разделения властей в конституционном праве США. Сейчас при этом совершенно слабом, больном Альцгеймером товарище Байдене одна из ветвей власти — законодательная — пытается перехватить инициативу у другой — исполнительной. Если бы американцы решили объявить страну спонсором терроризма, это может и должна по конституции делать исполнительная ветвь власти", - сказал Домрин.
Он пояснил, что с середины 70-ых годов так и было, и почти ежегодно Госдепартамент, а это как раз одно из подразделений исполнительной ветви власти, объявлял разные страны спонсорами терроризма. В этом списке были в основном не самые бедные государства, представлявшие для Вашингтона какой-то интерес, например, Ливия и Ирак, чья печальная судьба всем известна. Но с Россией – случай особенный.
"Уже очевидно вполне, что американцы внутри своей конституционной модели начинают задавать вопрос: а по какому праву какой-то Конгресс сюда лезет? Это чисто внутриконституционная тема США — попытка перехвата, узурпации власти одной из ветвей во главе с безумной теткой Нэнси Пелоси против старика-альцгеймера Джо Байдена", - резюмировал американист.
Полностью интервью с Александром Домриным можно прочитать здесь:
Александр Домрин
16 сентября, 10:05
Александр Домрин: Нужно понимать, что международное право написано на языке колонизаторов
 
НовостиАлександр ДомринНэнси ПелосиДжо БайденРоссия
 
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