https://ukraina.ru/20220918/1038833058.html

Венгры "устали" от западных ценностей и верят в правоту России - СМИ

Венгры "устали" от западных ценностей и верят в правоту России - СМИ - 18.09.2022 Украина.ру

Венгры "устали" от западных ценностей и верят в правоту России - СМИ

По словам венгерского писателя Аттилы Демко, большинство жителей Венгрии считают, что в вопросе культурных ценностей правда на стороне России, пишет издание Politico

2022-09-18T10:07

2022-09-18T10:07

2022-09-18T10:07

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При этом издание отмечает растущий разрыв между Будапештом и Западом из-за навязывания Венгрии прогрессивных ценностей.Автор публикации обратил внимание на рост привлекательности традиционных ценностей в Венгрии, чему способствует политика премьер-министра Виктора Орбана.Орбан, по мнению Демко, представляет западный прогрессивизм опасным для венгров, и потому неудивительно, что более традиционные российские культурные ценности вызывают привлекательность.Ранее Европарламент утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Депутаты отметили, что в стране основные проблемы связаны с "функционированием конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев" и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений.

https://ukraina.ru/20220914/1038714552.html

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новости, венгрия, россия, правда, жители