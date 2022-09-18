https://ukraina.ru/20220918/1038833058.html
Венгры "устали" от западных ценностей и верят в правоту России - СМИ
Венгры "устали" от западных ценностей и верят в правоту России - СМИ - 18.09.2022 Украина.ру
Венгры "устали" от западных ценностей и верят в правоту России - СМИ
По словам венгерского писателя Аттилы Демко, большинство жителей Венгрии считают, что в вопросе культурных ценностей правда на стороне России, пишет издание Politico
2022-09-18T10:07
2022-09-18T10:07
2022-09-18T10:07
новости
венгрия
россия
правда
жители
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При этом издание отмечает растущий разрыв между Будапештом и Западом из-за навязывания Венгрии прогрессивных ценностей.Автор публикации обратил внимание на рост привлекательности традиционных ценностей в Венгрии, чему способствует политика премьер-министра Виктора Орбана.Орбан, по мнению Демко, представляет западный прогрессивизм опасным для венгров, и потому неудивительно, что более традиционные российские культурные ценности вызывают привлекательность.Ранее Европарламент утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Депутаты отметили, что в стране основные проблемы связаны с "функционированием конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев" и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений.
https://ukraina.ru/20220914/1038714552.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, россия, правда, жители
Венгры "устали" от западных ценностей и верят в правоту России - СМИ
По словам венгерского писателя Аттилы Демко, большинство жителей Венгрии считают, что в вопросе культурных ценностей правда на стороне России, пишет издание Politico
При этом издание отмечает растущий разрыв между Будапештом и Западом из-за навязывания Венгрии прогрессивных ценностей.
После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда.
Аттила Демко
Венгерский писатель
Автор публикации обратил внимание на рост привлекательности традиционных ценностей в Венгрии, чему способствует политика премьер-министра Виктора Орбана.
Орбан, по мнению Демко, представляет западный прогрессивизм опасным для венгров, и потому неудивительно, что более традиционные российские культурные ценности вызывают привлекательность.
Ранее Европарламент утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз.
Депутаты отметили, что в стране основные проблемы связаны с "функционированием конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев" и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений.