https://ukraina.ru/20220918/1038832560.html
Трамп обвинил Байдена в использовании стратегического резерва нефти США в своих интересах
Трамп обвинил Байдена в использовании стратегического резерва нефти США в своих интересах - 18.09.2022 Украина.ру
Трамп обвинил Байдена в использовании стратегического резерва нефти США в своих интересах
Дональд Трамп обвинил Байдена в опустошении стратегического резерва нефти, чтобы максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов, и предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает. С таким заявлением он выступил 17 сентября на митинге в штате Огайо
2022-09-18T09:28
2022-09-18T09:28
2022-09-18T09:28
новости
дональд трамп
джо байден
сша
нефть
топливо
выборы
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Он напомнил, что Белый дом прибег к рекордным товарным интервенциям, чтобы добиться снижения цен на бензин, который дешевеет 95 дней подряд и сейчас в среднем стоит 3,68 доллара за галлон - на 1,33 доллара меньше июньского пика.При этом он предсказал, что сразу после выборов цены удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить, добавив, что стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.На промежуточных выборах в ноябре американцы полностью обновят палату представителей и треть сената. Обе палаты конгресса сейчас подконтрольны демократам - политическим оппонентам республиканца Трампа.
https://ukraina.ru/20220902/1038357706.html
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новости, дональд трамп, джо байден, сша, нефть, топливо, выборы
Новости, Дональд Трамп, Джо Байден, США, нефть, топливо, выборы
Трамп обвинил Байдена в использовании стратегического резерва нефти США в своих интересах
Дональд Трамп обвинил Байдена в опустошении стратегического резерва нефти, чтобы максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов, и предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает. С таким заявлением он выступил 17 сентября на митинге в штате Огайо
Он напомнил, что Белый дом прибег к рекордным товарным интервенциям, чтобы добиться снижения цен на бензин, который дешевеет 95 дней подряд и сейчас в среднем стоит 3,68 доллара за галлон - на 1,33 доллара меньше июньского пика.
Я наполнил эти стратегические резервы... которые не пополнялись годами. Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами.
Дональд Трамп
Экс-президент США
При этом он предсказал, что сразу после выборов цены удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить, добавив, что стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.
На промежуточных выборах в ноябре американцы полностью обновят палату представителей и треть сената. Обе палаты конгресса сейчас подконтрольны демократам - политическим оппонентам республиканца Трампа.