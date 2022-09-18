https://ukraina.ru/20220918/1038832560.html

Трамп обвинил Байдена в использовании стратегического резерва нефти США в своих интересах

Трамп обвинил Байдена в использовании стратегического резерва нефти США в своих интересах - 18.09.2022 Украина.ру

Трамп обвинил Байдена в использовании стратегического резерва нефти США в своих интересах

Дональд Трамп обвинил Байдена в опустошении стратегического резерва нефти, чтобы максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов, и предрек, что с окончанием электорального сезона бензин снова резко подорожает. С таким заявлением он выступил 17 сентября на митинге в штате Огайо

2022-09-18T09:28

2022-09-18T09:28

2022-09-18T09:28

новости

дональд трамп

джо байден

сша

нефть

топливо

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102801/10/1028011071_0:291:3070:2018_1920x0_80_0_0_4383b7d68ddd5708df2d497e7400e9ce.jpg

Он напомнил, что Белый дом прибег к рекордным товарным интервенциям, чтобы добиться снижения цен на бензин, который дешевеет 95 дней подряд и сейчас в среднем стоит 3,68 доллара за галлон - на 1,33 доллара меньше июньского пика.При этом он предсказал, что сразу после выборов цены удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить, добавив, что стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.На промежуточных выборах в ноябре американцы полностью обновят палату представителей и треть сената. Обе палаты конгресса сейчас подконтрольны демократам - политическим оппонентам республиканца Трампа.

https://ukraina.ru/20220902/1038357706.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, джо байден, сша, нефть, топливо, выборы