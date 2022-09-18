https://ukraina.ru/20220918/1038832414.html
"Остаться без страны": Трамп предрек Шольцу страшное будущее из-за сокращения поставок российского газа
"Остаться без страны": Трамп предрек Шольцу страшное будущее из-за сокращения поставок российского газа - 18.09.2022 Украина.ру
"Остаться без страны": Трамп предрек Шольцу страшное будущее из-за сокращения поставок российского газа
Выступая на митинге в штате Огайо экс-президент США Дональд Трамп заявил, что немцы могут "остаться без страны" из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций и конфликта на Украине
2022-09-18T09:11
2022-09-18T09:11
2022-09-18T09:11
новости
дональд трамп
олаф шольц
российский газ
страна
будущее
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Он вспомнил, как немцы смеялись в ответ на его предостережения. Трамп пояснил, что давно предупреждал Германию о такой угрозе и даже, по его утверждению, как-то подарил тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель белый флаг для "капитуляции" перед Россией.Преподнося Меркель белый флаг, вспомнил Трамп, он заявил, что если немцы получают 72 процента своих энергоносителей из России, то такой флаг им понадобится, потому что придется очень быстро сдаться.Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом в крайнем случае Берлин готов рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле. В последнем пакете мер правительство постановило в краткосрочной перспективе скорректировать условия использования железнодорожной сети, чтобы сделать приоритетными перевозки нефтепродуктов и угля.Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что Москва никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, а, напротив, на протяжении многих десятилетий выступала надежным их поставщиком на мировые рынки.
https://ukraina.ru/20220913/1038693299.html
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новости, дональд трамп, олаф шольц, российский газ, страна, будущее
"Остаться без страны": Трамп предрек Шольцу страшное будущее из-за сокращения поставок российского газа
Выступая на митинге в штате Огайо экс-президент США Дональд Трамп заявил, что немцы могут "остаться без страны" из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций и конфликта на Украине
Он вспомнил, как немцы смеялись в ответ на его предостережения. Трамп пояснил, что давно предупреждал Германию о такой угрозе и даже, по его утверждению, как-то подарил тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель белый флаг для "капитуляции" перед Россией.
Больше они не смеются... Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны.
Дональд Трамп
Экс-президент США
Преподнося Меркель белый флаг, вспомнил Трамп, он заявил, что если немцы получают 72 процента своих энергоносителей из России, то такой флаг им понадобится, потому что придется очень быстро сдаться.
Западные санкции в отношении России
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Некоторые страны заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов, Запад также призвал отказаться от энергоносителей из РФ.
Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.
Однако эти ограничения обернулись проблемами для самих США и Европы — рост инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом в крайнем случае Берлин готов рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле. В последнем пакете мер правительство постановило в краткосрочной перспективе скорректировать условия использования железнодорожной сети, чтобы сделать приоритетными перевозки нефтепродуктов и угля.
Вице-премьер России Александр Новак ранее заявлял, что Москва никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, а, напротив, на протяжении многих десятилетий выступала надежным их поставщиком на мировые рынки.