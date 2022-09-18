В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности - 18.09.2022 Украина.ру
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В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности
В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности - 18.09.2022 Украина.ру
В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности
Двух пенсионерок на Украине обвинили в подрывной деятельности за высказывания о дружбе Украины с Россией, сделанные десять лет назад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
2022-09-18T07:00
2022-09-18T07:00
лариса шеслер
новости
николаев
репрессии
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Украина репрессирует граждан за оппозиционные взгляды и несогласие с политикой Киева. В Николаеве двух пенсионерок обвинили в поддержке идеи об интеграции Украины с Россией и высказывания за дружбу двух стран в 2012 году. В отношении женщин возбудили уголовные дела - киевские власти считают, что они занимались подрывной деятельностью. Украина – репрессивное националистическое, нацистское, фашистское государство, которое жесточайшим образом преследует людей, добавила Шеслер.Полный текст интервью читайте здесь
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
лариса шеслер, новости, николаев, репрессии
Лариса Шеслер, Новости, Николаев, репрессии

В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности

07:00 18.09.2022
 
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СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
Двух пенсионерок на Украине обвинили в подрывной деятельности за высказывания о дружбе Украины с Россией, сделанные десять лет назад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
Украина репрессирует граждан за оппозиционные взгляды и несогласие с политикой Киева. В Николаеве двух пенсионерок обвинили в поддержке идеи об интеграции Украины с Россией и высказывания за дружбу двух стран в 2012 году. В отношении женщин возбудили уголовные дела - киевские власти считают, что они занимались подрывной деятельностью.
"Никакой подрывной деятельности или противозаконной деятельности они никогда не вели. Тем не менее, уже одна их политическая позиция десятилетней давности является основанием для возбуждения уголовного дела против пожилых, больных женщин", - сказала Шеслер.
Украина – репрессивное националистическое, нацистское, фашистское государство, которое жесточайшим образом преследует людей, добавила Шеслер.
Полный текст интервью читайте здесь
 
Лариса ШеслерНовостиНиколаеврепрессии
 
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Заголовок открываемого материала
07:00В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности
06:30Шеслер: Говорить сейчас о референдуме абсурдно
04:03Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру
04:00Военный эксперт Анпилогов: ВСУ по разным линиям фронта уже выдохлись
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17:57В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы
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17:00Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке
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15:31Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
15:02Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено
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