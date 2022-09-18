https://ukraina.ru/20220918/1038827894.html

В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности

В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности - 18.09.2022 Украина.ру

В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности

Двух пенсионерок на Украине обвинили в подрывной деятельности за высказывания о дружбе Украины с Россией, сделанные десять лет назад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер

2022-09-18T07:00

2022-09-18T07:00

2022-09-18T07:00

лариса шеслер

новости

николаев

репрессии

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Украина репрессирует граждан за оппозиционные взгляды и несогласие с политикой Киева. В Николаеве двух пенсионерок обвинили в поддержке идеи об интеграции Украины с Россией и высказывания за дружбу двух стран в 2012 году. В отношении женщин возбудили уголовные дела - киевские власти считают, что они занимались подрывной деятельностью. Украина – репрессивное националистическое, нацистское, фашистское государство, которое жесточайшим образом преследует людей, добавила Шеслер.Полный текст интервью читайте здесь

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

лариса шеслер, новости, николаев, репрессии