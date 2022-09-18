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В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности
В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности - 18.09.2022 Украина.ру
В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности
Двух пенсионерок на Украине обвинили в подрывной деятельности за высказывания о дружбе Украины с Россией, сделанные десять лет назад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
2022-09-18T07:00
2022-09-18T07:00
2022-09-18T07:00
лариса шеслер
новости
николаев
репрессии
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Украина репрессирует граждан за оппозиционные взгляды и несогласие с политикой Киева. В Николаеве двух пенсионерок обвинили в поддержке идеи об интеграции Украины с Россией и высказывания за дружбу двух стран в 2012 году. В отношении женщин возбудили уголовные дела - киевские власти считают, что они занимались подрывной деятельностью. Украина – репрессивное националистическое, нацистское, фашистское государство, которое жесточайшим образом преследует людей, добавила Шеслер.Полный текст интервью читайте здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лариса шеслер, новости, николаев, репрессии
Лариса Шеслер, Новости, Николаев, репрессии
В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности
Двух пенсионерок на Украине обвинили в подрывной деятельности за высказывания о дружбе Украины с Россией, сделанные десять лет назад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
Украина репрессирует граждан за оппозиционные взгляды и несогласие с политикой Киева. В Николаеве двух пенсионерок обвинили в поддержке идеи об интеграции Украины с Россией и высказывания за дружбу двух стран в 2012 году. В отношении женщин возбудили уголовные дела - киевские власти считают, что они занимались подрывной деятельностью.
"Никакой подрывной деятельности или противозаконной деятельности они никогда не вели. Тем не менее, уже одна их политическая позиция десятилетней давности является основанием для возбуждения уголовного дела против пожилых, больных женщин", - сказала Шеслер.
Украина – репрессивное националистическое, нацистское, фашистское государство, которое жесточайшим образом преследует людей, добавила Шеслер.
Полный текст интервью читайте здесь