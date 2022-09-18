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Шеслер: украинские беженцы создают нагрузку на службы безопасности России
Шеслер: украинские беженцы создают нагрузку на службы безопасности России - 18.09.2022 Украина.ру
Шеслер: украинские беженцы создают нагрузку на службы безопасности России
России не следует вводить визовый режим для украинских беженцев, но вместе с ними в страну могут попасть и "нежелательные элементы". Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
2022-09-18T07:30
2022-09-18T07:30
2022-09-18T07:30
новости
лариса шеслер
беженцы
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Российские власти должны руководствоваться принципом "не навреди". Если визовый режим с Украиной усложнит и без того тяжелую жизнь беженцам, вводить его не нужно, заявила Шеслер."Другой вопрос, что, конечно, сегодня вместе с беженцами на территорию России могут проникнуть всевозможные нежелательные элементы. В отличие от ваххабитов, они вообще неотличимы от нас, от европейцев, русских, они являются русскими. Естественно, это создает дополнительную нагрузку на службы безопасности", - сказала она. Чтобы решить эту проблему, в России нужно создать список людей, нежелательных на территории России, считает Шеслер. Права беженцев нарушаться не должны, заключила она. Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лариса шеслер, беженцы
Шеслер: украинские беженцы создают нагрузку на службы безопасности России
России не следует вводить визовый режим для украинских беженцев, но вместе с ними в страну могут попасть и "нежелательные элементы". Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
Российские власти должны руководствоваться принципом "не навреди". Если визовый режим с Украиной усложнит и без того тяжелую жизнь беженцам, вводить его не нужно, заявила Шеслер.
"Другой вопрос, что, конечно, сегодня вместе с беженцами на территорию России могут проникнуть всевозможные нежелательные элементы. В отличие от ваххабитов, они вообще неотличимы от нас, от европейцев, русских, они являются русскими. Естественно, это создает дополнительную нагрузку на службы безопасности", - сказала она.
Чтобы решить эту проблему, в России нужно создать список людей, нежелательных на территории России, считает Шеслер. Права беженцев нарушаться не должны, заключила она.
Полный текст интервью можно прочитать здесь