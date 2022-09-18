https://ukraina.ru/20220918/1038827733.html

Союз политэмигрантов Украины раскритиковал идею визового режима для украинцев

Союз политэмигрантов Украины раскритиковал идею визового режима для украинцев - 18.09.2022 Украина.ру

Союз политэмигрантов Украины раскритиковал идею визового режима для украинцев

Украинские беженцы въезжают в Россию через Европу, так как не могут выехать из страны через украинско-российскую границу. В России не нужно вводить визовый режим для них. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер

2022-09-18T08:00

2022-09-18T08:00

2022-09-18T08:00

новости

беженцы

визовый режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1038827733.jpg?1663477200

Введение визового режима России с Украиной осложнит жизнь сотням тысяч человек. Многие не смогут попасть в Россию."Ни о каком визовом режиме для тех людей, которые стали беженцами, речь не может идти. Некоторые предлагают – давайте введем визовый режим для тех граждан Украины, которые въезжают к нам с территории Европы, прямого сообщения с Украиной вообще нет. Но на самом деле многие беженцы въезжают в Россию именно с территории Европы. Мы прекрасно знаем, что въехать в Россию с территории, контролируемой Украиной, невозможно – из Николаева, из Одессы, из Винницы, из Киева.Беженцы уезжают с Украины в Молдавию или Польшу, а затем через страны Прибалтики или Белоруссию приезжают в Россию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, беженцы, визовый режим