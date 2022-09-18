Союз политэмигрантов Украины раскритиковал идею визового режима для украинцев - 18.09.2022 Украина.ру
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Союз политэмигрантов Украины раскритиковал идею визового режима для украинцев
Союз политэмигрантов Украины раскритиковал идею визового режима для украинцев - 18.09.2022 Украина.ру
Союз политэмигрантов Украины раскритиковал идею визового режима для украинцев
Украинские беженцы въезжают в Россию через Европу, так как не могут выехать из страны через украинско-российскую границу. В России не нужно вводить визовый режим для них. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
2022-09-18T08:00
2022-09-18T08:00
новости
беженцы
визовый режим
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1038827733.jpg?1663477200
Введение визового режима России с Украиной осложнит жизнь сотням тысяч человек. Многие не смогут попасть в Россию."Ни о каком визовом режиме для тех людей, которые стали беженцами, речь не может идти. Некоторые предлагают – давайте введем визовый режим для тех граждан Украины, которые въезжают к нам с территории Европы, прямого сообщения с Украиной вообще нет. Но на самом деле многие беженцы въезжают в Россию именно с территории Европы. Мы прекрасно знаем, что въехать в Россию с территории, контролируемой Украиной, невозможно – из Николаева, из Одессы, из Винницы, из Киева.Беженцы уезжают с Украины в Молдавию или Польшу, а затем через страны Прибалтики или Белоруссию приезжают в Россию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, беженцы, визовый режим
Новости, беженцы, визовый режим

Союз политэмигрантов Украины раскритиковал идею визового режима для украинцев

08:00 18.09.2022
 
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Украинские беженцы въезжают в Россию через Европу, так как не могут выехать из страны через украинско-российскую границу. В России не нужно вводить визовый режим для них. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
Введение визового режима России с Украиной осложнит жизнь сотням тысяч человек. Многие не смогут попасть в Россию.
"Ни о каком визовом режиме для тех людей, которые стали беженцами, речь не может идти. Некоторые предлагают – давайте введем визовый режим для тех граждан Украины, которые въезжают к нам с территории Европы, прямого сообщения с Украиной вообще нет. Но на самом деле многие беженцы въезжают в Россию именно с территории Европы. Мы прекрасно знаем, что въехать в Россию с территории, контролируемой Украиной, невозможно – из Николаева, из Одессы, из Винницы, из Киева.
Беженцы уезжают с Украины в Молдавию или Польшу, а затем через страны Прибалтики или Белоруссию приезжают в Россию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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