https://ukraina.ru/20220918/1038827733.html
Союз политэмигрантов Украины раскритиковал идею визового режима для украинцев
Союз политэмигрантов Украины раскритиковал идею визового режима для украинцев - 18.09.2022 Украина.ру
Союз политэмигрантов Украины раскритиковал идею визового режима для украинцев
Украинские беженцы въезжают в Россию через Европу, так как не могут выехать из страны через украинско-российскую границу. В России не нужно вводить визовый режим для них. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
2022-09-18T08:00
2022-09-18T08:00
2022-09-18T08:00
новости
беженцы
визовый режим
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Введение визового режима России с Украиной осложнит жизнь сотням тысяч человек. Многие не смогут попасть в Россию."Ни о каком визовом режиме для тех людей, которые стали беженцами, речь не может идти. Некоторые предлагают – давайте введем визовый режим для тех граждан Украины, которые въезжают к нам с территории Европы, прямого сообщения с Украиной вообще нет. Но на самом деле многие беженцы въезжают в Россию именно с территории Европы. Мы прекрасно знаем, что въехать в Россию с территории, контролируемой Украиной, невозможно – из Николаева, из Одессы, из Винницы, из Киева.Беженцы уезжают с Украины в Молдавию или Польшу, а затем через страны Прибалтики или Белоруссию приезжают в Россию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, беженцы, визовый режим
Новости, беженцы, визовый режим
Союз политэмигрантов Украины раскритиковал идею визового режима для украинцев
Украинские беженцы въезжают в Россию через Европу, так как не могут выехать из страны через украинско-российскую границу. В России не нужно вводить визовый режим для них. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
Введение визового режима России с Украиной осложнит жизнь сотням тысяч человек. Многие не смогут попасть в Россию.
"Ни о каком визовом режиме для тех людей, которые стали беженцами, речь не может идти. Некоторые предлагают – давайте введем визовый режим для тех граждан Украины, которые въезжают к нам с территории Европы, прямого сообщения с Украиной вообще нет. Но на самом деле многие беженцы въезжают в Россию именно с территории Европы. Мы прекрасно знаем, что въехать в Россию с территории, контролируемой Украиной, невозможно – из Николаева, из Одессы, из Винницы, из Киева.
Беженцы уезжают с Украины в Молдавию или Польшу, а затем через страны Прибалтики или Белоруссию приезжают в Россию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.