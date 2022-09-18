Военный эксперт Анпилогов: ВСУ по разным линиям фронта уже выдохлись - 18.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Анпилогов: ВСУ по разным линиям фронта уже выдохлись
Военный эксперт Анпилогов: ВСУ по разным линиям фронта уже выдохлись - 18.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Анпилогов: ВСУ по разным линиям фронта уже выдохлись
ВСУ ввели в бой все резервы, использовали весь оперативный резерв, который копили на протяжении нескольких месяцев, поэтому украинское наступление по разным направлениям закончится провалом, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-09-18T04:00
2022-09-18T04:00
новости
всу
наступление
россия
украина
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По его мнению, украинское наступление по разным направлениям "по объективным причинам выдохлось".Он рассказал, что во время отступления ВСУ несли потери от артиллерийского огня, и от авиации России, а также утратили наступательный потенциал.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, наступление, россия, украина
Новости, ВСУ, наступление, Россия, Украина

Военный эксперт Анпилогов: ВСУ по разным линиям фронта уже выдохлись

04:00 18.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military UkraineВСУ военнослужащий украинский раненный
ВСУ военнослужащий украинский раненный - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military Ukraine
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ВСУ ввели в бой все резервы, использовали весь оперативный резерв, который копили на протяжении нескольких месяцев, поэтому украинское наступление по разным направлениям закончится провалом, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
По его мнению, украинское наступление по разным направлениям "по объективным причинам выдохлось".
Украинская сторона ввела в бой все резервы, использовала весь оперативный резерв, который копила на протяжении нескольких месяцев. Теперь эти части будут вынуждены восстанавливать боеспособность, пополнять потери в технике и живой силе. Наступление в Харьковской области оказалось отнюдь не таким радужным, потому что российская армия заранее вышла организованно, поэтому ВСУ не добились ни окружения, ни разгрома российской группировки.
Алексей Анпилогов интервью
Алексей Анпилогов
военный эксперт, президент фонда "Основание"
Он рассказал, что во время отступления ВСУ несли потери от артиллерийского огня, и от авиации России, а также утратили наступательный потенциал.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
16 сентября, 13:13
Новое оружие для ВСУ. США планируют на Украине долгоиграющий гнойник
 
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Заголовок открываемого материала
04:03Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру
04:00Военный эксперт Анпилогов: ВСУ по разным линиям фронта уже выдохлись
20:04Сергей Марков о том, с какой целью в Изюме представляют очередную фальсификацию "геноцида"
19:56Мир "Великого Кольца": порог Синед Роба
17:57В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы
17:52Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ
17:47Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ
17:31Во Львовской области призвали уволить учителей, которые ходили в храмы УПЦ
17:27Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении
17:07"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ
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16:47Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана
16:07Разорвало на части! Как киевский режим убивает детей американскими ракетами. Спецрепортаж
16:02Военный эксперт рассказал, что нужно сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения
15:35Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области
15:31Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
15:02Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено
14:06"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
13:33Мэр Донецка сообщил о погибших в центре города после обстрела ВСУ
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