https://ukraina.ru/20220918/1038808477.html

Военный эксперт Анпилогов: ВСУ по разным линиям фронта уже выдохлись

Военный эксперт Анпилогов: ВСУ по разным линиям фронта уже выдохлись - 18.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт Анпилогов: ВСУ по разным линиям фронта уже выдохлись

ВСУ ввели в бой все резервы, использовали весь оперативный резерв, который копили на протяжении нескольких месяцев, поэтому украинское наступление по разным направлениям закончится провалом, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру

2022-09-18T04:00

2022-09-18T04:00

2022-09-18T04:00

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По его мнению, украинское наступление по разным направлениям "по объективным причинам выдохлось".Он рассказал, что во время отступления ВСУ несли потери от артиллерийского огня, и от авиации России, а также утратили наступательный потенциал.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220916/1038798605.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, наступление, россия, украина