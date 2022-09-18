Военный эксперт Анпилогов: ВСУ по разным линиям фронта уже выдохлись
ВСУ ввели в бой все резервы, использовали весь оперативный резерв, который копили на протяжении нескольких месяцев, поэтому украинское наступление по разным направлениям закончится провалом, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
По его мнению, украинское наступление по разным направлениям "по объективным причинам выдохлось".
Украинская сторона ввела в бой все резервы, использовала весь оперативный резерв, который копила на протяжении нескольких месяцев. Теперь эти части будут вынуждены восстанавливать боеспособность, пополнять потери в технике и живой силе. Наступление в Харьковской области оказалось отнюдь не таким радужным, потому что российская армия заранее вышла организованно, поэтому ВСУ не добились ни окружения, ни разгрома российской группировки.
Он рассказал, что во время отступления ВСУ несли потери от артиллерийского огня, и от авиации России, а также утратили наступательный потенциал.
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