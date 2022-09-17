https://ukraina.ru/20220917/1038802071.html
Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе - 17.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
Экономист, директор Института Нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру рассказал о плане Владимира Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
2022-09-17T06:30
2022-09-17T06:30
2022-09-17T06:30
колташов
новости
эксперт
ес
владимир зеленский
энергия
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"Он (Зеленский - ред.) сказал, что раз Украина находится в столь прекрасном состоянии, что может снабдить зерном Европейский Союз - под видом того, что снабжает им беднейшие страны, находящиеся в ситуации преддверия голода, то Украина может снабдить Европейский Союз электрической энергией, которая у неё в избытке. Пока ещё, да, пока ещё. Так что - вот такое предложение последовало", - сыронизировал Колташов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037755796_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_64ba98cba3b3a260c8ddb9ba025d1aa3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
колташов, новости, эксперт, ес, владимир зеленский, энергия
Колташов, Новости, эксперт, ЕС, Владимир Зеленский, энергия
Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
Экономист, директор Института Нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру рассказал о плане Владимира Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
"Он (Зеленский - ред.) сказал, что раз Украина находится в столь прекрасном состоянии, что может снабдить зерном Европейский Союз - под видом того, что снабжает им беднейшие страны, находящиеся в ситуации преддверия голода, то Украина может снабдить Европейский Союз электрической энергией, которая у неё в избытке. Пока ещё, да, пока ещё. Так что - вот такое предложение последовало", - сыронизировал Колташов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.