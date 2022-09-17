https://ukraina.ru/20220917/1038802071.html

Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе

Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе - 17.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе

Экономист, директор Института Нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру рассказал о плане Владимира Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе

2022-09-17T06:30

2022-09-17T06:30

2022-09-17T06:30

колташов

новости

эксперт

ес

владимир зеленский

энергия

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"Он (Зеленский - ред.) сказал, что раз Украина находится в столь прекрасном состоянии, что может снабдить зерном Европейский Союз - под видом того, что снабжает им беднейшие страны, находящиеся в ситуации преддверия голода, то Украина может снабдить Европейский Союз электрической энергией, которая у неё в избытке. Пока ещё, да, пока ещё. Так что - вот такое предложение последовало", - сыронизировал Колташов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

колташов, новости, эксперт, ес, владимир зеленский, энергия