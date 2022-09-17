Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе - 17.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220917/1038802071.html
Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе - 17.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
Экономист, директор Института Нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру рассказал о плане Владимира Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
2022-09-17T06:30
2022-09-17T06:30
колташов
новости
эксперт
ес
владимир зеленский
энергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037755796_0:19:1042:606_1920x0_80_0_0_f4c03fe566dfc77a2a31cd77023dfd70.jpg
"Он (Зеленский - ред.) сказал, что раз Украина находится в столь прекрасном состоянии, что может снабдить зерном Европейский Союз - под видом того, что снабжает им беднейшие страны, находящиеся в ситуации преддверия голода, то Украина может снабдить Европейский Союз электрической энергией, которая у неё в избытке. Пока ещё, да, пока ещё. Так что - вот такое предложение последовало", - сыронизировал Колташов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037755796_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_64ba98cba3b3a260c8ddb9ba025d1aa3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
колташов, новости, эксперт, ес, владимир зеленский, энергия
Колташов, Новости, эксперт, ЕС, Владимир Зеленский, энергия

Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе

06:30 17.09.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Экономист, директор Института Нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру рассказал о плане Владимира Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
"Он (Зеленский - ред.) сказал, что раз Украина находится в столь прекрасном состоянии, что может снабдить зерном Европейский Союз - под видом того, что снабжает им беднейшие страны, находящиеся в ситуации преддверия голода, то Украина может снабдить Европейский Союз электрической энергией, которая у неё в избытке. Пока ещё, да, пока ещё. Так что - вот такое предложение последовало", - сыронизировал Колташов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
КолташовНовостиэкспертЕСВладимир Зеленскийэнергия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Эксперт рассказал о новом плане Зеленского по борьбе с энергокризисом в Европе
06:15Военный эксперт Литовкин рассказал, на каких границах остановится РФ выполнять задачи СВО
06:00Рожин ответил, зачем Украине атаки в запорожском направлении
05:45"Наши люди": Пушилин рассказал об эффективной работе управленцев из РФ в Донбассе
05:30Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ
05:15Военный эксперт рассказал, куда пойдет дальше армия России после освобождения ДНР
05:00"Для них кончится плохо": Литовкин рассказал о поддержке Киева и последствиях для Берлина
04:45Рожин рассказал об обстановке на фронте
04:30"Изящно и эффективно": Литовкин рассказал, чем отличается работа чеченских подразделений в зоне СВО
04:15"Катастрофический показатель": Пушилин рассказал о проблеме в ДНР
04:00Пушилин рассказал про украинскую тактику "мелких атак"
19:28Россия, ШОС и международный терроризм
19:02Теракты на юге, Путин назвал цели и планы СВО. Итоги 16 сентября
18:17Как Бен Ходжес разваливает Россию
18:10Россия и Китай пришли к полному согласию по украинскому вопросу и планам развития ШОС - Никита Мендкович
18:00Александр Ходаковский о предстоящем сражении с украинской армией и о том, что нужно для победы
17:42Мы ведем себя плохо, а будем - очень плохо - Гаспарян. Видео
17:23Третий фронт? Почему вслед за Карабахом начали стрелять в Средней Азии
17:17Оружие течёт на Украину с Запада рекой, но Киеву уже сейчас есть о чём беспокоиться
17:05Чего не хватает нашей армии? Чадаев о том, как побороть главный дефицит. Видео
Лента новостейМолния