https://ukraina.ru/20220916/1038757781.html

"В расчете на снарядный голод": эксперт рассказал, какой ценой Зеленский толкает своих солдат на Херсон

Эксперт рассказал, какой ценой Зеленский толкает своих солдат на Херсон

"В расчете на снарядный голод": эксперт рассказал, какой ценой Зеленский толкает своих солдат на Херсон

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что основная задача ВСУ на Херсонском участке фронта — измотать российские войска, расположенные между реками Днепр и Ингулец

2022-09-16T05:15

2022-09-16T05:15

2022-09-16T05:15

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украина

спецоперация

военный эксперт

херсон

владимир зеленский

днепр

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По его словам, в эти дни в Херсонской области продолжаются бои на Андреевском плацдарме. ВФУ за время наступления смогли продвинуться на этом участке на 12 км. Вместе с тем им удалось навести понтонную переправу через реку Ингулец возле населенного пункта Давыдов Брод. На этом, отметил Кнутов, успехи украинских войск закончились.Благодаря численному преимуществу украинские подразделения периодически атакуют российские позиции. В ответ российская артиллерия, РСЗО и армейская авиация уничтожают врага. По информации СМИ, которую подтверждали первые лица Украины, страна каждый день теряет по несколько сотен военных в боях.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220914/1038721248.html

https://ukraina.ru/20220915/1038755842.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, военный эксперт, херсон, владимир зеленский, днепр