Эксперт рассказал, какой ценой Зеленский толкает своих солдат на Херсон
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"В расчете на снарядный голод": эксперт рассказал, какой ценой Зеленский толкает своих солдат на Херсон
Эксперт рассказал, какой ценой Зеленский толкает своих солдат на Херсон
"В расчете на снарядный голод": эксперт рассказал, какой ценой Зеленский толкает своих солдат на Херсон
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что основная задача ВСУ на Херсонском участке фронта — измотать российские войска, расположенные между реками Днепр и Ингулец
2022-09-16T05:15
2022-09-16T05:15
новости
украина
спецоперация
военный эксперт
херсон
владимир зеленский
днепр
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По его словам, в эти дни в Херсонской области продолжаются бои на Андреевском плацдарме. ВФУ за время наступления смогли продвинуться на этом участке на 12 км. Вместе с тем им удалось навести понтонную переправу через реку Ингулец возле населенного пункта Давыдов Брод. На этом, отметил Кнутов, успехи украинских войск закончились.Благодаря численному преимуществу украинские подразделения периодически атакуют российские позиции. В ответ российская артиллерия, РСЗО и армейская авиация уничтожают врага. По информации СМИ, которую подтверждали первые лица Украины, страна каждый день теряет по несколько сотен военных в боях.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220914/1038721248.html
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новости, украина, спецоперация, военный эксперт, херсон, владимир зеленский, днепр
Новости, Украина, Спецоперация, военный эксперт, Херсон, Владимир Зеленский, Днепр

"В расчете на снарядный голод": эксперт рассказал, какой ценой Зеленский толкает своих солдат на Херсон

05:15 16.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что основная задача ВСУ на Херсонском участке фронта — измотать российские войска, расположенные между реками Днепр и Ингулец
По его словам, в эти дни в Херсонской области продолжаются бои на Андреевском плацдарме. ВФУ за время наступления смогли продвинуться на этом участке на 12 км. Вместе с тем им удалось навести понтонную переправу через реку Ингулец возле населенного пункта Давыдов Брод. На этом, отметил Кнутов, успехи украинских войск закончились.
Благодаря численному преимуществу украинские подразделения периодически атакуют российские позиции. В ответ российская артиллерия, РСЗО и армейская авиация уничтожают врага.
Киевский режим рассчитывает, что через какое-то время у российских артиллеристов начнется снарядный голод. Это позволит украинским силам ценой больших потерь прорваться к Херсону.
Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
По информации СМИ, которую подтверждали первые лица Украины, страна каждый день теряет по несколько сотен военных в боях.
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
Юрий Кнутов интервью
14 сентября, 12:40
Обещанное Украиной наступление началось. Пойдут на Донецк? — Юрий Кнутов
Последствия обстрела города Перевальск в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 12:00
Пострадавшие дети, покушения на Херсон, гарантии безопасности. Главное на Украине на 12:00 15 сентября
 
НовостиУкраинаСпецоперациявоенный экспертХерсонВладимир ЗеленскийДнепр
 
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