"В расчете на снарядный голод": эксперт рассказал, какой ценой Зеленский толкает своих солдат на Херсон
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру заявил, что основная задача ВСУ на Херсонском участке фронта — измотать российские войска, расположенные между реками Днепр и Ингулец
По его словам, в эти дни в Херсонской области продолжаются бои на Андреевском плацдарме. ВФУ за время наступления смогли продвинуться на этом участке на 12 км. Вместе с тем им удалось навести понтонную переправу через реку Ингулец возле населенного пункта Давыдов Брод. На этом, отметил Кнутов, успехи украинских войск закончились.
Благодаря численному преимуществу украинские подразделения периодически атакуют российские позиции. В ответ российская артиллерия, РСЗО и армейская авиация уничтожают врага.
Киевский режим рассчитывает, что через какое-то время у российских артиллеристов начнется снарядный голод. Это позволит украинским силам ценой больших потерь прорваться к Херсону.
По информации СМИ, которую подтверждали первые лица Украины, страна каждый день теряет по несколько сотен военных в боях.
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
14 сентября, 12:40Обещанное Украиной наступление началось. Пойдут на Донецк? — Юрий Кнутов