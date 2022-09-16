Принуждение к санкциям. Почему власти Украины решились атаковать турецкий бизнес - 16.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220916/1038713350.html
Принуждение к санкциям. Почему власти Украины решились атаковать турецкий бизнес
Принуждение к санкциям. Почему власти Украины решились атаковать турецкий бизнес - 16.09.2022 Украина.ру
Принуждение к санкциям. Почему власти Украины решились атаковать турецкий бизнес
Украина.ру, 16.09.2022
2022-09-16T06:16
2022-09-16T06:16
санкции
дмитрий ковалевич
эксклюзив
турция
россия
украина
бизнес
шос
сми
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101459/45/1014594517_0:295:3117:2048_1920x0_80_0_0_38f4d09cef71caef18654a4185bb4888.jpg
Турецкие СМИ на днях с удивлением обнаружили, что некоторых турецких бизнесменов на Украине внесли в черный список, а саму Турцию вынуждают пойти не невыгодные санкции против РФ после всех реверансов Анкары в адрес Киева и поддержки Украины в ходе российской СВО.Украинские националисты в этом году создали чуть ли не культ, прославляющий турецкие власти и их военно-промышленный комплекс за поставки для ВСУ. Затем, правда, турок в сознании украинских националистов вытеснил культ Бориса Джонсона. Тем не менее, некоторые из украинских детей при рождении получили имя "Байрактар" в честь БПЛА, который турки поставляли для ВСУ.Однако Турция всегда проводила хитрую византийскую политику, действуя исключительно в своих интересах. К российским санкциям турки не присоединились, хотя и призывают к территориальной целостности Украины. В рамках "зерновой сделки" туркам удается приторговывать украинским зерном, но при этом получать относительно дешевый российский газ по "Южному потоку". Турецкие бизнесмены продолжают вести свой бизнес, как на Украине, так и в России.Владимир Зеленский 9 сентября наградил орденом "За заслуги" гендиректора турецкой компании "Байкар" Халука Байрактара. Его родной брат Сельчук Байрактар, совладелец компании "Байкар", является зятем турецкого президента.Однако власти Украины ухитряются перессориться с кем угодно. Вслед за недипломатичными упреками в адрес властей Германии, руководства ООН и Папы римского, в Киеве решили ударить по турецкому бизнесу.Турецкое издание Aydınlık на днях обратило внимание на то, что украинский сайт "Война и санкции" содержит профили некоторых турецких банков и предпринимателей, призывая ввести против них экономические ограничения. В частности, в черном списке значатся такие турецкие банки как Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank. Турецкое издание отмечает, что сайт находится под кураторством Национального агентства по противодействию коррупции Украины (НАПК), а также Министерством иностранных дел Украины.В связи с этим, турецкие эксперты склонны считать публикацию на нём данных юридических и физических лиц Турции государственной позицией Украины и требуют соответствующей реакции от турецкого МИД. "Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения. Источники также сообщили, что с аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве, этот вопрос внимательно отслеживается", - пишет турецкое издание.По мнению турецких экспертов, такой выпад со стороны Киева обусловлен тем, что Анкара не присоединилась к западным санкциям против РФ и продолжает торговлю. В материале турецкого издания также звучат упреки в адрес Украины, которая, благодаря Турции, может зарабатывать на зерновой сделке, но при этом призывает вводить санкции против турецких граждан.Одна из возможных причин выпадов Киева против Турции – желание шантажом выбить себе новые поставки военной техники, включая БПЛА и бронированные автомобили. По максимуму Турцию хотят заставить выстрелить себе в ногу, как это делают европейцы, отказаться от российского газа и прибылей от туристического бизнеса. Проще говоря, Киеву хотелось бы нагнуть быстро развивающуюся турецкую экономику в угоду конкурентам Турции, а Украина вряд ли входит в их число. Украину всего лишь используют в образе плачущей "жертвы агрессии" для выдавливания неугодных конкурентов с того или иного рынка.Инициатива явно исходит не от Киева. Еще в конце августа администрация президента США Джо Байдена предостерегала представителей турецкого бизнеса от сотрудничества с российскими юридическими и физическими лицами, которые находятся под санкциями. Об этом сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на письмо представителя Минфина США к бизнес-ассоциациям Турции. В письме заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявляет, что под санкционный риск могут попасть турецкие банки, которые будут сотрудничать с российскими подсанкционными банками.Тогда же издание Politico сообщило, что администрация президента США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть свои отношения с Турцией, которая не собирается вводить санкции против РФ, если эти две страны пойдут на "формальное экономическое партнерство". Возможно, это будут рекомендации о выводе американского бизнеса из Турции и запрете для Анкары производить расчеты в долларах США.Проще говоря, Анкару вынуждают присоединиться к антироссийским санкциям, действуя также с помощью такого подконтрольного США рычага давления, как Украина. О своем отношении к санкциям турецкий президент сам высказался в неделю назад, комментируя энергетический кризис в ЕС. "Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину Путину и ее санкции неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа", — подчеркнул турецкий президент.На предстоящем 15-16 сентября в Самарканде саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должен присутствовать и турецкий президент, который намерен обсудить с лидерами организации и "украинский вопрос". В Киеве, Вашингтоне и Лондоне опасаются каких-либо договоренностей на полях саммита, которые пойдут вразрез с политикой Запада в отношении "удушения" экономики РФ. Через Украину Анкару как бы еще раз предупреждают о санкциях и возможных экономических потерях, вынуждая определиться и прекратить политику многовекторности. Рано или поздно президента Турции вынудят сделать выбор.
https://ukraina.ru/20220914/1038695603.html
https://ukraina.ru/20220912/1038637929.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101459/45/1014594517_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_8113c8699d21773dbd95de435e5e7a1b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
санкции, дмитрий ковалевич, эксклюзив, турция, россия, украина, бизнес, шос, сми, всу
Санкции, Дмитрий Ковалевич, Эксклюзив, Турция, Россия, Украина, бизнес, ШОС, СМИ, ВСУ

Принуждение к санкциям. Почему власти Украины решились атаковать турецкий бизнес

06:16 16.09.2022
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАнтиправительственные выступления против исламизации Турции
Антиправительственные выступления против исламизации Турции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
Турецкие СМИ на днях с удивлением обнаружили, что некоторых турецких бизнесменов на Украине внесли в черный список, а саму Турцию вынуждают пойти не невыгодные санкции против РФ после всех реверансов Анкары в адрес Киева и поддержки Украины в ходе российской СВО.
Украинские националисты в этом году создали чуть ли не культ, прославляющий турецкие власти и их военно-промышленный комплекс за поставки для ВСУ. Затем, правда, турок в сознании украинских националистов вытеснил культ Бориса Джонсона. Тем не менее, некоторые из украинских детей при рождении получили имя "Байрактар" в честь БПЛА, который турки поставляли для ВСУ.
Однако Турция всегда проводила хитрую византийскую политику, действуя исключительно в своих интересах. К российским санкциям турки не присоединились, хотя и призывают к территориальной целостности Украины. В рамках "зерновой сделки" туркам удается приторговывать украинским зерном, но при этом получать относительно дешевый российский газ по "Южному потоку". Турецкие бизнесмены продолжают вести свой бизнес, как на Украине, так и в России.
Владимир Зеленский 9 сентября наградил орденом "За заслуги" гендиректора турецкой компании "Байкар" Халука Байрактара. Его родной брат Сельчук Байрактар, совладелец компании "Байкар", является зятем турецкого президента.
Однако власти Украины ухитряются перессориться с кем угодно. Вслед за недипломатичными упреками в адрес властей Германии, руководства ООН и Папы римского, в Киеве решили ударить по турецкому бизнесу.
Турецкое издание Aydınlık на днях обратило внимание на то, что украинский сайт "Война и санкции" содержит профили некоторых турецких банков и предпринимателей, призывая ввести против них экономические ограничения. В частности, в черном списке значатся такие турецкие банки как Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank. Турецкое издание отмечает, что сайт находится под кураторством Национального агентства по противодействию коррупции Украины (НАПК), а также Министерством иностранных дел Украины.
В связи с этим, турецкие эксперты склонны считать публикацию на нём данных юридических и физических лиц Турции государственной позицией Украины и требуют соответствующей реакции от турецкого МИД. "Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения. Источники также сообщили, что с аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве, этот вопрос внимательно отслеживается", - пишет турецкое издание.
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Турция - Уэльс
14 сентября, 06:25
Босфорский фронт. Почему Украина давит на Турцию
По мнению турецких экспертов, такой выпад со стороны Киева обусловлен тем, что Анкара не присоединилась к западным санкциям против РФ и продолжает торговлю. В материале турецкого издания также звучат упреки в адрес Украины, которая, благодаря Турции, может зарабатывать на зерновой сделке, но при этом призывает вводить санкции против турецких граждан.
Одна из возможных причин выпадов Киева против Турции – желание шантажом выбить себе новые поставки военной техники, включая БПЛА и бронированные автомобили. По максимуму Турцию хотят заставить выстрелить себе в ногу, как это делают европейцы, отказаться от российского газа и прибылей от туристического бизнеса. Проще говоря, Киеву хотелось бы нагнуть быстро развивающуюся турецкую экономику в угоду конкурентам Турции, а Украина вряд ли входит в их число. Украину всего лишь используют в образе плачущей "жертвы агрессии" для выдавливания неугодных конкурентов с того или иного рынка.
Инициатива явно исходит не от Киева. Еще в конце августа администрация президента США Джо Байдена предостерегала представителей турецкого бизнеса от сотрудничества с российскими юридическими и физическими лицами, которые находятся под санкциями. Об этом сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на письмо представителя Минфина США к бизнес-ассоциациям Турции. В письме заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявляет, что под санкционный риск могут попасть турецкие банки, которые будут сотрудничать с российскими подсанкционными банками.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
12 сентября, 11:15
Эрдоган вновь предлагает устроить встречу Путина и Зеленского – HurriyetНа встрече с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган планирует снова предложить ему встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на турецкой территории, сообщает 12 сентября Hurriyet
Тогда же издание Politico сообщило, что администрация президента США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть свои отношения с Турцией, которая не собирается вводить санкции против РФ, если эти две страны пойдут на "формальное экономическое партнерство". Возможно, это будут рекомендации о выводе американского бизнеса из Турции и запрете для Анкары производить расчеты в долларах США.
Проще говоря, Анкару вынуждают присоединиться к антироссийским санкциям, действуя также с помощью такого подконтрольного США рычага давления, как Украина. О своем отношении к санкциям турецкий президент сам высказался в неделю назад, комментируя энергетический кризис в ЕС. "Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину Путину и ее санкции неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа", — подчеркнул турецкий президент.
На предстоящем 15-16 сентября в Самарканде саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должен присутствовать и турецкий президент, который намерен обсудить с лидерами организации и "украинский вопрос". В Киеве, Вашингтоне и Лондоне опасаются каких-либо договоренностей на полях саммита, которые пойдут вразрез с политикой Запада в отношении "удушения" экономики РФ. Через Украину Анкару как бы еще раз предупреждают о санкциях и возможных экономических потерях, вынуждая определиться и прекратить политику многовекторности. Рано или поздно президента Турции вынудят сделать выбор.
 
СанкцииДмитрий КовалевичЭксклюзивТурцияРоссияУкраинабизнесШОССМИВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:01"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН
08:00"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии
07:59Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ
07:52"Угрожают каждому": эксперт призвал к радикальному решению проблемы украинского террора
07:51Немецкий политик объяснил, почему Запад не будет обеспечивать Украину танками
07:49"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак
07:45"Максимально дерусифицирован": эксперт о том, как украинский язык стал политическим инструментом
07:40США отказались поставить Украине баллистические ракеты ATACMS - CNN
07:34Пентагон рассказал, что будет входить в новый пакет военной помощи Киеву
07:30Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины
07:23На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба
07:15"Это такая тактика": военный эксперт о том, почему Россия перегруппировала силы на изюмском направлении
07:11Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? - Борис Рожин
07:11В странах Евросоюза закончилось оружие для поставок Украине — дипломат
07:07Эксперт рассказал, как можно создать "зону безопасности" вокруг Запорожской АЭС
07:01Денис Пушилин: Наши подразделения продвигаются вперед, несмотря ни на что
07:00"Сорвать наступление ВСУ": Кнутов озвучил главную задачу союзных сил
06:45Избежать ошибок Евросоюза: депутат Гаврилов о задаче ШОС
06:30Военный эксперт назвал позиции, с которых ВСУ намерены атаковать Донецк
06:16Принуждение к санкциям. Почему власти Украины решились атаковать турецкий бизнес
Лента новостейМолния