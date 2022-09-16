https://ukraina.ru/20220916/1038713350.html

Принуждение к санкциям. Почему власти Украины решились атаковать турецкий бизнес

Принуждение к санкциям. Почему власти Украины решились атаковать турецкий бизнес - 16.09.2022 Украина.ру

Принуждение к санкциям. Почему власти Украины решились атаковать турецкий бизнес

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T06:16

2022-09-16T06:16

2022-09-16T06:16

санкции

дмитрий ковалевич

эксклюзив

турция

россия

украина

бизнес

шос

сми

всу

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Турецкие СМИ на днях с удивлением обнаружили, что некоторых турецких бизнесменов на Украине внесли в черный список, а саму Турцию вынуждают пойти не невыгодные санкции против РФ после всех реверансов Анкары в адрес Киева и поддержки Украины в ходе российской СВО.Украинские националисты в этом году создали чуть ли не культ, прославляющий турецкие власти и их военно-промышленный комплекс за поставки для ВСУ. Затем, правда, турок в сознании украинских националистов вытеснил культ Бориса Джонсона. Тем не менее, некоторые из украинских детей при рождении получили имя "Байрактар" в честь БПЛА, который турки поставляли для ВСУ.Однако Турция всегда проводила хитрую византийскую политику, действуя исключительно в своих интересах. К российским санкциям турки не присоединились, хотя и призывают к территориальной целостности Украины. В рамках "зерновой сделки" туркам удается приторговывать украинским зерном, но при этом получать относительно дешевый российский газ по "Южному потоку". Турецкие бизнесмены продолжают вести свой бизнес, как на Украине, так и в России.Владимир Зеленский 9 сентября наградил орденом "За заслуги" гендиректора турецкой компании "Байкар" Халука Байрактара. Его родной брат Сельчук Байрактар, совладелец компании "Байкар", является зятем турецкого президента.Однако власти Украины ухитряются перессориться с кем угодно. Вслед за недипломатичными упреками в адрес властей Германии, руководства ООН и Папы римского, в Киеве решили ударить по турецкому бизнесу.Турецкое издание Aydınlık на днях обратило внимание на то, что украинский сайт "Война и санкции" содержит профили некоторых турецких банков и предпринимателей, призывая ввести против них экономические ограничения. В частности, в черном списке значатся такие турецкие банки как Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank. Турецкое издание отмечает, что сайт находится под кураторством Национального агентства по противодействию коррупции Украины (НАПК), а также Министерством иностранных дел Украины.В связи с этим, турецкие эксперты склонны считать публикацию на нём данных юридических и физических лиц Турции государственной позицией Украины и требуют соответствующей реакции от турецкого МИД. "Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения. Источники также сообщили, что с аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве, этот вопрос внимательно отслеживается", - пишет турецкое издание.По мнению турецких экспертов, такой выпад со стороны Киева обусловлен тем, что Анкара не присоединилась к западным санкциям против РФ и продолжает торговлю. В материале турецкого издания также звучат упреки в адрес Украины, которая, благодаря Турции, может зарабатывать на зерновой сделке, но при этом призывает вводить санкции против турецких граждан.Одна из возможных причин выпадов Киева против Турции – желание шантажом выбить себе новые поставки военной техники, включая БПЛА и бронированные автомобили. По максимуму Турцию хотят заставить выстрелить себе в ногу, как это делают европейцы, отказаться от российского газа и прибылей от туристического бизнеса. Проще говоря, Киеву хотелось бы нагнуть быстро развивающуюся турецкую экономику в угоду конкурентам Турции, а Украина вряд ли входит в их число. Украину всего лишь используют в образе плачущей "жертвы агрессии" для выдавливания неугодных конкурентов с того или иного рынка.Инициатива явно исходит не от Киева. Еще в конце августа администрация президента США Джо Байдена предостерегала представителей турецкого бизнеса от сотрудничества с российскими юридическими и физическими лицами, которые находятся под санкциями. Об этом сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на письмо представителя Минфина США к бизнес-ассоциациям Турции. В письме заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявляет, что под санкционный риск могут попасть турецкие банки, которые будут сотрудничать с российскими подсанкционными банками.Тогда же издание Politico сообщило, что администрация президента США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть свои отношения с Турцией, которая не собирается вводить санкции против РФ, если эти две страны пойдут на "формальное экономическое партнерство". Возможно, это будут рекомендации о выводе американского бизнеса из Турции и запрете для Анкары производить расчеты в долларах США.Проще говоря, Анкару вынуждают присоединиться к антироссийским санкциям, действуя также с помощью такого подконтрольного США рычага давления, как Украина. О своем отношении к санкциям турецкий президент сам высказался в неделю назад, комментируя энергетический кризис в ЕС. "Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину Путину и ее санкции неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа", — подчеркнул турецкий президент.На предстоящем 15-16 сентября в Самарканде саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должен присутствовать и турецкий президент, который намерен обсудить с лидерами организации и "украинский вопрос". В Киеве, Вашингтоне и Лондоне опасаются каких-либо договоренностей на полях саммита, которые пойдут вразрез с политикой Запада в отношении "удушения" экономики РФ. Через Украину Анкару как бы еще раз предупреждают о санкциях и возможных экономических потерях, вынуждая определиться и прекратить политику многовекторности. Рано или поздно президента Турции вынудят сделать выбор.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

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санкции, дмитрий ковалевич, эксклюзив, турция, россия, украина, бизнес, шос, сми, всу