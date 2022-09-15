Эксперт назвал действенный механизм защиты активистов от украинских террористов - 15.09.2022 Украина.ру
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Эксперт назвал действенный механизм защиты активистов от украинских террористов
Эксперт назвал действенный механизм защиты активистов от украинских террористов - 15.09.2022 Украина.ру
Эксперт назвал действенный механизм защиты активистов от украинских террористов
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что к тем экспертам и активистам, работающим по украинской тематике, которым поступают угрозы о расправе, необходимо приставлять охрану
2022-09-15T18:30
2022-09-15T18:30
новости
украина
спецоперация
эксперты
терроризм
защита
охрана
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Не только на освобожденных территориях ДНР и ЛНР, но и в Крыму, и приграничных регионах Российской Федерации — Белгородской, Курской, Брянской областях ежедневно происходят теракты. И даже в столичном регионе — убийство Дарьи Дугиной, подрыв машины чиновника из Министерства обороны, напоминает Скориков.По мнению эксперта, каждому чиновнику, который публично заявлен целью террористов, нужна охрана. Это действенный механизм защиты. Против глав регионов освобожденных территорий было совершено множество попыток убийства, но тем многие из них были неудачными, либо их раскрывали, потому что к ним была приставлена охрана, добавляет эксперт.Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220912/1038638908.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, спецоперация, эксперты, терроризм, защита, охрана
Новости, Украина, Спецоперация, эксперты, терроризм, защита, охрана

Эксперт назвал действенный механизм защиты активистов от украинских террористов

18:30 15.09.2022
 
© Фото : Мэрия Бердянска / TelegramБердянск теракт
Бердянск теракт - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : Мэрия Бердянска / Telegram
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что к тем экспертам и активистам, работающим по украинской тематике, которым поступают угрозы о расправе, необходимо приставлять охрану
Не только на освобожденных территориях ДНР и ЛНР, но и в Крыму, и приграничных регионах Российской Федерации — Белгородской, Курской, Брянской областях ежедневно происходят теракты. И даже в столичном регионе — убийство Дарьи Дугиной, подрыв машины чиновника из Министерства обороны, напоминает Скориков.
Я не знаю, кто не получал угроз из моих коллег-экспертов, журналистов, тех, кто занимается темой. То есть, действительно, против нас используют террористические методы, и здесь возникает вопрос — как нам уберечь людей?
Иван Скориков
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
По мнению эксперта, каждому чиновнику, который публично заявлен целью террористов, нужна охрана. Это действенный механизм защиты.
Против глав регионов освобожденных территорий было совершено множество попыток убийства, но тем многие из них были неудачными, либо их раскрывали, потому что к ним была приставлена охрана, добавляет эксперт.
Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.
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Предотвращенные теракты, обесточенные районы Харькова. Главное на Украине на 12:00 12 сентября
 
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Заголовок открываемого материала
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