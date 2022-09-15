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Эксперт назвал действенный механизм защиты активистов от украинских террористов

Эксперт назвал действенный механизм защиты активистов от украинских террористов - 15.09.2022 Украина.ру

Эксперт назвал действенный механизм защиты активистов от украинских террористов

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что к тем экспертам и активистам, работающим по украинской тематике, которым поступают угрозы о расправе, необходимо приставлять охрану

2022-09-15T18:30

2022-09-15T18:30

2022-09-15T18:30

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Не только на освобожденных территориях ДНР и ЛНР, но и в Крыму, и приграничных регионах Российской Федерации — Белгородской, Курской, Брянской областях ежедневно происходят теракты. И даже в столичном регионе — убийство Дарьи Дугиной, подрыв машины чиновника из Министерства обороны, напоминает Скориков.По мнению эксперта, каждому чиновнику, который публично заявлен целью террористов, нужна охрана. Это действенный механизм защиты. Против глав регионов освобожденных территорий было совершено множество попыток убийства, но тем многие из них были неудачными, либо их раскрывали, потому что к ним была приставлена охрана, добавляет эксперт.Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220912/1038638908.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, эксперты, терроризм, защита, охрана