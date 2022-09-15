"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины - 15.09.2022 Украина.ру
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"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины
"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины - 15.09.2022 Украина.ру
"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что для установления мира на освобожденных территориях необходимо заново русифицировать эти земли
2022-09-15T17:32
2022-09-15T17:32
новости
украина
спецоперация
украинский язык
дерусификация
новороссия
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Если говорить конкретно о территории Новороссии, то эти территории без каких-либо референдумов были вставлены в Украинскую ССР, рассказывает Скориков.Затем, по его словам, там проводилась форсированная украинизация и, соответственно, дерусификация. Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220331/1033654030.html
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новости, украина, спецоперация, украинский язык, дерусификация, новороссия
Новости, Украина, Спецоперация, украинский язык, дерусификация, Новороссия

"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины

17:32 15.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что для установления мира на освобожденных территориях необходимо заново русифицировать эти земли
Если говорить конкретно о территории Новороссии, то эти территории без каких-либо референдумов были вставлены в Украинскую ССР, рассказывает Скориков.
Затем, по его словам, там проводилась форсированная украинизация и, соответственно, дерусификация.
Потом процесс "отъехал", но, тем не менее, идентичность уже была нарушена, люди ее приняли. Мы должны заниматься рерусификаций региона, а не пестовать пограничность идентичности.
Иван Скориков
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.
Украина карта - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 07:30
Новороссия, Малороссия, Бандеристан: финский эксперт о том, что будет с УкраинойПо результатам спецоперации в состав России должны вернуться исконные исторические земли нынешней Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
 
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