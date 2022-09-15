https://ukraina.ru/20220915/1038777024.html
"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины
"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины - 15.09.2022 Украина.ру
"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что для установления мира на освобожденных территориях необходимо заново русифицировать эти земли
2022-09-15T17:32
2022-09-15T17:32
2022-09-15T17:32
новости
украина
спецоперация
украинский язык
дерусификация
новороссия
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Если говорить конкретно о территории Новороссии, то эти территории без каких-либо референдумов были вставлены в Украинскую ССР, рассказывает Скориков.Затем, по его словам, там проводилась форсированная украинизация и, соответственно, дерусификация. Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220331/1033654030.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, украинский язык, дерусификация, новороссия
Новости, Украина, Спецоперация, украинский язык, дерусификация, Новороссия
"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что для установления мира на освобожденных территориях необходимо заново русифицировать эти земли