https://ukraina.ru/20220915/1038777024.html

"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины

"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины - 15.09.2022 Украина.ру

"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что для установления мира на освобожденных территориях необходимо заново русифицировать эти земли

2022-09-15T17:32

2022-09-15T17:32

2022-09-15T17:32

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Если говорить конкретно о территории Новороссии, то эти территории без каких-либо референдумов были вставлены в Украинскую ССР, рассказывает Скориков.Затем, по его словам, там проводилась форсированная украинизация и, соответственно, дерусификация. Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220331/1033654030.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, спецоперация, украинский язык, дерусификация, новороссия