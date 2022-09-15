Оружие для ВСУ рассорило Шольца с США, словаки ждут победы РФ: что в мире говорили об Украине 15 сентября
16:23 15.09.2022 (обновлено: 17:16 15.09.2022)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Дружба США и Германии не прошла проверку оружием
Немецкая газета Die Welt написала, что заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об отказе поставлять Украине некоторые виды вооружений вывело из себя руководство США.
«Американскому терпению пришёл конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США», — говорится в публикации.
Глава немецкого правительства 12 сентября, отвечая на вопрос журналистов о планах по передаче Украине боевых танков Leopard 2, подчеркнул, что Берлин будет вооружать ВСУ, но только совместно с союзниками.
Как отмечает Die Welt, в глазах Белого дома нерешительный курс Шольца не просто стилистическая разница, теперь Вашингтон ставит под сомнение принципиальную лояльность канцлера ФРГ Киеву.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, прибыв 14 сентября в Берлин, призвал немецкие власти взять на себя ведущую роль в вопросе поставок тяжелых вооружений Украине и как можно скорее направить танки. На что читатели Die Welt в комментариях написали, что лучше бы Украина взяла на себя инициативу в мирных переговорах вместо постоянного предъявления требований к Германии.
Немецкое издание уверено, что Шольц, ещё совсем недавно отказавшийся поставлять на Украину танки и БМП, согласился передать ВСУ тяжёлое вооружение и реактивные системы залпового огня под давлением США.
Италия за мир на Украине
Вопрос поставок оружия Украине активно обсуждается и в Италии.
Лидер «Движения 5 звёзд», бывший премьер-министр республики Джузеппе Конте заявил в прямом эфире радиостанции Radio 24: «Мы против. Украинцы не нуждаются в новых поставках вооружений после 4-й партии, направленной Италией. Они уже прекрасно, массированно вооружены США и Великобританией».
Он подчеркнул, что сейчас необходимо, чтобы в ЕС появился партнёр, который сумел бы посредством дипломатических усилий подготовить поворот в деле мирных переговоров, и эту роль, уверен политик, могла бы взять на себя Италия.
«Нужно добиться поворота в этом конфликте и определить геополитический сценарий, который мы хотели бы иметь в ближайшие десятилетия. Вы предпочитаете мир, расколотый надвое? С одной стороны фронт Запада, с другой — Россия, Китай, Индия и остальной мир с большинством населения и концентрированной экономической силой? Чтобы предотвратить это, необходимо с умом работать над стратегией. Нынешняя стратегия ведёт нас к безграничной военной эскалации», — заявил Конте.
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