Оружие для ВСУ рассорило Шольца с США, словаки ждут победы РФ: что в мире говорили об Украине 15 сентября - 15.09.2022 Украина.ру
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Оружие для ВСУ рассорило Шольца с США, словаки ждут победы РФ: что в мире говорили об Украине 15 сентября
Оружие для ВСУ рассорило Шольца с США, словаки ждут победы РФ: что в мире говорили об Украине 15 сентября - 15.09.2022 Украина.ру
Оружие для ВСУ рассорило Шольца с США, словаки ждут победы РФ: что в мире говорили об Украине 15 сентября
Украина.ру, 15.09.2022
2022-09-15T16:23
2022-09-15T17:16
эксклюзив
украина
оружие
сша
олаф шольц
италия
джузеппе конте
словакия
опрос
россия
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Дружба США и Германии не прошла проверку оружиемНемецкая газета Die Welt написала, что заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об отказе поставлять Украине некоторые виды вооружений вывело из себя руководство США.«Американскому терпению пришёл конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США», — говорится в публикации.Глава немецкого правительства 12 сентября, отвечая на вопрос журналистов о планах по передаче Украине боевых танков Leopard 2, подчеркнул, что Берлин будет вооружать ВСУ, но только совместно с союзниками.Как отмечает Die Welt, в глазах Белого дома нерешительный курс Шольца не просто стилистическая разница, теперь Вашингтон ставит под сомнение принципиальную лояльность канцлера ФРГ Киеву.Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, прибыв 14 сентября в Берлин, призвал немецкие власти взять на себя ведущую роль в вопросе поставок тяжелых вооружений Украине и как можно скорее направить танки. На что читатели Die Welt в комментариях написали, что лучше бы Украина взяла на себя инициативу в мирных переговорах вместо постоянного предъявления требований к Германии.Немецкое издание уверено, что Шольц, ещё совсем недавно отказавшийся поставлять на Украину танки и БМП, согласился передать ВСУ тяжёлое вооружение и реактивные системы залпового огня под давлением США.Италия за мир на УкраинеВопрос поставок оружия Украине активно обсуждается и в Италии.Лидер «Движения 5 звёзд», бывший премьер-министр республики Джузеппе Конте заявил в прямом эфире радиостанции Radio 24: «Мы против. Украинцы не нуждаются в новых поставках вооружений после 4-й партии, направленной Италией. Они уже прекрасно, массированно вооружены США и Великобританией».Он подчеркнул, что сейчас необходимо, чтобы в ЕС появился партнёр, который сумел бы посредством дипломатических усилий подготовить поворот в деле мирных переговоров, и эту роль, уверен политик, могла бы взять на себя Италия.«Нужно добиться поворота в этом конфликте и определить геополитический сценарий, который мы хотели бы иметь в ближайшие десятилетия. Вы предпочитаете мир, расколотый надвое? С одной стороны фронт Запада, с другой — Россия, Китай, Индия и остальной мир с большинством населения и концентрированной экономической силой? Чтобы предотвратить это, необходимо с умом работать над стратегией. Нынешняя стратегия ведёт нас к безграничной военной эскалации», — заявил Конте.Бывший премьер-министр Италии предупредил, что если урегулировать ситуацию на Украине дипломатическим путём не удастся, то вне зависимости от чередующихся военных удач вырастет число невинных жертв, разрушенных городов, опасность ядерного инцидента, и военная эскалация не заставит себя долго ждать.Словаки определились со своими симпатиямиСетевое издание Dennik N опубликовало результаты опроса, проведённого Словацкой академией наук и агентствами MNFORCE и Seesame, об отношении местного населения к украинскому конфликту.31,5% респондентов высказались скорее в поддержку России и разрешения ситуации в её пользу; 20,6% — однозначно ждут победы РФ.К этой категории относятся в основном сторонники партии «Направление — социальная демократия», находящей в парламентской оппозиции, и внепартийных сил правого политического толка, отмечают социологи.Симпатии к Украине выразили 30% опрошенных, из них победы Киева желают 19,9%. Отказались отвечать на вопросы авторов исследования 17,9% участников.
https://ukraina.ru/20220914/1038719503.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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96
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+7 495 645 66 01
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, оружие, сша, олаф шольц, италия, джузеппе конте, словакия, опрос, россия, победа
Эксклюзив, Украина, оружие, США, Олаф Шольц, Италия, Джузеппе Конте, Словакия, опрос, Россия, победа

Оружие для ВСУ рассорило Шольца с США, словаки ждут победы РФ: что в мире говорили об Украине 15 сентября

16:23 15.09.2022 (обновлено: 17:16 15.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Дружба США и Германии не прошла проверку оружием
Немецкая газета Die Welt написала, что заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об отказе поставлять Украине некоторые виды вооружений вывело из себя руководство США.
«Американскому терпению пришёл конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США», — говорится в публикации.
Глава немецкого правительства 12 сентября, отвечая на вопрос журналистов о планах по передаче Украине боевых танков Leopard 2, подчеркнул, что Берлин будет вооружать ВСУ, но только совместно с союзниками.
Как отмечает Die Welt, в глазах Белого дома нерешительный курс Шольца не просто стилистическая разница, теперь Вашингтон ставит под сомнение принципиальную лояльность канцлера ФРГ Киеву.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, прибыв 14 сентября в Берлин, призвал немецкие власти взять на себя ведущую роль в вопросе поставок тяжелых вооружений Украине и как можно скорее направить танки. На что читатели Die Welt в комментариях написали, что лучше бы Украина взяла на себя инициативу в мирных переговорах вместо постоянного предъявления требований к Германии.
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У Германии есть только одна перспектива: Россия - Мухин. Видео
Немецкое издание уверено, что Шольц, ещё совсем недавно отказавшийся поставлять на Украину танки и БМП, согласился передать ВСУ тяжёлое вооружение и реактивные системы залпового огня под давлением США.
Италия за мир на Украине
Вопрос поставок оружия Украине активно обсуждается и в Италии.
Лидер «Движения 5 звёзд», бывший премьер-министр республики Джузеппе Конте заявил в прямом эфире радиостанции Radio 24: «Мы против. Украинцы не нуждаются в новых поставках вооружений после 4-й партии, направленной Италией. Они уже прекрасно, массированно вооружены США и Великобританией».
Он подчеркнул, что сейчас необходимо, чтобы в ЕС появился партнёр, который сумел бы посредством дипломатических усилий подготовить поворот в деле мирных переговоров, и эту роль, уверен политик, могла бы взять на себя Италия.
«Нужно добиться поворота в этом конфликте и определить геополитический сценарий, который мы хотели бы иметь в ближайшие десятилетия. Вы предпочитаете мир, расколотый надвое? С одной стороны фронт Запада, с другой — Россия, Китай, Индия и остальной мир с большинством населения и концентрированной экономической силой? Чтобы предотвратить это, необходимо с умом работать над стратегией. Нынешняя стратегия ведёт нас к безграничной военной эскалации», — заявил Конте.
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Боррель признал, что многие европейцы склоняются к прекращению поддержки киевского режимаЧасть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Киева, но с этим "искушением" нужно бороться. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном 15 сентября интервью испанской газете El Mundo
Бывший премьер-министр Италии предупредил, что если урегулировать ситуацию на Украине дипломатическим путём не удастся, то вне зависимости от чередующихся военных удач вырастет число невинных жертв, разрушенных городов, опасность ядерного инцидента, и военная эскалация не заставит себя долго ждать.
Словаки определились со своими симпатиями
Сетевое издание Dennik N опубликовало результаты опроса, проведённого Словацкой академией наук и агентствами MNFORCE и Seesame, об отношении местного населения к украинскому конфликту.
31,5% респондентов высказались скорее в поддержку России и разрешения ситуации в её пользу; 20,6% — однозначно ждут победы РФ.
К этой категории относятся в основном сторонники партии «Направление — социальная демократия», находящей в парламентской оппозиции, и внепартийных сил правого политического толка, отмечают социологи.
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Симпатии к Украине выразили 30% опрошенных, из них победы Киева желают 19,9%. Отказались отвечать на вопросы авторов исследования 17,9% участников.
 
ЭксклюзивУкраинаоружиеСШАОлаф ШольцИталияДжузеппе КонтеСловакияопросРоссияпобеда
 
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