https://ukraina.ru/20220915/1038772679.html

Оружие для ВСУ рассорило Шольца с США, словаки ждут победы РФ: что в мире говорили об Украине 15 сентября

Оружие для ВСУ рассорило Шольца с США, словаки ждут победы РФ: что в мире говорили об Украине 15 сентября - 15.09.2022 Украина.ру

Оружие для ВСУ рассорило Шольца с США, словаки ждут победы РФ: что в мире говорили об Украине 15 сентября

Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T16:23

2022-09-15T16:23

2022-09-15T17:16

эксклюзив

украина

оружие

сша

олаф шольц

италия

джузеппе конте

словакия

опрос

россия

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Дружба США и Германии не прошла проверку оружиемНемецкая газета Die Welt написала, что заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об отказе поставлять Украине некоторые виды вооружений вывело из себя руководство США.«Американскому терпению пришёл конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США», — говорится в публикации.Глава немецкого правительства 12 сентября, отвечая на вопрос журналистов о планах по передаче Украине боевых танков Leopard 2, подчеркнул, что Берлин будет вооружать ВСУ, но только совместно с союзниками.Как отмечает Die Welt, в глазах Белого дома нерешительный курс Шольца не просто стилистическая разница, теперь Вашингтон ставит под сомнение принципиальную лояльность канцлера ФРГ Киеву.Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, прибыв 14 сентября в Берлин, призвал немецкие власти взять на себя ведущую роль в вопросе поставок тяжелых вооружений Украине и как можно скорее направить танки. На что читатели Die Welt в комментариях написали, что лучше бы Украина взяла на себя инициативу в мирных переговорах вместо постоянного предъявления требований к Германии.Немецкое издание уверено, что Шольц, ещё совсем недавно отказавшийся поставлять на Украину танки и БМП, согласился передать ВСУ тяжёлое вооружение и реактивные системы залпового огня под давлением США.Италия за мир на УкраинеВопрос поставок оружия Украине активно обсуждается и в Италии.Лидер «Движения 5 звёзд», бывший премьер-министр республики Джузеппе Конте заявил в прямом эфире радиостанции Radio 24: «Мы против. Украинцы не нуждаются в новых поставках вооружений после 4-й партии, направленной Италией. Они уже прекрасно, массированно вооружены США и Великобританией».Он подчеркнул, что сейчас необходимо, чтобы в ЕС появился партнёр, который сумел бы посредством дипломатических усилий подготовить поворот в деле мирных переговоров, и эту роль, уверен политик, могла бы взять на себя Италия.«Нужно добиться поворота в этом конфликте и определить геополитический сценарий, который мы хотели бы иметь в ближайшие десятилетия. Вы предпочитаете мир, расколотый надвое? С одной стороны фронт Запада, с другой — Россия, Китай, Индия и остальной мир с большинством населения и концентрированной экономической силой? Чтобы предотвратить это, необходимо с умом работать над стратегией. Нынешняя стратегия ведёт нас к безграничной военной эскалации», — заявил Конте.Бывший премьер-министр Италии предупредил, что если урегулировать ситуацию на Украине дипломатическим путём не удастся, то вне зависимости от чередующихся военных удач вырастет число невинных жертв, разрушенных городов, опасность ядерного инцидента, и военная эскалация не заставит себя долго ждать.Словаки определились со своими симпатиямиСетевое издание Dennik N опубликовало результаты опроса, проведённого Словацкой академией наук и агентствами MNFORCE и Seesame, об отношении местного населения к украинскому конфликту.31,5% респондентов высказались скорее в поддержку России и разрешения ситуации в её пользу; 20,6% — однозначно ждут победы РФ.К этой категории относятся в основном сторонники партии «Направление — социальная демократия», находящей в парламентской оппозиции, и внепартийных сил правого политического толка, отмечают социологи.Симпатии к Украине выразили 30% опрошенных, из них победы Киева желают 19,9%. Отказались отвечать на вопросы авторов исследования 17,9% участников.

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https://ukraina.ru/20220915/1038751387.html

https://ukraina.ru/20220517/1033976714.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, оружие, сша, олаф шольц, италия, джузеппе конте, словакия, опрос, россия, победа