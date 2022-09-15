https://ukraina.ru/20220915/1038768393.html
Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников
Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников - 15.09.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников
Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) оказывается очень выигрышным для многих стран. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов
2022-09-15T15:27
2022-09-15T15:27
2022-09-15T15:27
новости
госдума
депутат
китай
индия
евгений примаков
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Он заметил, что у стран-членов организации появляется возможность участия в больших проектах цифровизации, авиации и космонавтики и взаимодействия со странами-лидерами, такими, как Китай, Индия и Россия.Он добавил, что, таким образом, ШОС расширяет возможности стран-участников, и при этом не несёт угрозу подавления их внешнеполитического суверенитета, национальных интересов, культур или религиозных ценностей, в отличие от Евросоюза, где в основу ставятся интересы военно-политического блока НАТО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20170610/1018764095.html
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2022
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, госдума, депутат, китай, индия, евгений примаков
Новости, Госдума, депутат, Китай, Индия, Евгений Примаков
Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников
Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) оказывается очень выигрышным для многих стран. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов
Он заметил, что у стран-членов организации появляется возможность участия в больших проектах цифровизации, авиации и космонавтики и взаимодействия со странами-лидерами, такими, как Китай, Индия и Россия.
И очень важно, что страны-участники должны участвовать в обсуждении, высказывать свою точку зрения, потому что сначала должен выработаться общий формат отношений, это то, о чем мечтал ещё [председатель правительства Российской Федерации] Евгений Примаков
Сергей Гаврилов
Координатор депутатской группы ГД по связям с парламентом КНР
Он добавил, что, таким образом, ШОС расширяет возможности стран-участников, и при этом не несёт угрозу подавления их внешнеполитического суверенитета, национальных интересов, культур или религиозных ценностей, в отличие от Евросоюза, где в основу ставятся интересы военно-политического блока НАТО.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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