https://ukraina.ru/20220915/1038768393.html

Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников

Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников - 15.09.2022 Украина.ру

Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников

Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) оказывается очень выигрышным для многих стран. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов

2022-09-15T15:27

2022-09-15T15:27

2022-09-15T15:27

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Он заметил, что у стран-членов организации появляется возможность участия в больших проектах цифровизации, авиации и космонавтики и взаимодействия со странами-лидерами, такими, как Китай, Индия и Россия.Он добавил, что, таким образом, ШОС расширяет возможности стран-участников, и при этом не несёт угрозу подавления их внешнеполитического суверенитета, национальных интересов, культур или религиозных ценностей, в отличие от Евросоюза, где в основу ставятся интересы военно-политического блока НАТО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20170610/1018764095.html

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2022

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новости, госдума, депутат, китай, индия, евгений примаков