Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников - 15.09.2022 Украина.ру
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Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников
Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников - 15.09.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников
Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) оказывается очень выигрышным для многих стран. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов
2022-09-15T15:27
2022-09-15T15:27
новости
госдума
депутат
китай
индия
евгений примаков
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Он заметил, что у стран-членов организации появляется возможность участия в больших проектах цифровизации, авиации и космонавтики и взаимодействия со странами-лидерами, такими, как Китай, Индия и Россия.Он добавил, что, таким образом, ШОС расширяет возможности стран-участников, и при этом не несёт угрозу подавления их внешнеполитического суверенитета, национальных интересов, культур или религиозных ценностей, в отличие от Евросоюза, где в основу ставятся интересы военно-политического блока НАТО.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20170610/1018764095.html
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новости, госдума, депутат, китай, индия, евгений примаков
Новости, Госдума, депутат, Китай, Индия, Евгений Примаков

Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников

15:27 15.09.2022
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкВстреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
Встреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) оказывается очень выигрышным для многих стран. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил депутат Государственной Думы, координатор депутатской группы по связям с Всекитайским собранием народных представителей Сергей Гаврилов
Он заметил, что у стран-членов организации появляется возможность участия в больших проектах цифровизации, авиации и космонавтики и взаимодействия со странами-лидерами, такими, как Китай, Индия и Россия.

И очень важно, что страны-участники должны участвовать в обсуждении, высказывать свою точку зрения, потому что сначала должен выработаться общий формат отношений, это то, о чем мечтал ещё [председатель правительства Российской Федерации] Евгений Примаков

Сергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
Координатор депутатской группы ГД по связям с парламентом КНР
Он добавил, что, таким образом, ШОС расширяет возможности стран-участников, и при этом не несёт угрозу подавления их внешнеполитического суверенитета, национальных интересов, культур или религиозных ценностей, в отличие от Евросоюза, где в основу ставятся интересы военно-политического блока НАТО.
Совместное фотографирование глав государств-членов ШОС
10 июня 2017, 12:00
«Взгляд»: ШОС становится одной из ключевых организаций ЕвразииВ Астане состоялся очередной саммит ШОС, на котором произошло историческое для организации событие - в нее вступили Индия и Пакистан
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиГосдумадепутатКитайИндияЕвгений Примаков
 
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