https://ukraina.ru/20220914/1038733479.html
"Просочились в тыл": Кнутов о том, как ВСУ смогли пробить линию обороны союзных сил
"Просочились в тыл": Кнутов о том, как ВСУ смогли пробить линию обороны союзных сил - 14.09.2022 Украина.ру
"Просочились в тыл": Кнутов о том, как ВСУ смогли пробить линию обороны союзных сил
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью Украина.ру, какую тактику использовали ВФУ во время продвижения на контролируемую союзными силами территорию
2022-09-14T16:46
2022-09-14T16:46
2022-09-14T16:46
новости
украина
спецоперация
харьковская область
всу
оборона
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По его словам, основными направлениями для атаки были выбраны стратегически важные города Балаклея и Изюм Харьковской области. ВФУ продвигались малыми мобильными тактическими группами. В каждой из которых по одной-две БМП или несколько бронеавтомобилей HMMWV с крупнокалиберными пулеметами. Иногда в состав таких групп включается танк, рассказал Кнутов, а личный состав группы насчитывает, как правило, один-два взвода и вооружен ПТРК и ПЗРК.Союзные силы на Балаклеевском и Изюмском направлениях не имели сплошной линии обороны. В основном это были хорошо укрепленные опорные пункты, отмечает эксперт.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220914/1038730950.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, спецоперация, харьковская область, всу, оборона
Новости, Украина, Спецоперация, Харьковская область, ВСУ, Оборона
"Просочились в тыл": Кнутов о том, как ВСУ смогли пробить линию обороны союзных сил
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью Украина.ру, какую тактику использовали ВФУ во время продвижения на контролируемую союзными силами территорию
По его словам, основными направлениями для атаки были выбраны стратегически важные города Балаклея и Изюм Харьковской области. ВФУ продвигались малыми мобильными тактическими группами. В каждой из которых по одной-две БМП или несколько бронеавтомобилей HMMWV с крупнокалиберными пулеметами.
Иногда в состав таких групп включается танк, рассказал Кнутов, а личный состав группы насчитывает, как правило, один-два взвода и вооружен ПТРК и ПЗРК.
Союзные силы на Балаклеевском и Изюмском направлениях не имели сплошной линии обороны. В основном это были хорошо укрепленные опорные пункты, отмечает эксперт.
Украинские военные не стали штурмовать российские позиции. Столкнувшись с сопротивлением, они тут же обходили их, просачиваясь в тыл союзных сил. Подойдя к городу или к населенному пункту, малые мобильные тактические группы сосредотачивались в нескольких местах и атаковывали его с разных направлений.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте
на сайте Украина.ру.