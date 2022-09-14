https://ukraina.ru/20220914/1038733479.html

"Просочились в тыл": Кнутов о том, как ВСУ смогли пробить линию обороны союзных сил

"Просочились в тыл": Кнутов о том, как ВСУ смогли пробить линию обороны союзных сил - 14.09.2022 Украина.ру

"Просочились в тыл": Кнутов о том, как ВСУ смогли пробить линию обороны союзных сил

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью Украина.ру, какую тактику использовали ВФУ во время продвижения на контролируемую союзными силами территорию

2022-09-14T16:46

2022-09-14T16:46

2022-09-14T16:46

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По его словам, основными направлениями для атаки были выбраны стратегически важные города Балаклея и Изюм Харьковской области. ВФУ продвигались малыми мобильными тактическими группами. В каждой из которых по одной-две БМП или несколько бронеавтомобилей HMMWV с крупнокалиберными пулеметами. Иногда в состав таких групп включается танк, рассказал Кнутов, а личный состав группы насчитывает, как правило, один-два взвода и вооружен ПТРК и ПЗРК.Союзные силы на Балаклеевском и Изюмском направлениях не имели сплошной линии обороны. В основном это были хорошо укрепленные опорные пункты, отмечает эксперт.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220914/1038730950.html

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новости, украина, спецоперация, харьковская область, всу, оборона