Кнутов рассказал, кто руководил операцией ВСУ в Харьковской области - 14.09.2022 Украина.ру
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Кнутов рассказал, кто руководил операцией ВСУ в Харьковской области
Кнутов рассказал, кто руководил операцией ВСУ в Харьковской области - 14.09.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, кто руководил операцией ВСУ в Харьковской области
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью Украина.ру, что серьезную помощь в организации харьковского наступления киевскому режиму оказали США и другие страны НАТО
2022-09-14T14:32
2022-09-14T14:32
новости
украина
харьковская область
спецоперация
всу
сша
нато
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По его словам, специально для наступления в Харьковской и Херсонской областях были поставлены разведывательные и ударные беспилотники, барражирующие боеприпасы американского производства. Особую роль сыграла тяжелая артиллерия и РСЗО, в первую очередь американские М270 MLRS, M142 HIMARS и немецкие MARS II, отметил Кнутов.Для нанесения высокоточных ударов по местам дислокации cоюзных сил, складам и пунктам управления в район боевых действий были переброшены американские реактивные установки типа HIMARS, а также немецкие, французские и англо-польские САУ калибра 155 мм, добавил военный эксперт.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220914/1038709390.html
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новости, украина, харьковская область, спецоперация, всу, сша, нато
Новости, Украина, Харьковская область, Спецоперация, ВСУ, США, НАТО

Кнутов рассказал, кто руководил операцией ВСУ в Харьковской области

14:32 14.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью Украина.ру, что серьезную помощь в организации харьковского наступления киевскому режиму оказали США и другие страны НАТО
По его словам, специально для наступления в Харьковской и Херсонской областях были поставлены разведывательные и ударные беспилотники, барражирующие боеприпасы американского производства. Особую роль сыграла тяжелая артиллерия и РСЗО, в первую очередь американские М270 MLRS, M142 HIMARS и немецкие MARS II, отметил Кнутов.
Подготовку и руководство операцией в Харьковской области осуществляли американские и британские военные. Пентагон организовал передачу ВСУ спутниковой разведывательной информации практически в режиме онлайн.
Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Для нанесения высокоточных ударов по местам дислокации cоюзных сил, складам и пунктам управления в район боевых действий были переброшены американские реактивные установки типа HIMARS, а также немецкие, французские и англо-польские САУ калибра 155 мм, добавил военный эксперт.
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
08:53
Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в ЗапорожьеВСУ стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель", сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов РИА Новости
 
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