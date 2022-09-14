Кнутов рассказал, кто руководил операцией ВСУ в Харьковской области
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью Украина.ру, что серьезную помощь в организации харьковского наступления киевскому режиму оказали США и другие страны НАТО
По его словам, специально для наступления в Харьковской и Херсонской областях были поставлены разведывательные и ударные беспилотники, барражирующие боеприпасы американского производства. Особую роль сыграла тяжелая артиллерия и РСЗО, в первую очередь американские М270 MLRS, M142 HIMARS и немецкие MARS II, отметил Кнутов.
Подготовку и руководство операцией в Харьковской области осуществляли американские и британские военные. Пентагон организовал передачу ВСУ спутниковой разведывательной информации практически в режиме онлайн.
Для нанесения высокоточных ударов по местам дислокации cоюзных сил, складам и пунктам управления в район боевых действий были переброшены американские реактивные установки типа HIMARS, а также немецкие, французские и англо-польские САУ калибра 155 мм, добавил военный эксперт.
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
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