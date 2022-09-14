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Кнутов рассказал, кто руководил операцией ВСУ в Харьковской области

Кнутов рассказал, кто руководил операцией ВСУ в Харьковской области - 14.09.2022 Украина.ру

Кнутов рассказал, кто руководил операцией ВСУ в Харьковской области

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью Украина.ру, что серьезную помощь в организации харьковского наступления киевскому режиму оказали США и другие страны НАТО

2022-09-14T14:32

2022-09-14T14:32

2022-09-14T14:32

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По его словам, специально для наступления в Харьковской и Херсонской областях были поставлены разведывательные и ударные беспилотники, барражирующие боеприпасы американского производства. Особую роль сыграла тяжелая артиллерия и РСЗО, в первую очередь американские М270 MLRS, M142 HIMARS и немецкие MARS II, отметил Кнутов.Для нанесения высокоточных ударов по местам дислокации cоюзных сил, складам и пунктам управления в район боевых действий были переброшены американские реактивные установки типа HIMARS, а также немецкие, французские и англо-польские САУ калибра 155 мм, добавил военный эксперт.Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220914/1038709390.html

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новости, украина, харьковская область, спецоперация, всу, сша, нато