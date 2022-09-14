Идет обстрел Белгородской области – СМИ - 14.09.2022 Украина.ру
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Идет обстрел Белгородской области – СМИ
Идет обстрел Белгородской области – СМИ - 14.09.2022 Украина.ру
Идет обстрел Белгородской области – СМИ
В среду 14 сентября СМИ сообщают об обстреле села Красный Хутор Белгородской области, ссылаясь нам местные власти
2022-09-14T14:21
2022-09-14T14:21
новости
белгород
белгородская область
обстрелы
раненые
местные власти
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Сообщается, что местные власти эвакуируют местных жителей в безопасные населенные пункты области.Также губернатор региона Вячеслав Гладков сообщает об обстреле села Шалаево Валуйского городского округа.По его информации, двое местных жителей ранены, им оказана оперативная медицинская помощь.
https://ukraina.ru/20220912/1038663223.html
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новости, белгород, белгородская область, обстрелы, раненые, местные власти
Новости, Белгород, Белгородская область, обстрелы, раненые, местные власти

Идет обстрел Белгородской области – СМИ

14:21 14.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстрелян Киевский район Донецка
Обстрелян Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В среду 14 сентября СМИ сообщают об обстреле села Красный Хутор Белгородской области, ссылаясь нам местные власти
Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор, есть разрушения.
Сообщается, что местные власти эвакуируют местных жителей в безопасные населенные пункты области.
Также губернатор региона Вячеслав Гладков сообщает об обстреле села Шалаево Валуйского городского округа.
По его информации, двое местных жителей ранены, им оказана оперативная медицинская помощь.
Донецк обстрел
12 сентября, 18:12
ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области - один человек погибГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о том, что один человек погиб и четыре ранены при обстреле ВСУ села Логачевка
 
НовостиБелгородБелгородская областьобстрелыраненыеместные власти
 
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