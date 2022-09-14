https://ukraina.ru/20220914/1038726629.html
Идет обстрел Белгородской области – СМИ
Идет обстрел Белгородской области – СМИ - 14.09.2022 Украина.ру
Идет обстрел Белгородской области – СМИ
В среду 14 сентября СМИ сообщают об обстреле села Красный Хутор Белгородской области, ссылаясь нам местные власти
2022-09-14T14:21
2022-09-14T14:21
2022-09-14T14:21
новости
белгород
белгородская область
обстрелы
раненые
местные власти
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Сообщается, что местные власти эвакуируют местных жителей в безопасные населенные пункты области.Также губернатор региона Вячеслав Гладков сообщает об обстреле села Шалаево Валуйского городского округа.По его информации, двое местных жителей ранены, им оказана оперативная медицинская помощь.
https://ukraina.ru/20220912/1038663223.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгород, белгородская область, обстрелы, раненые, местные власти
Новости, Белгород, Белгородская область, обстрелы, раненые, местные власти
Идет обстрел Белгородской области – СМИ
В среду 14 сентября СМИ сообщают об обстреле села Красный Хутор Белгородской области, ссылаясь нам местные власти