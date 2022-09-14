Помесь меморандума с ассоциацией. Украина хочет безопасности за чужой счет, но ее разводят - 14.09.2022 Украина.ру
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Помесь меморандума с ассоциацией. Украина хочет безопасности за чужой счет, но ее разводят
Помесь меморандума с ассоциацией. Украина хочет безопасности за чужой счет, но ее разводят - 14.09.2022 Украина.ру
Помесь меморандума с ассоциацией. Украина хочет безопасности за чужой счет, но ее разводят
Украина.ру, 14.09.2022
2022-09-14T13:33
2022-09-14T14:40
меморандум
украина
безопасность
владимир скачко
владимир путин
шос
россия
кнр (китай)
нато
евросоюз
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Когда несколько дней назад немецкая газета Handelsblatt сообщила, что встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станет сигналом поддержки Москвы Пекином, истерика случалась и в Киеве, и у его западных кураторов.И она понятна — панам и господам страшно, что их обходят на лихом повороте истории и могут вообще оставить без «сладкого». То есть без исторической перспективы и в политике, и в экономике.Указанный саммит ШОС начнет работу 15 сентября 2022 года в узбекском Самарканде, и в нем, как бы ярко опровергая западных тезис об «изоляции России», примет участие Путин. И не только выступит с программной речью о перспективах развития организации, которая становится одним из влиятельных центров грядущего многополярного мира-конкурента и могильщика нынешнего Запада с его господствующим «золотым миллиардом», но и проведет ряд двухсторонних встреч с мировыми лидерами. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин встретится и переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министрами Индии и Пакистана Нарендрой Моди и Шахбазом Шарифом, президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ирана Ибрахимом Раиси, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Азербайджана Ильхамом Алиевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и т. д.Вот и вся изоляция. А как напомнил журналистам Ушаков, по итогам прошлого года товарооборот между странами достиг рекордных 140 млрд долл, за первые семь месяцев этого года он вырос еще на четверть и составил почти 93 млрд, а значит есть основания ожидать выхода двусторонней торговли на новый суммарный рекорд.Но не менее важна геополитическая составляющая встречи Путина — Си, что и отметили немцы из Handelsblatt. «Сама эта встреча с учетом особенностей нынешней международной обстановки имеет особое значение. Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию, и этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе предстоящего контакта», — отметил Ушаков.Ушаков напомнил, что на днях на Восточном экономическом форуме Путин уже встречался с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаншу. И что «с ним были затронуты некоторые вопросы, касающиеся, в частности, Украины, Тайваня и так далее». А значит, сказал помощник президента России, «эта дискуссия, только на более высоком уровне и по более широкому кругу проблем, будет продолжена на встрече наших лидеров». А Ушаков, как вы понимаете, зря такое прогностическое не говорил бы.А на Западе откровенно испугались, что будет сделан еще один шаг к оформлению полноценного военно-политического союза Москвы и Пекина, что окончательно похоронит прежний миропорядок, основанный на гегемонии Запада (читай — США). Равно как и практически обнулит попытки Запада нанести вред России с помощью украинского конфликта, а Китаю — потенциальной стычкой с Тайванем. Союз Пекина и Москвы сегодня — это страшнее для Запада чем, как шутили прежде, сон любого президента США времен борьбы с международным исламским терроризмом о том, что Китай принял ислам. Ядерная мощь России и экономические возможности Китая делают этот тандем господствующим в мире практически автоматически, переводя США в разряд сильных, но, увы, «и прочих». В лучшем случае, равных среди равных, а в худшем…И, конечно же, более тесное и успешное российско-китайское сотрудничество оставляет не у дел не только США, но и тот же Евросоюз, для которого окончательное отворачивание от него Китая и разрыв отношений с Россией означает медленное экономическое умирание и окончательную политическую стагнацию с последующей аннигиляцией в некое ничто.К тому же США прекрасно понимают, что это они сегодня "обезжиривают" Евросоюз и за счет его капиталов поправляют свое экономической состояние, вынуждая Европу конфликтовать с Россией и Китаем. Но если в ЕС победят прагматичные силы и осознают, что спасение его лежит в восстановлении полноценных связей с Россией, а потом и с Китаем, то проблемы могут быть и в США, потому что Европа просто выскользнет из-под американского геополитического зонтика. Со всеми вытекающими последствиями, которые сегодня все даже предусмотреть невозможно.Вот потому-то и засуетились президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, когда начали по очереди звонить Путину и предлагать ему помочь дипломатически уладить конфликт в Украине. Причем так, чтобы всем было хорошо. И США, которые и замутили эту политическую пакость в Украине, и Европе, которую вынужденно в нее втянули, и России, которая все равно победит, несмотря не некоторые эпизодические успехи, связанные с нынешним "украинским контрнаступом" на Харьковщине.США прекрасно понимают, что Запад, несмотря на свой огромный суммарный военный потенциал, сейчас не может победить Россию (если вообще когда-нибудь может). И потому Вашингтон подсылает евролидеров, чтобы те попытались склонить Путина к некому "дипломатическому решению" спецвоенной операции (СВО) в Украине. То есть взяли некую паузу, чтобы потенциал США и всей НАТО мог потщательнее подготовиться к войне.Но и война полноценная -- тоже не выход, потому что может вылиться с Третью мировую и обязательно ядерную, в которой победителей может не быть вообще. А лучший выход – оставление в Украине постоянного тлеющего конфликта, который не давал бы плодотворно сотрудничать России и ЕС и был постоянным очагом войны и тем "вторым фронтом", который отвлекал бы Россию от сотрудничества с Китаем в деле Тайваня. Не горел, а постоянно тлел и угрожал разгореться, когда Вашингтону это понадобится.В полной мере это касается и положения ЕС, который, напоминаю, спасло бы сотрудничество с Россией и Китаем или даже, по общему мнению, с одной из этих сторон (дешевые энергоносители из России, инвестиции из Китая). НО США не дают ему такой возможности. В том числе, и войной в Украине, поддержкой ее в рамках НАТО.Именно это, повторяю и имела в виду "Handelsblatt", описывая встречу Путин – Си: "Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение… это можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы". Все!Вот в такой крутой замес попала сегодня Украина, которую используют как инструмент в чужих руках, таран или плацдарм для отработки чужих геополитических проектов, уже вылившихся в кровавую стычку с Россией, из которой Украина может и не выйти. Несмотря, повторяю, на сегодняшний успех в "контрнаступе".Этот успех ВСУ уже вдохновил президента Украины Владимира Зеленского и, кажется, вызвал у него приступ мании величия, отягощенной непониманием происходящего и страхом перед таким же непонятным и мало чем гарантированным будущим. Вот посудите сами: буквально в течение одного дня Зеленский, с одной стороны, американскому телеканалу "CNN" заявил о готовности встречи с Путиным для разговоров об окончании СВО: "Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить".Однако с другой – Зеленский же надувает щеки и отказывается от переговоров и возможно мирного договора типа "Минска-2", который должен был решить конфликт в Донбассе: "На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны, чтобы быть конструктивными. Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы. Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении Минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — "Минск-2", -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что "Минск" — пустая бумажка".Однако, с третьей и самой существенной стороны, Зеленскому хорошо: он – независим. В том плане, что от него ничего практически не зависит и что он будет выполнять то, что ему прикажут.И буквально вчера ему подсунули проект документа о возможном будущем Украины – договора о безопасности, который, в частности, предусматривает:— превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера, которые держали бы Украину в постоянном тонусе готовности к войне;— меры усиления Украины, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины;— полноценный санкционный пакет против России, который, как уверены в Киеве, должен сдержать ее, России, агрессивный устремления против Украины;— соглашение о поставке Украине оружия, в том числе современных систем ПВО/ПРО, чтобы отражать нападение с неба, где пока преимущество России очевидно;— региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией, то есть речь идет о фактической мини-НАТО, которая брала бы на себя обязательства немедленно защищать Украину в случае нападения на нее;— подготовку и военные учения на Украине для ее вооруженных сил с привлечением иностранных инструкторов и советников;— предоставление таких гарантий, которые не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность своих вооруженных сил.Казалось бы, очень мощно – документ, в котором есть все. И обязательства по поддержке ВСУ, которые возьмут на себя и основная группа союзников (это, видимо, указанная мини-НАТО и другие евродобровольцы), и более широкая группа предоставит невоенные (санкционные) гарантии (США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы).Предусмотрен в случае угрозы Украине и немедленный созыв представителей этих государств в кратчайшие сроки для консультаций. Даже указано, что гарантии безопасности распространяются на всю территорию Украины в рамках международно признанных границ. То есть документ как бы автоматически предполагает, что будет восстановлена территориальная целостность Украины в рамках 1991 года, с возвращением Крыма и отменой независимости ЛДНР и возвращением Украине освобожденных силами СВО Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.Однако, по мнению большинства обозревателей, трудно отделаться от мысли, что Украине предложен очередной фантом-замануха. Некая помесь Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в обмен на избавление от ядерного оружия образца 1994 года, который никто и никогда не собирался выполнять, со всеми последующими документами о сотрудничестве с НАТО и с Евросоюзом, которые накладывали на Украину всякие обязательства и в то же время не пускали ее к себе полноценным и -- это самое главное! -- равноправным членом-участником.Так и этот "договор о безопасности" тоже предлагает Украине очень много, но на самом деле держит ее на пороге западных организаций. И предполагает лишь использование ее в качестве безотказного инструмента для решения проблем Запада, который на это дело даст деньги и оружие. Как дает сейчас на войну с Россией. И даст впредь, если Украина согласится и будет согласна в будущем."Договор о безопасности", который презентовали глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, – это всего лишь очередной призыв Запада к Киеву вступить в переговоры с Россией на то время, когда Запад сможет более серьезно подготовиться к войне с Россией и Китаем: запустить свой ВПК, накопить оружие, разработать новые технологии уничтожения и т. д. и т. п.А станет ли этот призыв приказом для Киеве вступать в переговоры с Москвой или Запад все же поверит в возможность ВСУ победить Россию на полях сражений СВО, покажет уже ближайшее время.В Киеве, правда, утверждают, что новый "договор о безопасности" в отличие от Будапештского меморандума предполагает юридические обязательства сторон – стран, гарантирующих документ. Но кто-нибудь в здравом уме может представить, что все указанные выше страны, названные гарантами, возьмут на себя такие обязательства и подпишутся помогать Украине оружием и деньгами? Вот то-то же. Опять разводят Украину…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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меморандум, украина, безопасность, владимир скачко, владимир путин, шос, россия, кнр (китай), нато, евросоюз, будапештский меморандум
меморандум, Украина, безопасность, Владимир Скачко, Владимир Путин, ШОС, Россия, КНР (Китай), НАТО, Евросоюз, Будапештский меморандум

Помесь меморандума с ассоциацией. Украина хочет безопасности за чужой счет, но ее разводят

13:33 14.09.2022 (обновлено: 14:40 14.09.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Владимир Скачко
Владимир Скачко
журналист
Все материалы
Когда несколько дней назад немецкая газета Handelsblatt сообщила, что встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станет сигналом поддержки Москвы Пекином, истерика случалась и в Киеве, и у его западных кураторов.
И она понятна — панам и господам страшно, что их обходят на лихом повороте истории и могут вообще оставить без «сладкого». То есть без исторической перспективы и в политике, и в экономике.
Указанный саммит ШОС начнет работу 15 сентября 2022 года в узбекском Самарканде, и в нем, как бы ярко опровергая западных тезис об «изоляции России», примет участие Путин. И не только выступит с программной речью о перспективах развития организации, которая становится одним из влиятельных центров грядущего многополярного мира-конкурента и могильщика нынешнего Запада с его господствующим «золотым миллиардом», но и проведет ряд двухсторонних встреч с мировыми лидерами. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин встретится и переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министрами Индии и Пакистана Нарендрой Моди и Шахбазом Шарифом, президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ирана Ибрахимом Раиси, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Азербайджана Ильхамом Алиевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и т. д.
Вот и вся изоляция. А как напомнил журналистам Ушаков, по итогам прошлого года товарооборот между странами достиг рекордных 140 млрд долл, за первые семь месяцев этого года он вырос еще на четверть и составил почти 93 млрд, а значит есть основания ожидать выхода двусторонней торговли на новый суммарный рекорд.
Но не менее важна геополитическая составляющая встречи Путина — Си, что и отметили немцы из Handelsblatt. «Сама эта встреча с учетом особенностей нынешней международной обстановки имеет особое значение. Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию, и этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе предстоящего контакта», — отметил Ушаков.
Ушаков напомнил, что на днях на Восточном экономическом форуме Путин уже встречался с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаншу. И что «с ним были затронуты некоторые вопросы, касающиеся, в частности, Украины, Тайваня и так далее». А значит, сказал помощник президента России, «эта дискуссия, только на более высоком уровне и по более широкому кругу проблем, будет продолжена на встрече наших лидеров». А Ушаков, как вы понимаете, зря такое прогностическое не говорил бы.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
А на Западе откровенно испугались, что будет сделан еще один шаг к оформлению полноценного военно-политического союза Москвы и Пекина, что окончательно похоронит прежний миропорядок, основанный на гегемонии Запада (читай — США). Равно как и практически обнулит попытки Запада нанести вред России с помощью украинского конфликта, а Китаю — потенциальной стычкой с Тайванем. Союз Пекина и Москвы сегодня — это страшнее для Запада чем, как шутили прежде, сон любого президента США времен борьбы с международным исламским терроризмом о том, что Китай принял ислам. Ядерная мощь России и экономические возможности Китая делают этот тандем господствующим в мире практически автоматически, переводя США в разряд сильных, но, увы, «и прочих». В лучшем случае, равных среди равных, а в худшем…
И, конечно же, более тесное и успешное российско-китайское сотрудничество оставляет не у дел не только США, но и тот же Евросоюз, для которого окончательное отворачивание от него Китая и разрыв отношений с Россией означает медленное экономическое умирание и окончательную политическую стагнацию с последующей аннигиляцией в некое ничто.
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
08:56
Украину не приняли в НАТО из-за ее хронической несостоятельности - Foreign AffairsХроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО. Об этом написали на днях в материале в Foreign Affairs
К тому же США прекрасно понимают, что это они сегодня "обезжиривают" Евросоюз и за счет его капиталов поправляют свое экономической состояние, вынуждая Европу конфликтовать с Россией и Китаем. Но если в ЕС победят прагматичные силы и осознают, что спасение его лежит в восстановлении полноценных связей с Россией, а потом и с Китаем, то проблемы могут быть и в США, потому что Европа просто выскользнет из-под американского геополитического зонтика. Со всеми вытекающими последствиями, которые сегодня все даже предусмотреть невозможно.
Вот потому-то и засуетились президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, когда начали по очереди звонить Путину и предлагать ему помочь дипломатически уладить конфликт в Украине. Причем так, чтобы всем было хорошо. И США, которые и замутили эту политическую пакость в Украине, и Европе, которую вынужденно в нее втянули, и России, которая все равно победит, несмотря не некоторые эпизодические успехи, связанные с нынешним "украинским контрнаступом" на Харьковщине.
© cont.ws
© cont.ws
США прекрасно понимают, что Запад, несмотря на свой огромный суммарный военный потенциал, сейчас не может победить Россию (если вообще когда-нибудь может). И потому Вашингтон подсылает евролидеров, чтобы те попытались склонить Путина к некому "дипломатическому решению" спецвоенной операции (СВО) в Украине. То есть взяли некую паузу, чтобы потенциал США и всей НАТО мог потщательнее подготовиться к войне.
Но и война полноценная -- тоже не выход, потому что может вылиться с Третью мировую и обязательно ядерную, в которой победителей может не быть вообще. А лучший выход – оставление в Украине постоянного тлеющего конфликта, который не давал бы плодотворно сотрудничать России и ЕС и был постоянным очагом войны и тем "вторым фронтом", который отвлекал бы Россию от сотрудничества с Китаем в деле Тайваня. Не горел, а постоянно тлел и угрожал разгореться, когда Вашингтону это понадобится.
В полной мере это касается и положения ЕС, который, напоминаю, спасло бы сотрудничество с Россией и Китаем или даже, по общему мнению, с одной из этих сторон (дешевые энергоносители из России, инвестиции из Китая). НО США не дают ему такой возможности. В том числе, и войной в Украине, поддержкой ее в рамках НАТО.
Именно это, повторяю и имела в виду "Handelsblatt", описывая встречу Путин – Си: "Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение… это можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы". Все!
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Китай - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 14:01
В Германии рассказали о чём свидетельствует встреча лидеров РФ и КНРВстреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина станет важным сигналом о поддержке Москвы Пекином. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях немецкой газетой Handelsblatt
Вот в такой крутой замес попала сегодня Украина, которую используют как инструмент в чужих руках, таран или плацдарм для отработки чужих геополитических проектов, уже вылившихся в кровавую стычку с Россией, из которой Украина может и не выйти. Несмотря, повторяю, на сегодняшний успех в "контрнаступе".
Этот успех ВСУ уже вдохновил президента Украины Владимира Зеленского и, кажется, вызвал у него приступ мании величия, отягощенной непониманием происходящего и страхом перед таким же непонятным и мало чем гарантированным будущим. Вот посудите сами: буквально в течение одного дня Зеленский, с одной стороны, американскому телеканалу "CNN" заявил о готовности встречи с Путиным для разговоров об окончании СВО: "Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить".
Однако с другой – Зеленский же надувает щеки и отказывается от переговоров и возможно мирного договора типа "Минска-2", который должен был решить конфликт в Донбассе: "На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны, чтобы быть конструктивными. Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы. Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении Минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — "Минск-2", -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что "Минск" — пустая бумажка".
Однако, с третьей и самой существенной стороны, Зеленскому хорошо: он – независим. В том плане, что от него ничего практически не зависит и что он будет выполнять то, что ему прикажут.
И буквально вчера ему подсунули проект документа о возможном будущем Украины – договора о безопасности, который, в частности, предусматривает:
— превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера, которые держали бы Украину в постоянном тонусе готовности к войне;
— меры усиления Украины, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины;
— полноценный санкционный пакет против России, который, как уверены в Киеве, должен сдержать ее, России, агрессивный устремления против Украины;
— соглашение о поставке Украине оружия, в том числе современных систем ПВО/ПРО, чтобы отражать нападение с неба, где пока преимущество России очевидно;
— региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией, то есть речь идет о фактической мини-НАТО, которая брала бы на себя обязательства немедленно защищать Украину в случае нападения на нее;
— подготовку и военные учения на Украине для ее вооруженных сил с привлечением иностранных инструкторов и советников;
— предоставление таких гарантий, которые не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность своих вооруженных сил.
Казалось бы, очень мощно – документ, в котором есть все. И обязательства по поддержке ВСУ, которые возьмут на себя и основная группа союзников (это, видимо, указанная мини-НАТО и другие евродобровольцы), и более широкая группа предоставит невоенные (санкционные) гарантии (США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы).
Предусмотрен в случае угрозы Украине и немедленный созыв представителей этих государств в кратчайшие сроки для консультаций. Даже указано, что гарантии безопасности распространяются на всю территорию Украины в рамках международно признанных границ. То есть документ как бы автоматически предполагает, что будет восстановлена территориальная целостность Украины в рамках 1991 года, с возвращением Крыма и отменой независимости ЛДНР и возвращением Украине освобожденных силами СВО Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.
Президент РФ В. Путин принял участие в VII Восточном экономическом форуме
7 сентября, 12:46
Путин на ВЭФ. В стремлении сделать Россию изгоем Запад превратил её в мирового лидера
Однако, по мнению большинства обозревателей, трудно отделаться от мысли, что Украине предложен очередной фантом-замануха. Некая помесь Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в обмен на избавление от ядерного оружия образца 1994 года, который никто и никогда не собирался выполнять, со всеми последующими документами о сотрудничестве с НАТО и с Евросоюзом, которые накладывали на Украину всякие обязательства и в то же время не пускали ее к себе полноценным и -- это самое главное! -- равноправным членом-участником.
Так и этот "договор о безопасности" тоже предлагает Украине очень много, но на самом деле держит ее на пороге западных организаций. И предполагает лишь использование ее в качестве безотказного инструмента для решения проблем Запада, который на это дело даст деньги и оружие. Как дает сейчас на войну с Россией. И даст впредь, если Украина согласится и будет согласна в будущем.
"Договор о безопасности", который презентовали глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, – это всего лишь очередной призыв Запада к Киеву вступить в переговоры с Россией на то время, когда Запад сможет более серьезно подготовиться к войне с Россией и Китаем: запустить свой ВПК, накопить оружие, разработать новые технологии уничтожения и т. д. и т. п.
А станет ли этот призыв приказом для Киеве вступать в переговоры с Москвой или Запад все же поверит в возможность ВСУ победить Россию на полях сражений СВО, покажет уже ближайшее время.
В Киеве, правда, утверждают, что новый "договор о безопасности" в отличие от Будапештского меморандума предполагает юридические обязательства сторон – стран, гарантирующих документ. Но кто-нибудь в здравом уме может представить, что все указанные выше страны, названные гарантами, возьмут на себя такие обязательства и подпишутся помогать Украине оружием и деньгами?
Вот то-то же. Опять разводят Украину…
 
меморандумУкраинабезопасностьВладимир СкачкоВладимир ПутинШОСРоссияКНР (Китай)НАТОЕвросоюзБудапештский меморандум
 
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14:37Пушилин рассказал о стабилизации ситуации в Красном Лимане
14:32Кнутов рассказал, кто руководил операцией ВСУ в Харьковской области
14:23Военный эксперт объяснил, почему ВКС России не смогли отбить атаку Киева на харьковском направлении
14:21Идет обстрел Белгородской области – СМИ
14:08Визовая война. США снова нарушили свои международные обязательства в отношении России
14:04Зеленский позировал в Изюме на фоне "Мертвой головы" - фото
13:54ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ в Харьковской области – Минобороны
13:44"Главная угроза остается": Песков прокомментировал украинский план по гарантиям безопасности
13:33Помесь меморандума с ассоциацией. Украина хочет безопасности за чужой счет, но ее разводят
13:29Зеленскому нужен мир, в котором не будет России. И пока это не воспринимается как слабоумие
12:49Песков опроверг информацию о попытке заключить сделку с Украиной в начале СВО
12:47Зеленский объявился в Изюме
12:40Обещанное Украиной наступление началось. Пойдут на Донецк? — Юрий Кнутов
12:37"В геометрической прогрессии": в ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны Украины
12:27В Запорожской области на всякий случай провели минирование местности
12:17"Самая титулованная": Ани Лорак разозлила украинцев
12:15Шесть учеников госпитализированы после удара ВСУ по колледжу в ЛНР
12:00Бои под Артёмовском, опровержение Пескова. Главное на Украине на 12:00 14 сентября
11:52Названо число российских паспортов, выданных в Запорожской области
11:49Как бежать с фашистской Украины и созданы ли в России условия для беженцев - Шеслер. Видео
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