Военкор рассказал об отличиях киевской пропаганды на внутреннюю и на внешнюю аудиторию - 14.09.2022 Украина.ру
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Военкор рассказал об отличиях киевской пропаганды на внутреннюю и на внешнюю аудиторию
Военкор рассказал об отличиях киевской пропаганды на внутреннюю и на внешнюю аудиторию - 14.09.2022 Украина.ру
Военкор рассказал об отличиях киевской пропаганды на внутреннюю и на внешнюю аудиторию
Киевский режим на 100% зависит от внешней помощи, поэтому пропаганда на внешнюю аудиторию (условно, английского обывателя) является для него очень важной. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань
2022-09-14T07:20
2022-09-14T07:20
новости
военкор
пропаганда
киевский режим
фальсификации
геноцид
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Он заметил, что для внутреннего и внешнего потребления сторонники киевского режима используют очень разный дискурс.Он добавил, что, для обоснования военной помощи Киеву перед американскими и британскими избирателями киевский режим будет фальсифицировать доказательства якобы совершаемого Россией "геноцида" в тех населённых пунктах, над которыми ему удастся восстановить контроль.По его мнению, в населённых пунктах Харьковской области, недавно перешедших под контроль Киева, может повторится провокация, подобная совершённой в городе Буча.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, военкор, пропаганда, киевский режим, фальсификации, геноцид
Новости, военкор, пропаганда, киевский режим, фальсификации, геноцид

Военкор рассказал об отличиях киевской пропаганды на внутреннюю и на внешнюю аудиторию

07:20 14.09.2022
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
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Киевский режим на 100% зависит от внешней помощи, поэтому пропаганда на внешнюю аудиторию (условно, английского обывателя) является для него очень важной. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань
Он заметил, что для внутреннего и внешнего потребления сторонники киевского режима используют очень разный дискурс.

Для внутреннего пользования они, разрываясь, кричат о репрессиях и о том, что все "коллаборанты" ответят за всё, и что они сами будут выносить людей пачками, но для внешнего пользователя они, конечно, уже сейчас готовят рассказы о том, что найдут доказательства геноцида

Военкор Дмитрий Астрахань
Дмитрий Астрахань
Военный корреспондент
Он добавил, что, для обоснования военной помощи Киеву перед американскими и британскими избирателями киевский режим будет фальсифицировать доказательства якобы совершаемого Россией "геноцида" в тех населённых пунктах, над которыми ему удастся восстановить контроль.
ВСУ жители Пригород КИева Буча - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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По его мнению, в населённых пунктах Харьковской области, недавно перешедших под контроль Киева, может повторится провокация, подобная совершённой в городе Буча.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Новостивоенкорпропагандакиевский режимфальсификациигеноцид
 
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