Военкор рассказал об отличиях киевской пропаганды на внутреннюю и на внешнюю аудиторию
Киевский режим на 100% зависит от внешней помощи, поэтому пропаганда на внешнюю аудиторию (условно, английского обывателя) является для него очень важной. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань
Он заметил, что для внутреннего и внешнего потребления сторонники киевского режима используют очень разный дискурс.
Для внутреннего пользования они, разрываясь, кричат о репрессиях и о том, что все "коллаборанты" ответят за всё, и что они сами будут выносить людей пачками, но для внешнего пользователя они, конечно, уже сейчас готовят рассказы о том, что найдут доказательства геноцида
Он добавил, что, для обоснования военной помощи Киеву перед американскими и британскими избирателями киевский режим будет фальсифицировать доказательства якобы совершаемого Россией "геноцида" в тех населённых пунктах, над которыми ему удастся восстановить контроль.
19 апреля, 06:22Эксперт рассказал, что ВСУ делали в Буче с людьми, которые принимали гуманитарную помощь от РоссииВ Буче ВСУ и нацбаты убивали местных жителей, которые получали российскую гуманитарную помощь, сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
По его мнению, в населённых пунктах Харьковской области, недавно перешедших под контроль Киева, может повторится провокация, подобная совершённой в городе Буча.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.