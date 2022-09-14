https://ukraina.ru/20220914/1038696337.html

Военкор рассказал об отличиях киевской пропаганды на внутреннюю и на внешнюю аудиторию

Военкор рассказал об отличиях киевской пропаганды на внутреннюю и на внешнюю аудиторию - 14.09.2022 Украина.ру

Военкор рассказал об отличиях киевской пропаганды на внутреннюю и на внешнюю аудиторию

Киевский режим на 100% зависит от внешней помощи, поэтому пропаганда на внешнюю аудиторию (условно, английского обывателя) является для него очень важной. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань

2022-09-14T07:20

2022-09-14T07:20

2022-09-14T07:20

новости

военкор

пропаганда

киевский режим

фальсификации

геноцид

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Он заметил, что для внутреннего и внешнего потребления сторонники киевского режима используют очень разный дискурс.Он добавил, что, для обоснования военной помощи Киеву перед американскими и британскими избирателями киевский режим будет фальсифицировать доказательства якобы совершаемого Россией "геноцида" в тех населённых пунктах, над которыми ему удастся восстановить контроль.По его мнению, в населённых пунктах Харьковской области, недавно перешедших под контроль Киева, может повторится провокация, подобная совершённой в городе Буча.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220419/1033796488.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, военкор, пропаганда, киевский режим, фальсификации, геноцид