https://ukraina.ru/20220914/1038688763.html
Эксперт назвал причины удара по электростанциям Украины
Эксперт назвал причины удара по электростанциям Украины - 14.09.2022 Украина.ру
Эксперт назвал причины удара по электростанциям Украины
Нанесённые по энергетическим объектам восточной части Украины удары стали ответом на постоянные обстрелы киевским режимом Запорожской АЭС и позволили прервать работу военных предприятий. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-14T06:37
2022-09-14T06:37
2022-09-14T06:37
новости
спецоперация
юрий кнутов
электростанции
удары
запорожская аэс
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По мнению эксперта, России необходимо действовать подобным образом не только на востоке Украины, но и в её центральной части.Он добавил, что необходимо также выводить из строя подстанции и мосты контролируемой киевским режимом части Украины.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220907/1038513779.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, юрий кнутов, электростанции, удары, запорожская аэс
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, электростанции, удары, Запорожская АЭС
Эксперт назвал причины удара по электростанциям Украины
Нанесённые по энергетическим объектам восточной части Украины удары стали ответом на постоянные обстрелы киевским режимом Запорожской АЭС и позволили прервать работу военных предприятий. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру