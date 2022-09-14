Эксперт назвал причины удара по электростанциям Украины - 14.09.2022 Украина.ру
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Эксперт назвал причины удара по электростанциям Украины
Эксперт назвал причины удара по электростанциям Украины - 14.09.2022 Украина.ру
Эксперт назвал причины удара по электростанциям Украины
Нанесённые по энергетическим объектам восточной части Украины удары стали ответом на постоянные обстрелы киевским режимом Запорожской АЭС и позволили прервать работу военных предприятий. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-14T06:37
2022-09-14T06:37
новости
спецоперация
юрий кнутов
электростанции
удары
запорожская аэс
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По мнению эксперта, России необходимо действовать подобным образом не только на востоке Украины, но и в её центральной части.Он добавил, что необходимо также выводить из строя подстанции и мосты контролируемой киевским режимом части Украины.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, юрий кнутов, электростанции, удары, запорожская аэс
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, электростанции, удары, Запорожская АЭС

Эксперт назвал причины удара по электростанциям Украины

06:37 14.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДСНС України
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДСНС України
Читать в
Нанесённые по энергетическим объектам восточной части Украины удары стали ответом на постоянные обстрелы киевским режимом Запорожской АЭС и позволили прервать работу военных предприятий. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
По мнению эксперта, России необходимо действовать подобным образом не только на востоке Украины, но и в её центральной части.

Тогда военные перевозки военной техники останавливаются, у нас тогда появляется больше шансов на продвижение вперед и освобождение Донбасса

Он добавил, что необходимо также выводить из строя подстанции и мосты контролируемой киевским режимом части Украины.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 09:31
Антоновский мост — дорога жизни, которую мы не выбираем. Как херсонцы пересекают Днепр под обстрелами
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий КнутовэлектростанцииударыЗапорожская АЭС
 
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