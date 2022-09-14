https://ukraina.ru/20220914/1038688763.html

Эксперт назвал причины удара по электростанциям Украины

Эксперт назвал причины удара по электростанциям Украины - 14.09.2022 Украина.ру

Эксперт назвал причины удара по электростанциям Украины

Нанесённые по энергетическим объектам восточной части Украины удары стали ответом на постоянные обстрелы киевским режимом Запорожской АЭС и позволили прервать работу военных предприятий. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-14T06:37

2022-09-14T06:37

2022-09-14T06:37

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спецоперация

юрий кнутов

электростанции

удары

запорожская аэс

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По мнению эксперта, России необходимо действовать подобным образом не только на востоке Украины, но и в её центральной части.Он добавил, что необходимо также выводить из строя подстанции и мосты контролируемой киевским режимом части Украины.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220907/1038513779.html

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2022

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новости, спецоперация, юрий кнутов, электростанции, удары, запорожская аэс