https://ukraina.ru/20220913/1038695002.html

Требования к Западу, обстрелы Донбасса, взрывы, удары по ВСУ. Главное на Украине на 16:00 13 сентября

Требования к Западу, обстрелы Донбасса, взрывы, удары по ВСУ. Главное на Украине на 16:00 13 сентября - 13.09.2022 Украина.ру

Требования к Западу, обстрелы Донбасса, взрывы, удары по ВСУ. Главное на Украине на 16:00 13 сентября

В качестве ключевых гарантий в документе называются инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача разведывательных данных, подготовка... Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T16:00

2022-09-13T16:00

2022-09-13T17:06

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Украина составила список гарантий безопасности, которые попросит у Запада. Больше 10 мощных взрывов прогремело в Херсоне. Потери ВСУ за сутки превысили 800 человек убитыми и ранеными.Офис украинского президента опубликовал документ «Международные гарантии безопасности для Украины: рекомендации», подготовленный рабочей группой, которую возглавляли начальник офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.В качестве ключевых гарантий в документе называются инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача разведывательных данных, подготовка вооруженных сил под эгидой ЕС и НАТО.Гарантами безопасности Украины предлагается назначить США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, страны Восточной и Центральной Европы и Прибалтики, а в качестве возможного варианта — Японию и Южную Корею.Указывается, что гарантии безопасности Украине необходимы до ее вступления в НАТО. В документе также сказано, что вступление в альянс — суверенное решение страны.Там говорится, что Украина на должна ограничивать численность своей армии или брать обязательство быть нейтральным государством. «Задача гарантий — территориальная целостность в международно признанных границах», — указывается в документе.Обеспечивать безопасность Украины, по мнению авторов, должны силы быстрого реагирования, иностранные инструкторы, комплексы морской противоракетной обороны, РЛС.Помимо этого, Киев рассчитывает получить доступ к программам финансирования от ЕС, денежной помощи на восстановление инфраструктуры, получению технологий и оружия, обеспечению кибербезопасности.В начале июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Расмуссен вместе с Ермаком будут возглавлять платформу по разработке гарантий безопасности для Киева. Тогда Ермак заявил, что гарантии должны быть эффективными и охватывать военную, политическую, дипломатическую, финансовую и другие сферы. По его словам, гарантии должны включать и санкционную политику.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и всем странам Европы, а также России, чтобы никто не укреплял свою безопасность за счет безопасности других.Министр подчеркнул, что гарантии для Украины не могут распространяться на Крым и регионы, независимость которых признала Россия. Лавров отмечал, что изначально в ходе переговоров в Стамбуле Киев согласился, что гарантии безопасности не должны включать Крым и регионы востока Украины, однако затем передумал.Обстрелы Донбасса и взрывыУкраинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов, в том числе «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14:13 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14:10 — населенный пункт Первомайское — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметров», — говорится в Telegram ведомства.Там добавили, что в 14.43 по Киевскому району Донецка украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Также ВСУ обстреляли центр города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), два человека погибли. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что по городу выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS.«Обстрел велся по району жилого дома, в центре города, где люди живут, — вот туда и прилетело. Военных там вообще нет», — сказал исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый.По его словам, повреждения получили жилые дома и здание одной из котельных города.Кроме того, при обстреле Стаханова в ЛНР из американской РСЗО HIMARS украинскими войсками повреждение получили здание школы и шесть многоквартирных домов.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.Также в Херсоне во вторник прогремело больше 10 мощных взрывов, предположительно работает российская система ПВО. В небе над Херсоном не видно следов ракет ПВО, но были слышны взрывы. В общей сложности прозвучало 15 мощных взрывов: подряд серия из 10 взрывов, потом еще около пяти.Удары по ВСУРоссийские воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия наносят «массированные огневые удары» по украинским подразделениям на всех операционных направлениях, говорится в свежей сводке Министерства обороны России.ВКС нанесли удары по пунктам дислокации украинских сил у Славянска и Константиновки, Артемовска и Курдюмовки в ДНР.В Николаевской области атакованы подразделения морской пехоты, в Запорожской — горно-штурмовая бригада, близ Харькова — механизированная бригада.За последние сутки потери украинской стороны, по российской оценке, составили 800 человек убитыми и ранеными (включая «иностранных боевиков»).Также российские военные уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь ДНР, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области.Авиация ВКС России у населенного пункта Очаков в Николаевской области уничтожила вертолет Ми-8 ВС Украины. Средства ПВО сбили шесть беспилотников.Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что на николаево-криворожском направлении, в районе Вознесенска, был уничтожен склад, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ.По российским оценкам, в общей сложности с 6 по 10 сентября на николаево-криворожском направлении ВСУ потеряли более 4 тысячи военных убитыми и более 8 тысяч ранеными.

https://ukraina.ru/20220913/1038680295.html

https://ukraina.ru/20220913/1038669952.html

https://ukraina.ru/20220912/1038655056.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, вс рф, всу, потери всу, пво, донецк, днр, лнр, россия, гарантии безопасности, гарантии, украина