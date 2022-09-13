https://ukraina.ru/20220913/1038695002.html
Требования к Западу, обстрелы Донбасса, взрывы, удары по ВСУ. Главное на Украине на 16:00 13 сентября
Требования к Западу, обстрелы Донбасса, взрывы, удары по ВСУ. Главное на Украине на 16:00 13 сентября - 13.09.2022 Украина.ру
Требования к Западу, обстрелы Донбасса, взрывы, удары по ВСУ. Главное на Украине на 16:00 13 сентября
В качестве ключевых гарантий в документе называются инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача разведывательных данных, подготовка... Украина.ру, 13.09.2022
2022-09-13T16:00
2022-09-13T16:00
2022-09-13T17:06
эксклюзив
хроники
вс рф
всу
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Украина составила список гарантий безопасности, которые попросит у Запада. Больше 10 мощных взрывов прогремело в Херсоне. Потери ВСУ за сутки превысили 800 человек убитыми и ранеными.Офис украинского президента опубликовал документ «Международные гарантии безопасности для Украины: рекомендации», подготовленный рабочей группой, которую возглавляли начальник офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.В качестве ключевых гарантий в документе называются инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача разведывательных данных, подготовка вооруженных сил под эгидой ЕС и НАТО.Гарантами безопасности Украины предлагается назначить США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, страны Восточной и Центральной Европы и Прибалтики, а в качестве возможного варианта — Японию и Южную Корею.Указывается, что гарантии безопасности Украине необходимы до ее вступления в НАТО. В документе также сказано, что вступление в альянс — суверенное решение страны.Там говорится, что Украина на должна ограничивать численность своей армии или брать обязательство быть нейтральным государством. «Задача гарантий — территориальная целостность в международно признанных границах», — указывается в документе.Обеспечивать безопасность Украины, по мнению авторов, должны силы быстрого реагирования, иностранные инструкторы, комплексы морской противоракетной обороны, РЛС.Помимо этого, Киев рассчитывает получить доступ к программам финансирования от ЕС, денежной помощи на восстановление инфраструктуры, получению технологий и оружия, обеспечению кибербезопасности.В начале июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Расмуссен вместе с Ермаком будут возглавлять платформу по разработке гарантий безопасности для Киева. Тогда Ермак заявил, что гарантии должны быть эффективными и охватывать военную, политическую, дипломатическую, финансовую и другие сферы. По его словам, гарантии должны включать и санкционную политику.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и всем странам Европы, а также России, чтобы никто не укреплял свою безопасность за счет безопасности других.Министр подчеркнул, что гарантии для Украины не могут распространяться на Крым и регионы, независимость которых признала Россия. Лавров отмечал, что изначально в ходе переговоров в Стамбуле Киев согласился, что гарантии безопасности не должны включать Крым и регионы востока Украины, однако затем передумал.Обстрелы Донбасса и взрывыУкраинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов, в том числе «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14:13 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14:10 — населенный пункт Первомайское — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметров», — говорится в Telegram ведомства.Там добавили, что в 14.43 по Киевскому району Донецка украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Также ВСУ обстреляли центр города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), два человека погибли. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что по городу выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS.«Обстрел велся по району жилого дома, в центре города, где люди живут, — вот туда и прилетело. Военных там вообще нет», — сказал исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый.По его словам, повреждения получили жилые дома и здание одной из котельных города.Кроме того, при обстреле Стаханова в ЛНР из американской РСЗО HIMARS украинскими войсками повреждение получили здание школы и шесть многоквартирных домов.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.Также в Херсоне во вторник прогремело больше 10 мощных взрывов, предположительно работает российская система ПВО. В небе над Херсоном не видно следов ракет ПВО, но были слышны взрывы. В общей сложности прозвучало 15 мощных взрывов: подряд серия из 10 взрывов, потом еще около пяти.Удары по ВСУРоссийские воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия наносят «массированные огневые удары» по украинским подразделениям на всех операционных направлениях, говорится в свежей сводке Министерства обороны России.ВКС нанесли удары по пунктам дислокации украинских сил у Славянска и Константиновки, Артемовска и Курдюмовки в ДНР.В Николаевской области атакованы подразделения морской пехоты, в Запорожской — горно-штурмовая бригада, близ Харькова — механизированная бригада.За последние сутки потери украинской стороны, по российской оценке, составили 800 человек убитыми и ранеными (включая «иностранных боевиков»).Также российские военные уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь ДНР, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области.Авиация ВКС России у населенного пункта Очаков в Николаевской области уничтожила вертолет Ми-8 ВС Украины. Средства ПВО сбили шесть беспилотников.Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что на николаево-криворожском направлении, в районе Вознесенска, был уничтожен склад, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ.По российским оценкам, в общей сложности с 6 по 10 сентября на николаево-криворожском направлении ВСУ потеряли более 4 тысячи военных убитыми и более 8 тысяч ранеными.
https://ukraina.ru/20220913/1038680295.html
https://ukraina.ru/20220913/1038669952.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, вс рф, всу, потери всу, пво, донецк, днр, лнр, россия, гарантии безопасности, гарантии, украина
Украина составила список гарантий безопасности, которые попросит у Запада. Больше 10 мощных взрывов прогремело в Херсоне. Потери ВСУ за сутки превысили 800 человек убитыми и ранеными.
Офис украинского президента опубликовал документ «Международные гарантии безопасности для Украины: рекомендации», подготовленный рабочей группой, которую возглавляли начальник офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
В качестве ключевых гарантий в документе называются инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача разведывательных данных, подготовка вооруженных сил под эгидой ЕС и НАТО.
Гарантами безопасности Украины предлагается назначить США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, страны Восточной и Центральной Европы и Прибалтики, а в качестве возможного варианта — Японию и Южную Корею.
Указывается, что гарантии безопасности Украине необходимы до ее вступления в НАТО. В документе также сказано, что вступление в альянс — суверенное решение страны.
Там говорится, что Украина на должна ограничивать численность своей армии или брать обязательство быть нейтральным государством.
«Задача гарантий — территориальная целостность в международно признанных границах», — указывается в документе.
Обеспечивать безопасность Украины, по мнению авторов, должны силы быстрого реагирования, иностранные инструкторы, комплексы морской противоракетной обороны, РЛС.
Помимо этого, Киев рассчитывает получить доступ к программам финансирования от ЕС, денежной помощи на восстановление инфраструктуры, получению технологий и оружия, обеспечению кибербезопасности.
«По запросу Украины страны-гаранты должны будут собраться для коллективных консультаций в течение максимального короткого времени (например, в 24 часа) для принятия решения об активации механизма расширенных гарантий. Страны-гаранты должны воздерживаться от снятия санкций против России до прекращения военных действий на территории Украины, до получения гарантий от Москвы о ненападении и до полного возмещения понесенного Украиной ущерба. Любое решение об отмене или временной приостановке санкций в рамках переговоров по мирному урегулированию должно приниматься в тесной координации из Украины», — сказано в документе.
В начале июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Расмуссен вместе с Ермаком будут возглавлять платформу по разработке гарантий безопасности для Киева. Тогда Ермак заявил, что гарантии должны быть эффективными и охватывать военную, политическую, дипломатическую, финансовую и другие сферы. По его словам, гарантии должны включать и санкционную политику.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и всем странам Европы, а также России, чтобы никто не укреплял свою безопасность за счет безопасности других.
Министр подчеркнул, что гарантии для Украины не могут распространяться на Крым и регионы, независимость которых признала Россия. Лавров отмечал, что изначально в ходе переговоров в Стамбуле Киев согласился, что гарантии безопасности не должны включать Крым и регионы востока Украины, однако затем передумал.
Обстрелы Донбасса и взрывы
Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов, в том числе «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 14:13 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14:10 — населенный пункт Первомайское — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметров», — говорится в Telegram ведомства.
Там добавили, что в 14.43 по Киевскому району Донецка украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Также ВСУ обстреляли центр города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), два человека погибли. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибло, один человек получил ранения)», — указано в сообщении.
Отмечается, что по городу выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
«Обстрел велся по району жилого дома, в центре города, где люди живут, — вот туда и прилетело. Военных там вообще нет», — сказал исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый.
По его словам, повреждения получили жилые дома и здание одной из котельных города.
Кроме того, при обстреле Стаханова в ЛНР из американской РСЗО HIMARS украинскими войсками повреждение получили здание школы и шесть многоквартирных домов.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
Также в Херсоне во вторник прогремело больше 10 мощных взрывов, предположительно работает российская система ПВО. В небе над Херсоном не видно следов ракет ПВО, но были слышны взрывы.
В общей сложности прозвучало 15 мощных взрывов: подряд серия из 10 взрывов, потом еще около пяти.
Российские воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия наносят «массированные огневые удары» по украинским подразделениям на всех операционных направлениях, говорится в свежей сводке Министерства обороны России.
ВКС нанесли удары по пунктам дислокации украинских сил у Славянска и Константиновки, Артемовска и Курдюмовки в ДНР.
В Николаевской области атакованы подразделения морской пехоты, в Запорожской — горно-штурмовая бригада, близ Харькова — механизированная бригада.
За последние сутки потери украинской стороны, по российской оценке, составили 800 человек убитыми и ранеными (включая «иностранных боевиков»).
Также российские военные уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь ДНР, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области.
Авиация ВКС России у населенного пункта Очаков в Николаевской области уничтожила вертолет Ми-8 ВС Украины. Средства ПВО сбили шесть беспилотников.
Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что на николаево-криворожском направлении, в районе Вознесенска, был уничтожен склад, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ.
По российским оценкам, в общей сложности с 6 по 10 сентября на николаево-криворожском направлении ВСУ потеряли более 4 тысячи военных убитыми и более 8 тысяч ранеными.