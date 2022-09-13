https://ukraina.ru/20220913/1038693299.html

Кулеба обвинил Германию в трусости в связи с нежеланием поставлять бронетехнику Киеву

Кулеба обвинил Германию в трусости в связи с нежеланием поставлять бронетехнику Киеву - 13.09.2022 Украина.ру

Кулеба обвинил Германию в трусости в связи с нежеланием поставлять бронетехнику Киеву

Министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба обвинил Германию в игнорировании просьб Киева о поставках танков Leopard и БМП Marder. Об этом он написал 13 сентября в своём Twitter

2022-09-13T15:06

2022-09-13T15:06

2022-09-13T15:06

новости

дмитрий кулеба

германия

танки

бмп

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По словам Кулебы, из Германии приходят "разочаровывающие сигналы", в то время как Киеву требуются немецкие танки и БМП, якобы для того, чтобы "освободить людей и спасти их от геноцида".Он также утверждал, что Берлин не может найти "ни единого рационального аргумента" для обоснования своего нежелания поставлять бронетехнику.Ранее генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт, выступая в эфире немецкого телеканала RTL, высказался против поставок немецких танков на Украину. По его словам, такие поставки будут означать постепенное втягивание Германии в военные действия.

https://ukraina.ru/20220912/1038638661.html

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новости, дмитрий кулеба, германия, танки, бмп