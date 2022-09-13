Кулеба обвинил Германию в трусости в связи с нежеланием поставлять бронетехнику Киеву - 13.09.2022 Украина.ру
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Кулеба обвинил Германию в трусости в связи с нежеланием поставлять бронетехнику Киеву
Кулеба обвинил Германию в трусости в связи с нежеланием поставлять бронетехнику Киеву - 13.09.2022 Украина.ру
Кулеба обвинил Германию в трусости в связи с нежеланием поставлять бронетехнику Киеву
Министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба обвинил Германию в игнорировании просьб Киева о поставках танков Leopard и БМП Marder. Об этом он написал 13 сентября в своём Twitter
2022-09-13T15:06
2022-09-13T15:06
новости
дмитрий кулеба
германия
танки
бмп
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По словам Кулебы, из Германии приходят "разочаровывающие сигналы", в то время как Киеву требуются немецкие танки и БМП, якобы для того, чтобы "освободить людей и спасти их от геноцида".Он также утверждал, что Берлин не может найти "ни единого рационального аргумента" для обоснования своего нежелания поставлять бронетехнику.Ранее генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт, выступая в эфире немецкого телеканала RTL, высказался против поставок немецких танков на Украину. По его словам, такие поставки будут означать постепенное втягивание Германии в военные действия.
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новости, дмитрий кулеба, германия, танки, бмп
Новости, Дмитрий Кулеба, Германия, танки, БМП

Кулеба обвинил Германию в трусости в связи с нежеланием поставлять бронетехнику Киеву

15:06 13.09.2022
 
© president.gov.uaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© president.gov.ua
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Министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба обвинил Германию в игнорировании просьб Киева о поставках танков Leopard и БМП Marder. Об этом он написал 13 сентября в своём Twitter
По словам Кулебы, из Германии приходят "разочаровывающие сигналы", в то время как Киеву требуются немецкие танки и БМП, якобы для того, чтобы "освободить людей и спасти их от геноцида".
Он также утверждал, что Берлин не может найти "ни единого рационального аргумента" для обоснования своего нежелания поставлять бронетехнику.

"Только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев не боится?", - написал Кулеба.

Ранее генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт, выступая в эфире немецкого телеканала RTL, высказался против поставок немецких танков на Украину.
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По его словам, такие поставки будут означать постепенное втягивание Германии в военные действия.
 
НовостиДмитрий КулебаГерманиятанкиБМП
 
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