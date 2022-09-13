"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам" - 13.09.2022 Украина.ру
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"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам"
"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам" - 13.09.2022 Украина.ру
"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам"
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал сажать за госизмену украинских учителей, работавших по российским программам и граждан, получивших российское гражданство. Об этом он написал в своем Telegram-канале 13 сентября
2022-09-13T14:13
2022-09-13T14:13
новости
алексей арестович
госизмена
срок
тюрьма
учителя
украина
россия
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Арестович перечислил города, на которые, по его мнению, должны распространяться карательные санкции: Изюм, Купянск, Херсон, Донецк, Луганск, Севастополь.Всем, кто сотрудничал с российскими военными он посоветовал уезжать в Россию, так как "сантиментов не будет".Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о задержании в Харьковской области школьных педагогов, которым, по ее словам, грозит тюремный срок до 12 лет.
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новости, алексей арестович, госизмена, срок, тюрьма, учителя, украина, россия
Новости, Алексей Арестович, госизмена, срок, тюрьма, учителя, Украина, Россия

"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам"

14:13 13.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchukалексей арестович
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchuk
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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал сажать за госизмену украинских учителей, работавших по российским программам и граждан, получивших российское гражданство. Об этом он написал в своем Telegram-канале 13 сентября

Украина изменилась. Сантиментов к коллаборантам и оккупантам не будет. Приехавшие в Украину тёти и дяди, чтобы учить украинских детей любить Россию, сядут. Добровольно пришедшие за российскими паспортами, активно поддерживающие оккупантов, вы все понесёте наказание.

Арестович перечислил города, на которые, по его мнению, должны распространяться карательные санкции: Изюм, Купянск, Херсон, Донецк, Луганск, Севастополь.
Всем, кто сотрудничал с российскими военными он посоветовал уезжать в Россию, так как "сантиментов не будет".
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о задержании в Харьковской области школьных педагогов, которым, по ее словам, грозит тюремный срок до 12 лет.
Алексей Арестович
30 августа, 15:15
Арестович назвал "этапом замысла" разгром ВСУ на херсонском направленииСоветник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале 30 августа призвал украинцев не нервничать из-за отсутствия официальных комментариев по наступлению на херсонском направлении
 
НовостиАлексей АрестовичгосизменасроктюрьмаучителяУкраинаРоссия
 
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