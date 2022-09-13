"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchukалексей арестович
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchuk
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал сажать за госизмену украинских учителей, работавших по российским программам и граждан, получивших российское гражданство. Об этом он написал в своем Telegram-канале 13 сентября
Украина изменилась. Сантиментов к коллаборантам и оккупантам не будет. Приехавшие в Украину тёти и дяди, чтобы учить украинских детей любить Россию, сядут. Добровольно пришедшие за российскими паспортами, активно поддерживающие оккупантов, вы все понесёте наказание.
Арестович перечислил города, на которые, по его мнению, должны распространяться карательные санкции: Изюм, Купянск, Херсон, Донецк, Луганск, Севастополь.
Всем, кто сотрудничал с российскими военными он посоветовал уезжать в Россию, так как "сантиментов не будет".
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о задержании в Харьковской области школьных педагогов, которым, по ее словам, грозит тюремный срок до 12 лет.