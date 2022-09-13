https://ukraina.ru/20220913/1038690279.html

"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам"

"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам" - 13.09.2022 Украина.ру

"Все понесёте наказание": Арестович пригрозил учителям-"коллаборантам"

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал сажать за госизмену украинских учителей, работавших по российским программам и граждан, получивших российское гражданство. Об этом он написал в своем Telegram-канале 13 сентября

2022-09-13T14:13

2022-09-13T14:13

2022-09-13T14:13

новости

алексей арестович

госизмена

срок

тюрьма

учителя

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Арестович перечислил города, на которые, по его мнению, должны распространяться карательные санкции: Изюм, Купянск, Херсон, Донецк, Луганск, Севастополь.Всем, кто сотрудничал с российскими военными он посоветовал уезжать в Россию, так как "сантиментов не будет".Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о задержании в Харьковской области школьных педагогов, которым, по ее словам, грозит тюремный срок до 12 лет.

https://ukraina.ru/20220830/1038258147.html

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новости, алексей арестович, госизмена, срок, тюрьма, учителя, украина, россия