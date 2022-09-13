https://ukraina.ru/20220913/1038688372.html

Игорь Ашманов о секретах производства "картинок с ужасными преступлениями русских"

Игорь Ашманов о секретах производства "картинок с ужасными преступлениями русских" - 13.09.2022 Украина.ру

Игорь Ашманов о секретах производства "картинок с ужасными преступлениями русских"

Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T13:43

2022-09-13T13:43

2022-09-13T13:43

новости

ашманов

информационная война

фейки

украина

запад

спецоперация

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Одним из главных направлений в информационной войне киевского режима против России является создание потока фейков для Запада, и этот процесс достаточно хорошо организован, считает член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов.По его словам, "Западу нужна картинка с ужасными преступлениями русских, эту картинку создают для них украинцы"."Западные СМИ берут любые фейки, что им присылают украинцы, и "отмывают" их, то есть превращают их в как бы настоящие достоверные новости, в которые верит весь западный мир", - сказал Ашманов, добавив, что "сначала сверху, от кураторов из Лондона приходит заказ на то, какие "новости" о войне сейчас нужны, потом их изготавливают на украинской территории, и потом их как новости с войны публикуют те же, кто заказывал. И публикуют все СМИ разом".Эксперт подчеркнул, что скорость публикации таких фейков практически мгновенна – "что-то приехало от украинцев, через два часа это во всех западных СМИ"."Естественно, никакого хвалёного западного "фактчекинга" или хотя бы альтернативных мнений не допускается, публикуют как есть, совершенно прозрачно. Здесь украинцы довольно успешны — у них публикация фейков на Западе гарантирована", - констатировал Ашманов.Эксперт также отметил, что устраивают это все "не только и не столько сами украинцы". Идеологию и направление информационных атак определяют западные кураторы, управляет процессом 77-я бригада специальных операций Британии из Лондона.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220825/1038054682.html

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новости, ашманов, информационная война, фейки, украина, запад, спецоперация