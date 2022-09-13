https://ukraina.ru/20220913/1038649098.html

Военкор Денис Григорюк: Как только начинают забывать прошлое – начинается новая война

Военкор Денис Григорюк: Как только начинают забывать прошлое – начинается новая война - 13.09.2022 Украина.ру

Военкор Денис Григорюк: Как только начинают забывать прошлое – начинается новая война

Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T07:24

2022-09-13T07:24

2022-09-13T07:43

интервью

сво

военкор

донбасс

фотовыставка

саур-могила

идеология

спецоперация

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Несмотря на политику планомерного уничтожение исторической памяти, долгое время проводимой украинскими властями, в Донбассе выросло поколение, достойное своих великих предков, считает фотокорреспондент и публицист информационного агентства "Аналитическая служба Донбасса" Денис Григорюк.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Денис, поговорим о важном и в то же время прекрасном – о фотографии. Несколько фотовыставок у тебя в последнее время прошло, твои фотоработы были на выставке "Армия". Расскажи о том, как это удалось? Я помню совсем начинающего журналиста в 2014 году, сейчас ты достиг такого уровня – твои работы на всероссийских, федеральных, международных выставках.– На самом деле я сам до конца не понимаю, каким образом у меня это получилось. У меня не было никогда конкретной цели - каких-то выставок добиваться. Я, как ты знаешь, фотоаппарат не брал в руки до января 2015 года, и ты был свидетелем того, как у меня это все начиналось – впервые поехал на фронт, в январе, впервые Захарченко фотографировал на базе, после обстрела остановки общественного транспорта.И как-то - одно за другое. Я даже военным корреспондентом никогда… я себя до сих пор не особо считаю именно военным корреспондентом, а становиться им - тем более не планировал. Как-то… война пришла, и я понимал, что нужно хоть каким-то образом свою лепту внести. Я понимал, что нельзя просто оставаться в стороне, и поэтому ездил на фронт. Вся линия фронта – за эти восемь лет я везде отметился, общался с бойцами, делал их портреты, которые в итоге и стали основной выставки на форуме "Армия-2022".Такая же выставка в Санкт-Петербурге, на Малой Конюшенной улице в самом центре. Там не только военные, там и мирные, и дети, в том же Мариуполе…– Как ты подбирал кадры для выставок, в частности, для питерской выставки "Пепел судеб"?– Эту выставку я придумал в прошлом году, когда еще не было Специальной военной операции. Я отобрал кадры, которые, как мне казалось, могли бы отразить все грани жизни в Донбассе. Это не только боевые действия, как могли многие подумать. Я встречал людей, которые, приезжая в Донецк, ожидали здесь увидеть настоящий Сталинград, а потом удивлялись, у них фрустрация происходила – ничего себе, город большой, красивый, чистый, не разрушенный, люди живут.Поэтому мне хотелось отразить в своих кадрах культурную жизнь в городе, траурные и праздничные мероприятия массовые, рабочих, детей, животных на фронте… Собак, кошек - их всегда очень много, они прибиваются к людям для того, чтобы выжить, и они вместе с парнями в окопах сидят, пережидают обстрелы. Все эти аспекты жизни мне хотелось отразить в своих кадрах, благо - за восемь лет я их сделал очень много, и было, из чего выбрать.Назвал ее так ("Пепел судеб" - Ред.). В 2016 году, когда в Донецке нашу общую выставку проводил с коллегами – я хотел ее так назвать, но, к сожалению, тогда нам не позволили, а идею я все равно держал у себя в голове. И в прошлом году я пытался ее (фотовыставку – Ред.) провести, но не получалось. Получал всевозможные отказы – в Донецке и России. То финансирования не было, то в принципе не стояла на повестке тема Донбасса. Сейчас все изменилось, зачастую на меня сами организаторы выходят, предлагают провести выставку, просят кадры.Я никогда не отказываю, делюсь своими снимками, я их, по сути, для этого и делал – для того, чтобы людям показать, что есть война, и кто такие жители Донбасса, которые находятся на фронте. Не только на острие, но и в тылу - как мы сейчас понимаем, в ДНР нет тыловых ни городов, ни районов. все, так или иначе, находятся в опасности.Именно эти кадры я подобрал и представил. Там, кроме людей, есть и достопримечательности - в частности, мой самый любимый памятник в Донецке и в Донбассе – "Твоим освободителям, Донбасс".Этот монумент, мне кажется, полностью отражает дух Донбасса - это единение духа воина и шахтера. Советские монументалисты сделали абсолютно потрясающую работу. Я кадр, снимок тоже туда (на выставку – Ред.) отправил, считаю, что это один из главных кадров, которые я сделал. Хотя, честно, не определялся, какой самый лучший или самый худший, я такими категориями не меряю. Но этим кадром горжусь, даже в какой-то степени больше, чем какими-то фронтовыми своими снимками.Сейчас проходит выставка не только в Санкт-Петербурге, также и в Краснодаре открылась выставка. Там совсем другой набор кадров, там уже не я выбирал, организаторы выбрали. И там уже портреты и Вохи, и Александра Захарченко, и старушки из Александровки, где мы с тобой были в августе 2015 года. Там и Мариуполь, понятное дело. Уже - более военная направленность, для того, чтобы людям в Краснодаре показать, что долгие восемь лет Донбасс воевал за свою независимость, за свою идентичность, за право говорить на родном языке.– Насколько изменилась работа фотокорреспондента с началом СВО?– Тяжелее стало. Я (говорю это – Ред.) не столько как фотокорреспондент, сколько - как местный житель, который здесь находится весь период войны. Если говорить о работе, то работать, конечно, проще. Проще искать сюжеты, проще попадать на фронт, проще найти истории, которые хотелось бы - и нужно рассказывать.В Мариуполе - я всю горячую фазу ездил туда, параллельно ездил на Горловское направление, и под Песками не так давно был. То есть, в этом смысле - профессиональном – сейчас, можно так сказать, раздолье. Регулярные обстрелы – это уже повод новостной для… это цинично звучит, но это профессия такая. Обстрелы автостанции "Центр", обстрелы Центрального района Донецка и т.д.Если говорить с точки зрения местного жителя, то, конечно же, стало сейчас тяжелее. Обстрелы не прекращаются. Тот район, который когда-то считался одним из самых безопасных, туда артиллерия не долетала в 2014 году, а сейчас абсолютно везде падает. Постоянное нахождение в стрессовой ситуации – конечно же, оно бьет по эмоциональному состоянию даже тех людей, которые уже вроде бы как тренированные, вроде бы привыкли к этому всему. И в то же время, когда падает на Площадь Ленина, или рядом, то это уже подкашивает эмоциональное состояние.А так, в целом - еще много сложностей с водоснабжением, непонятная ситуация с отоплением, потому что вода нужна и для того, чтобы вкачать в отопительную систему. Пока ответов на очень много вопросов нет, и это тоже смущает людей. Я не вижу каких-то упаднических настроений, но, в то же время, я не могу сказать, что все - бодрые и стойко все переносят.Есть те, кто, конечно же, эмоционально, по характеру - сильнее, а есть те, которые уже не могут с той же стойкостью переносить все эти тяготы военного времени. Но пока держимся, а там - будь что будет.– На что сейчас надеется Донецк? Когда, по твоей оценке, ждать полного освобождения Донбасса?– Я точно могу сказать, что это не случится быстро, в короткие сроки. Я не из тех, кто будет называть какие-то даты. Многие даты я до этого слышал – 9 мая, конец лета и т.д. Но, к сожалению, мы находимся в такой ситуации, когда мы не можем отогнать украинские вооруженные формирования от Донецка. Нужно понимать, что противник за долгое время окопался основательно, перебросил сюда западное вооружение. И прежде, чем говорить о чем-то таком бравурном, нужно учитывать все аспекты. Поэтому я не могу сказать, что это случится в ближайший месяц или два.Хотелось бы верить, что это наступит как можно скорее, но скептик внутри меня говорит о том, что нам придется еще достаточно долго терпеть все эти обстрелы, я пока не вижу предпосылок (для их прекращения - Ред.). Сейчас, как говорят, наступила оперативная пауза в боевых действиях, но будем смотреть на осень, которая обещает стать переломным периодом не только в боевых действиях в Донбассе.В целом СВО, ситуация в Европе и в целом на Западе - будут влиять на положение Киева, который сейчас пытается доказать свою профпригодность, пытается устраивать контрнаступления.Посмотрим, что нам принесут холода, как переживут их в Европе, как переживем их мы. А боевые действия… Мне почему-то кажется, что до конца года именно Донбасское направление - сто процентов не завершится.Но всегда есть место для каких-то кардинальных перемен. Я до конца февраля не мог предположить, что начнется Специальная военная операция, что Россия в полной мере включится в боевые действия в Донбассе, и по украинскому вопросу начнет прибегать к серьезным мерам, к которым ее вынудили.Тем не менее, лично я не думал, что на мою судьбу выпадет то, что конфликт в Донбассе разрешится. Опыт предыдущих похожих конфликтов показывал, что такие конфликты могут длиться десятилетиями, и ни к какому логическому завершению не приводит. Но Россия приняла волевое решение, и началась Специальная военная операция. Поэтому - будем смотреть, не буду пока конкретных прогнозов делать. Думаю, что до конца года Донбасская часть СВО не завершится.– В конце концов, приятнее разочаровываться в пессимистичных прогнозах.– Конечно.– Ты упомянул о памятнике "Твоим освободителям, Донбасс", действительно, один из самых красивых памятников Донбасса - и самых важных. Как объяснить людям, почему важна историческая память? Почему за нее воюют и умирают сотни тысяч человек – за то, чтобы праздновать 9 мая, за то, чтобы носить Георгиевскую или Гвардейскую ленточку. За то, чтобы не славили на улицах Бандеру и не ходили с факельными шествиями. Как объяснить, почему это настолько важно, что за это готовы отдать жизнь?– Мне кажется, вся ситуация по Украине красноречиво об этом говорит. Как только начинают забывать прошлое – начинается новая война. Как только вы забываете о прошлой войне – начинается новая. Это главный, пожалуй, вывод, который можно сделать из всей этой ситуации.Декоммунизация началась значительно раньше, до всяких официальных объявлений. В учебниках истории Украины, так или иначе - роль Советского Союза плавно размывалась. Когда я был в Соединенных Штатах десять лет тому назад, я столкнулся с вопиющим для меня случаем, когда американцы с абсолютной уверенностью доказывали, что именно они победили во Второй мировой, у нас - Великая Отечественная война. Что у нас якобы была всего лишь одна Сталинградская битва, на этом роль Советского Союза в этой бойне кровавой и закончилась.К сожалению, в Европе и в части Украины, я думаю, похожие взгляды преобладали. Это процесс такой долгий и постепенный, но он привел к тому, что на Украине начал процветать нацизм.Спецслужбы, которые должны были заниматься этими всеми (националистическими – Ред.) объединениями, они не то, что их не уничтожали, они, скорее, их поддерживали. И все это вылилось в националистические батальоны.И вся эта идеология, которая процветает сейчас на Украине, когда 1 января ежегодно проходят факельные шествия. Это о многом говорит, а те, кто этого не замечает – это люди инфантильные и глупые, которые не понимают, что вокруг них творится и происходит. Поэтому нужно помнить, и не просто помнить, а чтить память тех людей, которые в середине прошлого века уничтожили нацизм - хотя, к сожалению, не добили до конца. Эта идея всплыла через 70 лет, причем всплыла основательно, и с этим приходится бороться уже даже не внукам, а правнукам тех людей, которые воевали.Для Донбасса День освобождения – это один из главных праздников в году. Ежегодно мы приезжаем на Саур-Могилу, даже когда она была уничтожена, это даже имело какой-то особый символизм. Люди собирались, устраивали огромные шествия, разворачивали Георгиевскую ленту, поднимались на вершину кургана, и вспоминали не только погибших на этой высоте советских воинов, но уже и, к сожалению, ополченцев, которые воевали и летом 2014 года на кургане. И погибли героически, так как вызвали огонь на себя для того, чтобы уничтожить "Правый сектор"*, который на тот момент находился именно на высоте и на поселке рядом. Что характерно, сейчас обсуждается вопрос обстрелов школ и детских садов. Что мне рассказывали местные жители поселка, который прилегает к Саур-Могиле? Когда "Правый сектор"* отходил – они били танками прямо по зданию школы. И они говорили местным, что "мы уходим, но мы вам жизни не оставим – ваши дети не смогут учиться, они не смогут, потому что мы не оставим вам даже здания школы".А там огромное здание было, которое они уничтожили. Но дети продолжали учиться в небольших комнатках, которые выделили в административных зданиях. Дети продолжали учиться. Я уверен, что уничтоженные школы - их восстановят так же, как восстановили Саур-Могилу. И наши дети не будут сидеть в подвалах, как обещал Порошенко.Наши дети будут продолжать учиться, будут изучать роль Советского Союза в Великой Отечественной войне, и будут знать о подвиге, который совершают нынешние военнослужащие, ополченцы, мобилизованные, резервисты.Сейчас выросло достойное своих предков поколение, хотя очень многие говорили, что это невозможно в нынешнем потребительском мире. Но, как показала практика – есть люди, которые находят в себе внутри силу для того, чтобы опровергнуть это суждение.*Запрещенная в России организация

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, сво, военкор, донбасс, фотовыставка, саур-могила, идеология, спецоперация