Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович - 12.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220912/1038621586.html
Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович
Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович - 12.09.2022 Украина.ру
Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович
Назначение Лиз Трасс реальный повод радости для руководства Прибалтики, потому что Восточная Европа – сфера интересов Великобритании, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
2022-09-12T07:30
2022-09-12T07:30
новости
трасс (лиз трасс)
прибалтика
александр носович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102860/19/1028601913_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccc01e3dc5e18a00fe3211d0dab16808.jpg
Избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании вызвало радостный ажиотаж у лидеров Прибалтийских республик.По мнению эксперта, такой интерес обусловлен имперскими амбициями Британии и ее стремлением восстановить утраченные позиции на Европейском континенте. Выйдя из ЕС, Лондон потерял значительные преференции и привилегии, позволяющие активно участвовать в европейской политике.Таким образом, считает Носович, восточноевропейская буферная зона – Украина, Прибалтика, Польша, Молдавия, Кавказ – возможность для Британии реализовать свои амбиции в рамках НАТО.Политолог уверен, что деструктивная политика Лондона в отношении Прибалтики будет только набирать обороты с приходом Трасс.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220909/1038554171.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102860/19/1028601913_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acf41b477e40564f5d402f1800e250f9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, трасс (лиз трасс), прибалтика, александр носович
Новости, Трасс (Лиз Трасс), Прибалтика, Александр Носович

Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович

07:30 12.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАлександр Носович
Александр Носович - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать в
Назначение Лиз Трасс реальный повод радости для руководства Прибалтики, потому что Восточная Европа – сфера интересов Великобритании, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
Избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании вызвало радостный ажиотаж у лидеров Прибалтийских республик.
Она оправдана, и она реальна, потому что в Британии, в отличие от США, есть резон соваться в Восточную Европу. Ей есть дело до Польши, до стран Прибалтики, до региона Балтийского моря, не говоря уже об Украине, Молдавии и Причерноморье.
По мнению эксперта, такой интерес обусловлен имперскими амбициями Британии и ее стремлением восстановить утраченные позиции на Европейском континенте. Выйдя из ЕС, Лондон потерял значительные преференции и привилегии, позволяющие активно участвовать в европейской политике.
Таким образом, считает Носович, восточноевропейская буферная зона – Украина, Прибалтика, Польша, Молдавия, Кавказ – возможность для Британии реализовать свои амбиции в рамках НАТО.
Политолог уверен, что деструктивная политика Лондона в отношении Прибалтики будет только набирать обороты с приходом Трасс.
Полный текст интервью читайте здесь.
Лиз Трасс зимой
9 сентября, 06:15
"Она в тренде": Крашенинникова объяснила, почему Трасс стала премьер-министром ВеликобританииОбщеевропейский тренд показывает, что правительственными делами в ЕС занимаются люди без профессионального понимания и Лиз Трасс тому пример, сказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру
 
НовостиТрасс (Лиз Трасс)ПрибалтикаАлександр Носович
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06"Укрзализныця" отменила электрички в Харьков, Змиев и Лозовую
10:05Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell
09:53Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту
09:34Блэкаут на востоке страны, разговор Путина и Макрона. Главное на Украине на утро 12 сентября
09:24ФСБ: предотвращены теракты против властей Херсонской области и Крыма
09:19В Курской области новые обстрелы - губернатор
08:55Неожиданный шаг НАТО навстречу Украине
08:20Подружки Сороса. Харизматикам здесь не место
08:00"Европейцам придется испить эту чашу до дна": эксперт о надвигающейся зиме
07:30Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович
07:15"Северный поток" уничтожает украинский бардак – эксперт
07:00Великобританию ожидает политика "шапито" – политолог
06:45Эксперт: в Харьковской области у российской армии произошла серьёзная тактическая неудача
06:30"Оцепить колючей проволокой и оставить там": русофобия латвийского Сейма переходи все пределы - эксперт
06:00Русофобия в Прибалтике может дойти до этнических чисток - Носович
05:30Эксперт объяснил, почему молодежь уезжает из Литвы – дело не в экономике
05:15Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области
05:00В Эстонии готовы возрождать традиции "Лесных братьев" - Носович
04:45Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении
04:30Им не нужен хаос: эксперт о новом миропорядке и роли России в нем
Лента новостейМолния