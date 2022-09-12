https://ukraina.ru/20220912/1038621586.html

Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович

Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович - 12.09.2022 Украина.ру

Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович

Назначение Лиз Трасс реальный повод радости для руководства Прибалтики, потому что Восточная Европа – сфера интересов Великобритании, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович

2022-09-12T07:30

2022-09-12T07:30

2022-09-12T07:30

новости

трасс (лиз трасс)

прибалтика

александр носович

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Избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании вызвало радостный ажиотаж у лидеров Прибалтийских республик.По мнению эксперта, такой интерес обусловлен имперскими амбициями Британии и ее стремлением восстановить утраченные позиции на Европейском континенте. Выйдя из ЕС, Лондон потерял значительные преференции и привилегии, позволяющие активно участвовать в европейской политике.Таким образом, считает Носович, восточноевропейская буферная зона – Украина, Прибалтика, Польша, Молдавия, Кавказ – возможность для Британии реализовать свои амбиции в рамках НАТО.Политолог уверен, что деструктивная политика Лондона в отношении Прибалтики будет только набирать обороты с приходом Трасс.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220909/1038554171.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, трасс (лиз трасс), прибалтика, александр носович