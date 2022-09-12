https://ukraina.ru/20220912/1038621586.html
Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович
Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович - 12.09.2022 Украина.ру
Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович
Назначение Лиз Трасс реальный повод радости для руководства Прибалтики, потому что Восточная Европа – сфера интересов Великобритании, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
2022-09-12T07:30
2022-09-12T07:30
2022-09-12T07:30
новости
трасс (лиз трасс)
прибалтика
александр носович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102860/19/1028601913_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccc01e3dc5e18a00fe3211d0dab16808.jpg
Избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании вызвало радостный ажиотаж у лидеров Прибалтийских республик.По мнению эксперта, такой интерес обусловлен имперскими амбициями Британии и ее стремлением восстановить утраченные позиции на Европейском континенте. Выйдя из ЕС, Лондон потерял значительные преференции и привилегии, позволяющие активно участвовать в европейской политике.Таким образом, считает Носович, восточноевропейская буферная зона – Украина, Прибалтика, Польша, Молдавия, Кавказ – возможность для Британии реализовать свои амбиции в рамках НАТО.Политолог уверен, что деструктивная политика Лондона в отношении Прибалтики будет только набирать обороты с приходом Трасс.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220909/1038554171.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102860/19/1028601913_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acf41b477e40564f5d402f1800e250f9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, трасс (лиз трасс), прибалтика, александр носович
Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович
Назначение Лиз Трасс реальный повод радости для руководства Прибалтики, потому что Восточная Европа – сфера интересов Великобритании, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
Избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании вызвало радостный ажиотаж у лидеров Прибалтийских республик.
Она оправдана, и она реальна, потому что в Британии, в отличие от США, есть резон соваться в Восточную Европу. Ей есть дело до Польши, до стран Прибалтики, до региона Балтийского моря, не говоря уже об Украине, Молдавии и Причерноморье.
По мнению эксперта, такой интерес обусловлен имперскими амбициями Британии и ее стремлением восстановить утраченные позиции на Европейском континенте. Выйдя из ЕС, Лондон потерял значительные преференции и привилегии, позволяющие активно участвовать в европейской политике.
Таким образом, считает Носович, восточноевропейская буферная зона – Украина, Прибалтика, Польша, Молдавия, Кавказ – возможность для Британии реализовать свои амбиции в рамках НАТО.
Политолог уверен, что деструктивная политика Лондона в отношении Прибалтики будет только набирать обороты с приходом Трасс.
Полный текст интервью читайте здесь
.