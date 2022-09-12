https://ukraina.ru/20220912/1038609981.html

Подружки Сороса. Харизматикам здесь не место

Подружки Сороса. Харизматикам здесь не место - 12.09.2022 Украина.ру

Подружки Сороса. Харизматикам здесь не место

Почему правящая элита Европы выглядит сегодня как менеджеры среднего звена?

2022-09-12T08:20

2022-09-12T08:20

2022-09-12T10:00

европа

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Кто их вообще выбирал?Недавно премьер Финляндии Санна Марин начала плакать перед камерами и объяснять, что у неё рабочий день, как у всех. Есть работа и есть отдых. И она хочет, очень хочет, как все ребята, ходить в ночные клубы, пить алкоголь и танцевать.Жить жизнью обычного менеджера, короче. Поработал с документами — и в ночной клуб.Санна Марин — очень красивая девушка, ей всего 36 лет. Конечно, она имеет право на всё, что перечислила. Непонятно только, зачем она называет себя премьер-министром Финляндии.Далеко не всем жителям страны нравятся её откровения и ночная жизнь. Но Санну они и не избирали. Она была выбрана, действительно, как менеджер, членами своей партии в количестве... 32 человек.Потом её утвердил парламент, и новый менеджер по управлению страной приступил к делам.Санна Марин управляет Финляндией уже почти три года.А Лиз Трасс, её коллега из Британии, была назначена премьером совсем недавно. Но может быть, её всё-таки выбрали? Да, за Лиз Трасс проголосовало 80 тысяч членов партии. Однако избирателей в стране — около 46 миллионов. Но избиратели могут выбрать только членов парламента.Премьер в Британии — почти всегда лидер правящей партии.Поэтому, строго говоря, Лиз Трасс главой государства население страны не избирало. А судя по карикатурам, протестам на улицах и репликам в соцсетях, и не выбрали бы.Но это не так уж важно. Со времён великих премьеров, таких как Уинстон Черчилль или Маргарет Тэтчер, прошли десятилетия.Сегодняшние премьеры Европы, действительно, менеджеры по управлению предприятием «государство». Часто они и по профессии банкиры (Эммануэль Макрон), финансисты (Лиз Трасс). Впрочем, в соцсетях её чаще называют бухгалтером.Боссы обычно действительно доверяют своим бухгалтерам, это самые доверенные люди мафии.А государства — корпорации — это ждёт нас в ближайшем будущем. Или, возможно, мы уже в нём живём.Лиз, Маргарет и шапкиЛиз Трасс пообещала избирателям сократить налоги, сделать доступной медицину, восстановить экономику. Как она собирается это сделать? Абсолютно непонятно. Большинство избирателей, наверное, хотели бы услышать хотя бы, как она собирается улучшить их жизнь уже ближайшей холодной зимой.Впрочем, неизвестно, сможет ли она продержаться до зимы.Это, наверное, политический рекорд. Лиз Трасс ещё не стала премьером, ещё не вошла в дом на Даунинг стрит, а у дверей её резиденции уже проходил митинг с требованием: «Лиз, уходи!».Странно, что в этот раз на роль премьера выбрали такую удивительно не харизматичную Лиз, но сейчас харизма, видимо, не требуется. Безликий менеджер — это новый тренд европейской политики.На фоне весёлых обаяшек — президента Эммануэля Макрона, премьеров Бориса Джонсона и Джастина Трюдо (автотекст предложил написать Джастина Бибера, и разницы, в общем, особой нет) появляется Лиз Трасс, которая в 47 лет выглядит хуже, чем обычная средняя женщина в 60. Маргарет Тэтчер выглядела гораздо привлекательнее даже в возрасте бабушки.А если добавить к этому злые глаза, невнятные, но агрессивные речи?Она уже отметилась, например, заявлением о том, что она не знает пока, кто Франция для Британии — друг или враг. Даже Борису Джонсону пришлось мчаться на помощь, заглаживать неловкость.И конечно же, постоянный рефрен «во всем виноваты Россия и Путин», давайте, англичане, будем их ненавидеть.Невольно закрадывается мысль: что задумали сейчас, какую новую театральную постановку? Зачем нужна такая антипатичная героиня? В том, что мы смотрим сериал «политика Европы» уже который сезон, сомнений, конечно, нет.На смену «клоуну» пришла не харизматичная, злая и плохо образованная женщина, не знающая, что Ростов — это Россия. Борис Джонсон имел хотя бы блестящее образование.Это новый тренд. Нет больше харизматиков у власти, клоунов и юмористов. Приходят просто послушные менеджеры без особенностей.Лиз Трасс не помогла даже «русская шапка», которую она надела год назад для поездки в Москву. Ну нет харизмы. Маргарет Тэтчер очень эта шапка шла. А Лиз, похоже, ничего не идёт и не помогает, никакие наряды.Потому что перед нами конструкт, а не человек. Дело не в чертах лица, а в харизме, личной привлекательности. В борьбе за кресло премьера надо теперь последовательно, шаг за шагом, отказаться от себя как от личности. Если конечно, эта личность есть.Но и у Лиз Трасс есть свои секреты и буквально шекспировские драмы в прошлом.Меняет партии как мужейБудучи замужем, Лиз Трасс вступила в отношения со своим «политическим наставником», депутатом парламента. Его брак после этого прекратил существование. А брак Лиз — нет. Она даже убедила мужа в том, что именно он — отец их старшей дочери.Удивительно меняющая личину женщина. Она меняла мужа на «политического наставника», и наставника — опять на мужа. Она меняла партийную принадлежность, с лейбористов на тори. Она меняла свое мнение по поводу «брекзита» на полностью противоположное.Скорее всего, она просто говорит то, что надо сказать. Что требуется, что выгодно сейчас, сию минуту.Но несмотря на временное торжество на её нехаризматичном лице, править Лиз Трасс будет недолго. В этом нет сомнений ни у кого.Возможно, поэтому она и даёт невыполнимые обещания. Как, впрочем, и все остальные.Европа готовится к зимеМногие европейские правительства уже готовятся к зиме.В Швейцарии сообщили, что каждый, кто превысит температуру в жилище больше 19 градусов, будет оштрафован и отступнику грозит тюремный срок — три года. При какой температуре он будет его отбывать, не уточнили. Возможно, некоторые граждане предпочтут теплую тюрьму холодному жилищу.Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии, сообщила, что с 1 октября в стране улицы будут патрулировать военные. Мало ли что. Вдруг немцы решат протестовать против своего правительства.Британия тоже кое-что сообщила: ожидается «высокая избыточная смертность», то есть старые люди будут избыточно погибать от холода в собственных домах. Это традиционно для Британии, впрочем. Бывают зимы, когда в Англии так умирают тысячи стариков. Но теперь ожидают не просто «избыточную», а «высокую избыточную» смертность.Гражданам все политики просто советуют одеваться потеплее, меньше мыться и больше ходить пешком. «Назло Путину».Но давайте отдохнем вместе с Санной Марин от этих тяжёлых европейских будней. В конце концов, после рабочего дня можно и забыть на время об экономике, о гражданах, о предстоящей зиме.Санна Марин, так же как и Лиз Трасс - лицо современной Европы. Как выглядит "обычный среднестатистический европейский премьер"?Бывшая продавщицаСанна Марин, нынешняя премьер-министр Финляндии, выросла в бедном районе Хельсинки, в очень бедной семье.Родители развелись, отец пил. И мама стала жить... с другой женщиной. Но это сегодня только плюс для биографии европейского политика.После избрания Санны министр внутренних дел Эстонии сказал в радиопередаче "до чего дошёл мир, бывшая продавщица становится премьер-министром". Был скандал. Он извинился, конечно.Но от этого Санна Марин не приобрела аристократические манеры.Санна действительно работала некоторое время продавщицей. Но потом вступила в партию, закончила вуз в Хельсинки.Скандалы у Санны начались почти сразу после избрания, и продолжаются до сих пор.Сначала появилось видео, где она поёт и танцует в компании. На заднем плане кто-то говорит слово "порошок", кто-то ругается, все обнимаются со всеми."Некоторые говорили, что она крутая... может быть, среди других подростков?""На заднем плане слышны крики друзей о кокаине".Такие подписи зрителей из Финляндии к видео Санны.Может быть, премьер употребляет наркотики? "Нет, только алкоголь! Лёгкий!", - утверждает Санна.Сограждане вскоре были огорошены новым видео:Санна в клубе обнимается с "другом", танцует, друг что то шепчет ей на ухо.Ничего плохого! Мы просто отдыхали! - истерично объясняет Санна. Мой муж спокоен, это просто встреча с другом.Очевидцы сообщили газетам, что Санна "танцевала интимно с тремя разными мужчинами, сидела у них на коленях и вела себя как свободная 20-летняя девушка. Трудно было поверить, что она замужем. Ушла из клуба после 5 утра."Трудно поверить, что это премьер-министр немаленькой страны.Марин не только замужем, у нее есть трёхлетняя дочка.Уже был зимой скандал, и опять связанный с ночным клубом, куда пошла премьер-министр, не зная, что является носителем коронавируса.Стоп! А не многовато ли Санна бывает в ночных клубах!?Ничего страшного, она отмечается скандалами не только в клубах. Есть фото из резиденции премьер-министра Финляндии. Там целуются две полуголые женщины, топлесс, на пляже резиденции. У одной из них прямо на груди - табличка с надписью "Финляндия". Они были в гостях у Санны.Та опять извиняется. Да, было. Да, это неуместно. "Они были только в гостевых туалетах". "Больше не буду".Такое впечатление, что резиденцию премьера Финляндии захватили какие-то школьники и школьницы. Слушают музыку, ругаются, пьют, целуются. И на здоровье, как говорится. Только почему одна из них говорит, что она премьер-министр страны? Причём страны, которая стоит перед чрезвычайно важным и опасным шагом - готовится вступить в НАТО?Кто все эти люди?Их избрание на высочайшие должности в своей стране выглядит случайностью. И речь не только о Британии и Финляндии. Значит, в этих "случайностях" есть закономерность.Люди без опыта работы, без опыта ответственности, без знаний и даже часто не умеющие себя держать в обществе становятся "первыми людьми в государстве".Вот, например, глава Евросоюза Урсула фон Дер Ляйен. Врач - гинеколог, мать семерых детей!Как гинеколог стала главой Евросоюза?Урсула долгие годы работала рядом с Ангелой Меркель и была даже одно время возможным претендентом на должность канцлера Германии.Немецкая пресса писала о том, как Урсула стала министром обороны Германии. Фрау Меркель и ее партия выиграли очередные выборы, встал вопрос дележа портфелей, Урсуле предложили пост министра здравоохранения.Но это было для неё "понижение". Аппаратные игры, пара звонков "откуда надо", капризное лицо, недовольство - и вот Урсула - министр обороны.Если кто-то ещё пребывает в иллюзии насчёт того, как партии в западных странах распределяют министерские портфели. Это демократическая процедура выгрызания "нам положено"! А не то, что вы подумали.Президента Эрдогана можно упрекать в том, что в Турции какая-то "не такая" демократия. Что вы хотите, это восток, даже термин придумали - "кумовской капитализм".Здесь, в Европе, всё совсем по другому. Врач - гинеколог управляет Евросоюзом, до этого она же спокойно управляла армией Бундесвера.Да, знаний нет. Ни в военном деле, ни в государственном управлении. И что?А вот сегодняшний министр обороны Германии.Кристина Ламбрехт: "Не пустим вас на Елисейские поля"Кристина Ламбрехт по образованию юрист, до этого работала адвокатом, занимала различные должности в правительстве. Была парламентским секретарем Олафа Шольца, потом стала министром обороны в его правительстве. Конечно, знаний в военном деле - ноль.В качестве министра обороны Кристина Ламбрехт прославилась своими высказываниями о том, какие страшные удары готова нанести Германия "по Путину и его окружению"."Они должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шоппинг на Елисейские поля в Париже". Ходят слухи, что на министра обороны Германии Кристину Ламбрехт позволяет себе повышать голос даже глава украинского МИД Кулеба.Роберт Хабек: "Не забываем про шторы и велосипеды!"А вот министр экономики Германии Роберт Хабек утверждает, что если жители Германии будут задергивать шторы на окнах и пересядут с автомобилей на велосипеды, то и "Северный поток" не нужен.Строительство газопроводов из России он называет "геополитической ошибкой" правительства Ангелы Меркель. И с сожалением признаёт, что придется в ближайшее время начать топить электростанции Германии углём.Филолог- германист, Роберт Хабек избран в правительство по "квоте "зелёных". Место министра получает не тот, кто годится для этой должности, а тот, чья партия получила это место при дележе портфелей.Два сопредседателя "зелёных", Роберт Хабек и Анналена Бербок, стали министрами правительства Олафа Шольца как раз по партийной "квоте".Роберт Хабек защитил диссертацию, она называется "Природа литературы".Потом они с женой писали книги для детей, переводили английскую поэзию.Теперь любитель английской поэзии и детской литературы Роберт Хабек, как и представители других "зелёных" партий Европы, утверждает, что мир очень скоро перейдет на "возобновляемые источники энергии" - вода, ветер, солнечная энергия. А "отсталые страны" - Россия и другие газодобывающие страны - что ж, они останутся в стороне от этого мегатренда.Политику предыдущего канцлера Ангелы Меркель он называет "ошибочной и наивной". Новое правительство, в которое входит Хабек, по его словам, "покончит с этим".Этот человек, отличный детский писатель, судя по уровню мышления, выдвигался на место канцлера Германии.Анналена Бербок, подружка Сороса Анналена Бербок, политолог по образованию, не работала за свою жизнь практически нигде, кроме офиса Европарламента и партии "зелёных", в которой она и сделала головокружительную карьеру, став в итоге главой партии. Так же, как и Роберт Хабек, она получила пост министра иностранных дел в правительстве Олафа Шольца по квоте своей партии.Анналена очень опасалась украинского посла Андрея Мельника, который прославился своими оскорбительными высказываниями в адрес немецких политиков.Читатели немецких газет пишут - "почему посол Украины в Турции ведёт себя совершенно иначе?" Действительно, интересный вопрос. А почему? Ясный намёк на то, что президент Эрдоган, в отличие от нынешнего руководства Германии, не позволит так вести себя дипломату ни одной страны.Кстати, муж Анналены, политолог, работает в крупнейшей фирме Германии, "Дойче пост", лоббистом по связям с политиками. Кумовство? Как там было, "кумовской капитализм"? Нет, что вы, это возможно только в Турции.Перед выборами был опубликован снимок Анналены с Джорджем Соросом. Сразу же начались "досужие домыслы" о том, что он финансирует ее приход к власти."Это было просто поздравление с выдвижением её кандидатуры в канцлеры", - сообщили в партии.Да, Анналена Бербок собиралась стать канцлером после Меркель. Так же как и ее зелёный коллега Хабек. Но победил Олаф Шольц.А рейтинги "зелёных" после активных выступлений Бербок на публичных мероприятиях, резко упали.Она предлагала уменьшить авиаперелёты, сделать выше стоимость бензина , чтобы "не загрязнять окружающую среду"(!), закрыть "Северный поток" и так далее.А совсем недавно она пообещала "быть вместе с народом Украины", несмотря на то, что думают её немецкие избиратели.Но неужели нет кого-то достойного в этих списках?"Холодная и жёсткая"Есть. Знакомьтесь, Элизабет Борн. Как она стала премьер-министром Франции? Люди, которые не интересуются политикой, искренне удивляются: как, там есть ещё кто-то, кроме Макрона?Эммануэль Макрон занимает собой, своими фото и видео, своими выверенными нарциссическими позами, заполнившими практически всё медийное пространство.Как пишут французские журналисты, Макрон специально выбрал на место премьера менее харизматичного, менее коммуникабельного человека, чем он сам.У Элизабет Борн есть харизма, просто не такая, как у Макрона.Элизабет закончила Политехническую школу и школу мостов (лучшие технические вузы Франции). Пять лет работала в руководстве национальной железнодорожной компании.Была министром труда, министром транспорта. Въедливая, дотошная, имеет технократический ум. До вступления в партию Макрона придерживалась левых взглядов.Но Элизабет ждут трудные времена. Вне зависимости от того, насколько она сама - достойный премьер. Ей придется как-то выполнять обещания популиста Макрона.А он обещал, например, оставить покупательную способность французов такой же, во время роста цен. И впереди - пенсионная реформа, которая ожидаемо вызовет протесты населения."Макрон выбрал технократку, холодную и жёсткую, как он", - критиковала нового премьера Марин Ле Пен.Но во Франции, по крайней мере, избиратели могут быть уверены, что не увидят госпожу премьера в ночном клубе в 5 утра на коленях у "друга".Однако в любом случае, мы видим, как нации и государства превращаются в корпорации, а управлять ими ставят людей, которые в лучшем случае являются хорошими бухгалтерами. А в худшем - случайными людьми, которые "просто хотят жить обычной жизнью".Но и это далеко не самое плохое.Хуже то, что эти люди - антиправительство. Они работают против своих стран и своих народов.Просто менеджеры, нанятые Корпорацией.P.S. В конце, конечно, возникает вопрос, если эти менеджеры так плохи, то кто же управляет миром? Или по крайней мере, Европой, Евросоюзом? Макрон? Шольц? Нет, явно не они, потому что в значительной части своих действий и решений идут против интересов своих избирателей, а, значит, и против своих интересов. Может быть это Байден? Да нет, конечно, человек, засыпающий во время заседаний и здоровающийся с призраками вряд ли способен управлять собственным домом, а не то, что миром или Европой.Значит, это Корпорация, которая назначает недалеких исполнителей, которые не будут вникать в глубины геополитики и экономики. Не только потому, что им это нельзя, а просто потому что они на это не способны.Корпорация есть. Но кто в нее входит, отдельный разговор. Мы же здесь говорили только о менеджерах.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

европа