России необходимо обрушить все украинские мосты — военный эксперт - 11.09.2022 Украина.ру
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России необходимо обрушить все украинские мосты — военный эксперт
России необходимо обрушить все украинские мосты — военный эксперт - 11.09.2022 Украина.ру
России необходимо обрушить все украинские мосты — военный эксперт
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Украина.ру сказал, как Россия может прекратить поставки оружия на Украину
2022-09-11T08:00
2022-09-11T08:00
мост
коротченко
эксперт
оружие
новости
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"Решить вопрос прекращения поставок западного оружия на Украину можно только путем обрушения всех украинских мостов в Днепр, разрывом транспортной и логистической связи между различными регионами Украины, нанесением ударов по центрам принятия решений в Киеве. Это существенно затруднит возможности киевского режима оказывать организованное сопротивление, осуществлять переброску украинских резервов и поступление нового западного оружия с территории Польши и Румынии", - сказал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мост, коротченко, эксперт, оружие, новости
мост, Коротченко, эксперт, оружие, Новости

России необходимо обрушить все украинские мосты — военный эксперт

08:00 11.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Украина.ру сказал, как Россия может прекратить поставки оружия на Украину
"Решить вопрос прекращения поставок западного оружия на Украину можно только путем обрушения всех украинских мостов в Днепр, разрывом транспортной и логистической связи между различными регионами Украины, нанесением ударов по центрам принятия решений в Киеве. Это существенно затруднит возможности киевского режима оказывать организованное сопротивление, осуществлять переброску украинских резервов и поступление нового западного оружия с территории Польши и Румынии", - сказал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
мостКоротченкоэксперторужиеНовости
 
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