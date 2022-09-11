https://ukraina.ru/20220911/1038613398.html

России необходимо обрушить все украинские мосты — военный эксперт

России необходимо обрушить все украинские мосты — военный эксперт - 11.09.2022 Украина.ру

России необходимо обрушить все украинские мосты — военный эксперт

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Украина.ру сказал, как Россия может прекратить поставки оружия на Украину

2022-09-11T08:00

2022-09-11T08:00

2022-09-11T08:00

мост

коротченко

эксперт

оружие

новости

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"Решить вопрос прекращения поставок западного оружия на Украину можно только путем обрушения всех украинских мостов в Днепр, разрывом транспортной и логистической связи между различными регионами Украины, нанесением ударов по центрам принятия решений в Киеве. Это существенно затруднит возможности киевского режима оказывать организованное сопротивление, осуществлять переброску украинских резервов и поступление нового западного оружия с территории Польши и Румынии", - сказал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мост, коротченко, эксперт, оружие, новости