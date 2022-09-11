https://ukraina.ru/20220911/1038613398.html
России необходимо обрушить все украинские мосты — военный эксперт
России необходимо обрушить все украинские мосты — военный эксперт - 11.09.2022 Украина.ру
России необходимо обрушить все украинские мосты — военный эксперт
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Украина.ру сказал, как Россия может прекратить поставки оружия на Украину
2022-09-11T08:00
2022-09-11T08:00
2022-09-11T08:00
мост
коротченко
эксперт
оружие
новости
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"Решить вопрос прекращения поставок западного оружия на Украину можно только путем обрушения всех украинских мостов в Днепр, разрывом транспортной и логистической связи между различными регионами Украины, нанесением ударов по центрам принятия решений в Киеве. Это существенно затруднит возможности киевского режима оказывать организованное сопротивление, осуществлять переброску украинских резервов и поступление нового западного оружия с территории Польши и Румынии", - сказал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102018/10/1020181044_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_7e9208317f7cbcb97ee7cd02dda92205.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мост, коротченко, эксперт, оружие, новости
мост, Коротченко, эксперт, оружие, Новости
России необходимо обрушить все украинские мосты — военный эксперт
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Украина.ру сказал, как Россия может прекратить поставки оружия на Украину
"Решить вопрос прекращения поставок западного оружия на Украину можно только путем обрушения всех украинских мостов в Днепр, разрывом транспортной и логистической связи между различными регионами Украины, нанесением ударов по центрам принятия решений в Киеве. Это существенно затруднит возможности киевского режима оказывать организованное сопротивление, осуществлять переброску украинских резервов и поступление нового западного оружия с территории Польши и Румынии", - сказал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.