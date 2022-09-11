"Поставить киевский режим на колени": Коротченко рассказал, как остановить поставки западного оружия - 11.09.2022 Украина.ру
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"Поставить киевский режим на колени": Коротченко рассказал, как остановить поставки западного оружия
"Поставить киевский режим на колени": Коротченко рассказал, как остановить поставки западного оружия - 11.09.2022 Украина.ру
"Поставить киевский режим на колени": Коротченко рассказал, как остановить поставки западного оружия
Украина будет усиленно накачиваться оружием. Западу плевать на побочные издержки. Таким мнением поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Украина.ру
2022-09-11T07:45
2022-09-11T07:45
коротченко
новости
эксперт
оружие
украина
россия
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"Никакими заявлениями в ООН и на других международных площадках мы этот процесс не остановим. Это можно остановить, только поставив киевский режим на колени! Лишить его света, газа, возможности сопротивляться и транспортировать оружие. Боевые действия в "белых перчатках" не ведутся", - сказал эксперт.Он напомнил, как действовало НАТО в войне против Югославии.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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коротченко, новости, эксперт, оружие, украина, россия
Коротченко, Новости, эксперт, оружие, Украина, Россия

"Поставить киевский режим на колени": Коротченко рассказал, как остановить поставки западного оружия

07:45 11.09.2022
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Украина будет усиленно накачиваться оружием. Западу плевать на побочные издержки. Таким мнением поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Украина.ру
"Никакими заявлениями в ООН и на других международных площадках мы этот процесс не остановим. Это можно остановить, только поставив киевский режим на колени! Лишить его света, газа, возможности сопротивляться и транспортировать оружие. Боевые действия в "белых перчатках" не ведутся", - сказал эксперт.
Он напомнил, как действовало НАТО в войне против Югославии.

"Первый удар - по мостам, энергосистеме, центрам коммуникаций. Логичная с военной точки зрения тактика. Если мы будем действовать по-другому, мы будем делать только заявления, практическая цена которым - ноль. Конечно, дипломатия должна работать, МИД РФ делает свою работу хорошо, но победа достигается исключительно военными средствами", - заверил Коротченко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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