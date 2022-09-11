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"Поставить киевский режим на колени": Коротченко рассказал, как остановить поставки западного оружия

"Поставить киевский режим на колени": Коротченко рассказал, как остановить поставки западного оружия - 11.09.2022 Украина.ру

"Поставить киевский режим на колени": Коротченко рассказал, как остановить поставки западного оружия

Украина будет усиленно накачиваться оружием. Западу плевать на побочные издержки. Таким мнением поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Украина.ру

2022-09-11T07:45

2022-09-11T07:45

2022-09-11T07:45

коротченко

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"Никакими заявлениями в ООН и на других международных площадках мы этот процесс не остановим. Это можно остановить, только поставив киевский режим на колени! Лишить его света, газа, возможности сопротивляться и транспортировать оружие. Боевые действия в "белых перчатках" не ведутся", - сказал эксперт.Он напомнил, как действовало НАТО в войне против Югославии.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

коротченко, новости, эксперт, оружие, украина, россия