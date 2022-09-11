Накачка Украины западным оружием будет нарастать — военный эксперт - 11.09.2022 Украина.ру
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Накачка Украины западным оружием будет нарастать — военный эксперт
Накачка Украины западным оружием будет нарастать — военный эксперт - 11.09.2022 Украина.ру
Накачка Украины западным оружием будет нарастать — военный эксперт
Поставки западного оружия на Украину в ближайшее время будут только нарастать. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Украина.ру
2022-09-11T07:30
2022-09-11T07:30
оружие
коротченко
эксперт
новости
украина
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"То, что эта страна превратилась в мировой хаб для нелегального реэкспорта какой-то части этого оружия, для нас малосущественно, так как основной объем поставок, к сожалению, доходит до ВСУ и активно используется ими в ходе боевых действий. Нам надо наносить массированные ракетные удары по транспортной, логистической и энергетической инфраструктуре Украины, а заявлениями в ООН мы никакие свои проблемы решить не сможем", - сказал Коротченко.По его словам, Запад продолжит игнорировать российские заявления, накачка Украины оружием будет нарастать, "о чем свидетельствуют результаты только что завершившейся встречи министров обороны стран НАТО в Рамштайне".Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры организовали поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, власти западных стран делают из Украины мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в будущем могут применять террористы в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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оружие, коротченко, эксперт, новости, украина
оружие, Коротченко, эксперт, Новости, Украина

Накачка Украины западным оружием будет нарастать — военный эксперт

07:30 11.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота ЦИК РФ
Работа ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Поставки западного оружия на Украину в ближайшее время будут только нарастать. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью Украина.ру
"То, что эта страна превратилась в мировой хаб для нелегального реэкспорта какой-то части этого оружия, для нас малосущественно, так как основной объем поставок, к сожалению, доходит до ВСУ и активно используется ими в ходе боевых действий. Нам надо наносить массированные ракетные удары по транспортной, логистической и энергетической инфраструктуре Украины, а заявлениями в ООН мы никакие свои проблемы решить не сможем", - сказал Коротченко.
По его словам, Запад продолжит игнорировать российские заявления, накачка Украины оружием будет нарастать, "о чем свидетельствуют результаты только что завершившейся встречи министров обороны стран НАТО в Рамштайне".
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры организовали поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, власти западных стран делают из Украины мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в будущем могут применять террористы в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
оружиеКоротченкоэкспертНовостиУкраина
 
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