Краснодарский край примет эвакуированных харьковчанок с детьми
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220909/1038601886.html
Краснодарский край примет эвакуированных из Купянска
Краснодарский край примет эвакуированных харьковчанок с детьми
Краснодарский край примет эвакуированных из Купянска
Матери с детьми, эвакуированные из опасных зон Харьковской области, смогут разместиться в санаториях Краснодарского края. Об этом 9 сентября написал Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на совет министров региона
2022-09-09T16:54
2022-09-09T16:54
новости
краснодарский край
харьковская область
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037580142_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_61dc72e581d22ea3b30950812891ec01.jpg
Накануне военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендовала семьям с детьми покинуть опасные районы. Бои продолжают идти по всей линии соприкосновения.В пятницу, 9 сентября, началась эвакуация населения Купянского района Харьковской области на территорию ЛНР и России.
https://ukraina.ru/20220909/1038600041.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037580142_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e5f2148960297fa42b7f4c728ef98644.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, краснодарский край, харьковская область, эвакуация
Новости, краснодарский край, Харьковская область, эвакуация

Краснодарский край примет эвакуированных из Купянска

16:54 09.09.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочая поездка зампредседателя Совбеза РФ Д. Медведева в Ростовскую область
Рабочая поездка зампредседателя Совбеза РФ Д. Медведева в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Матери с детьми, эвакуированные из опасных зон Харьковской области, смогут разместиться в санаториях Краснодарского края. Об этом 9 сентября написал Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на совет министров региона
"Мам с детьми из опасных зон Харьковской области примет в своих здравницах Краснодарский край. Организацией безопасной эвакуации занимается военно-гражданская администрация региона", – говорится в сообщении, причем в тексте делается уточнение, что право на получение курортных квадратных метров есть как у эвакуированных в организованном порядке, так и тех, кто приехал самостоятельно.
Накануне военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендовала семьям с детьми покинуть опасные районы. Бои продолжают идти по всей линии соприкосновения.
В пятницу, 9 сентября, началась эвакуация населения Купянского района Харьковской области на территорию ЛНР и России.
В Запорожской области задержали вооруженного информатора ВСУ
16:20
"Кракен" и Пришиб: Минобороны РФ озвучило новые данные по спецоперацииМинобороны РФ опубликовало 9 сентября свежие данные о ситуации в Донбассе и на Украине. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли несколько попыток атак и отступили
 
Новостикраснодарский крайХарьковская областьэвакуация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08"Глупость, измена, или же…": Скориков рассказал, что происходит на Харьковском направлении. Видео
16:54Краснодарский край примет эвакуированных из Купянска
16:45"У нас каждый ход записан": Путин дал поручение МИД по зерновой сделке
16:42Украина не победит, а без поддержки Запада исчезнет: что в мире говорили об Украине 9 сентября
16:40Анатолий Вассерман: Разрушители советских и имперских памятников восстановят их за свой счет
16:36Наступление — это питчинг от ВСУ. Эксперты о ситуации на украинском фронте
16:25Алексей Мухин о том, что может гарантировать Генсек ООН Гуттериш по ЗАЭС, о Шенгене и Северном потоке
16:20"Кракен" и Пришиб: Минобороны РФ озвучило новые данные по спецоперации
16:15Игорь Коротченко о нелегальном рынке оружия, поставляемого Украине: Плевать Западу на побочные издержки
16:09Иногда говори "никогда". Как реагирует Запад на то, что его оружие попадает с Украины к террористам
16:00Бои на Харьковском направлении, тревожный прогноз генсека НАТО. Главное на Украине на 16:00 9 сентября
15:50"Забывчивость и неряшливость - признак деменции": Качиньский оконфузился на людях
15:48ЕК, ВБ и Киев оценили затраты на восстановление Украины в 349 млрд долларов
15:45Сергей Мороз о том, почему в Херсоне никого не преследуют за украинский язык
15:28"Врёшь или не контролируешь ситуацию": Ищенко о том, что происходит, и какая история нужна Украине
15:23Как воюют на донецком фронте донбасские шахтеры
15:08А почему НКГБ поймало Кука? Как последний командующий УПА* дожил до "Дня незалежности"
15:06"Гиена Европы" готовится подбирать падаль
14:58"Не будем действовать зеркально": Захарова опровергла сообщения о готовящемся введении виз для украинцев
14:36Утверждение США о контроле за перемещением оружия на Украине неубедительно. Мир начинает верить России
Лента новостейМолния