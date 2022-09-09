Краснодарский край примет эвакуированных из Купянска
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочая поездка зампредседателя Совбеза РФ Д. Медведева в Ростовскую область
Матери с детьми, эвакуированные из опасных зон Харьковской области, смогут разместиться в санаториях Краснодарского края. Об этом 9 сентября написал Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на совет министров региона
"Мам с детьми из опасных зон Харьковской области примет в своих здравницах Краснодарский край. Организацией безопасной эвакуации занимается военно-гражданская администрация региона", – говорится в сообщении, причем в тексте делается уточнение, что право на получение курортных квадратных метров есть как у эвакуированных в организованном порядке, так и тех, кто приехал самостоятельно.
Накануне военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендовала семьям с детьми покинуть опасные районы. Бои продолжают идти по всей линии соприкосновения.
В пятницу, 9 сентября, началась эвакуация населения Купянского района Харьковской области на территорию ЛНР и России.