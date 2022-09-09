Краснодарский край примет эвакуированных из Купянска

"Мам с детьми из опасных зон Харьковской области примет в своих здравницах Краснодарский край. Организацией безопасной эвакуации занимается военно-гражданская администрация региона", – говорится в сообщении, причем в тексте делается уточнение, что право на получение курортных квадратных метров есть как у эвакуированных в организованном порядке, так и тех, кто приехал самостоятельно.