https://ukraina.ru/20220909/1038600983.html
"У нас каждый ход записан": Путин дал поручение МИД по зерновой сделке
Путин про зерно: "у нас каждый ход записан"
"У нас каждый ход записан": Путин дал поручение МИД по зерновой сделке
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ зерновую сделку. Какие заявления были сделаны в ходе этой беседы, 9 сентября сообщили РИА Новости
2022-09-09T16:45
2022-09-09T16:45
2022-09-09T16:45
новости
владимир путин
зерно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036763202_0:349:3018:2047_1920x0_80_0_0_52d035179ee91ff1739a84f3a98be34f.jpg
Глава государства озвучил информацию о том, что за период с мая по август Россия поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн зерна, а всего в этом году - 30 млн тонн и готова нарастить до 50 млн тонн и больше, поскольку это позволяет урожай.При этом Путин подчеркнул, что только 3% украинского зерна пошло в беднейшие страны, несмотря на иные заверения с другой стороны.После чего он попросил МИД России взять под контроль поставки зерна с Украины беднейшим странам, которые" судя по потребности получателей" очевидно нужно наращивать.Прокомментировал президент и ситуацию с поставками российских удобрений. За первые 4 месяца текущего года Москва отправила на экспорт 7 млн тонн удобрений.Глава государства подчеркнул, что существующий сегодня запрет на поставку российских удобрений через европейские порты на другие континенты, является дискриминационным и недопустимым.
https://ukraina.ru/20220909/1038600041.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036763202_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_626bd359dd0f016eae2f2b7a721a7b98.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, зерно
"У нас каждый ход записан": Путин дал поручение МИД по зерновой сделке
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ зерновую сделку. Какие заявления были сделаны в ходе этой беседы, 9 сентября сообщили РИА Новости
Глава государства озвучил информацию о том, что за период с мая по август Россия поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн зерна, а всего в этом году - 30 млн тонн и готова нарастить до 50 млн тонн и больше, поскольку это позволяет урожай.
При этом Путин подчеркнул, что только 3% украинского зерна пошло в беднейшие страны, несмотря на иные заверения с другой стороны.
"Некоторые партнеры подвергают сомнению наши договоренности по поставкам зерна, но у нас каждый ход записан", - сказал Путин.
После чего он попросил МИД России взять под контроль поставки зерна с Украины беднейшим странам, которые" судя по потребности получателей" очевидно нужно наращивать.
Прокомментировал президент и ситуацию с поставками российских удобрений. За первые 4 месяца текущего года Москва отправила на экспорт 7 млн тонн удобрений.
Глава государства подчеркнул, что существующий сегодня запрет на поставку российских удобрений через европейские порты на другие континенты, является дискриминационным и недопустимым.