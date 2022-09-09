https://ukraina.ru/20220909/1038600983.html

"У нас каждый ход записан": Путин дал поручение МИД по зерновой сделке

Путин про зерно: "у нас каждый ход записан"

"У нас каждый ход записан": Путин дал поручение МИД по зерновой сделке

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ зерновую сделку. Какие заявления были сделаны в ходе этой беседы, 9 сентября сообщили РИА Новости

2022-09-09T16:45

2022-09-09T16:45

2022-09-09T16:45

новости

владимир путин

зерно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036763202_0:349:3018:2047_1920x0_80_0_0_52d035179ee91ff1739a84f3a98be34f.jpg

Глава государства озвучил информацию о том, что за период с мая по август Россия поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн зерна, а всего в этом году - 30 млн тонн и готова нарастить до 50 млн тонн и больше, поскольку это позволяет урожай.При этом Путин подчеркнул, что только 3% украинского зерна пошло в беднейшие страны, несмотря на иные заверения с другой стороны.После чего он попросил МИД России взять под контроль поставки зерна с Украины беднейшим странам, которые" судя по потребности получателей" очевидно нужно наращивать.Прокомментировал президент и ситуацию с поставками российских удобрений. За первые 4 месяца текущего года Москва отправила на экспорт 7 млн тонн удобрений.Глава государства подчеркнул, что существующий сегодня запрет на поставку российских удобрений через европейские порты на другие континенты, является дискриминационным и недопустимым.

https://ukraina.ru/20220909/1038600041.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, зерно