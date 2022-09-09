Путин про зерно: "у нас каждый ход записан"
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"У нас каждый ход записан": Путин дал поручение МИД по зерновой сделке
Путин про зерно: "у нас каждый ход записан"
"У нас каждый ход записан": Путин дал поручение МИД по зерновой сделке
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ зерновую сделку. Какие заявления были сделаны в ходе этой беседы, 9 сентября сообщили РИА Новости
2022-09-09T16:45
2022-09-09T16:45
новости
владимир путин
зерно
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Глава государства озвучил информацию о том, что за период с мая по август Россия поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн зерна, а всего в этом году - 30 млн тонн и готова нарастить до 50 млн тонн и больше, поскольку это позволяет урожай.При этом Путин подчеркнул, что только 3% украинского зерна пошло в беднейшие страны, несмотря на иные заверения с другой стороны.После чего он попросил МИД России взять под контроль поставки зерна с Украины беднейшим странам, которые" судя по потребности получателей" очевидно нужно наращивать.Прокомментировал президент и ситуацию с поставками российских удобрений. За первые 4 месяца текущего года Москва отправила на экспорт 7 млн тонн удобрений.Глава государства подчеркнул, что существующий сегодня запрет на поставку российских удобрений через европейские порты на другие континенты, является дискриминационным и недопустимым.
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новости, владимир путин, зерно
Новости, Владимир Путин, зерно

"У нас каждый ход записан": Путин дал поручение МИД по зерновой сделке

16:45 09.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВолгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт
Волгоградские аграрии увеличивают отгрузку зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ зерновую сделку. Какие заявления были сделаны в ходе этой беседы, 9 сентября сообщили РИА Новости
Глава государства озвучил информацию о том, что за период с мая по август Россия поставила на мировой рынок 6,6 млн тонн зерна, а всего в этом году - 30 млн тонн и готова нарастить до 50 млн тонн и больше, поскольку это позволяет урожай.
При этом Путин подчеркнул, что только 3% украинского зерна пошло в беднейшие страны, несмотря на иные заверения с другой стороны.
"Некоторые партнеры подвергают сомнению наши договоренности по поставкам зерна, но у нас каждый ход записан", - сказал Путин.
После чего он попросил МИД России взять под контроль поставки зерна с Украины беднейшим странам, которые" судя по потребности получателей" очевидно нужно наращивать.
Прокомментировал президент и ситуацию с поставками российских удобрений. За первые 4 месяца текущего года Москва отправила на экспорт 7 млн тонн удобрений.
Глава государства подчеркнул, что существующий сегодня запрет на поставку российских удобрений через европейские порты на другие континенты, является дискриминационным и недопустимым.
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