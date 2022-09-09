Юрий Поляков: снобизм премиальной литературной тусовки сейчас просто зашкаливает
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Писатель Юрий Поляков: снобизм премиальной литературной тусовки сейчас просто зашкаливает
Юрий Поляков: снобизм премиальной литературной тусовки сейчас просто зашкаливает
Писатель Юрий Поляков: снобизм премиальной литературной тусовки сейчас просто зашкаливает
Современный Литинститут в большинстве своем выступает против российской спецоперации на Украине, поэтому даже очень талантливый писатель уровня Твардовского вряд ли сможет добиться хоть каких-то успехов, поступив туда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, автор повести "Сто дней до приказа" Юрий Поляков
2022-09-09T07:45
2022-09-09T08:56
юрий поляков
писатель
спецоперация
литература
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Чтобы как можно быстрее исправить ситуацию автор «Ста дней до приказа» предложил создать специальные двух-трехгодичные военно-литературные курсы с хорошей филологической базой, где новых Твардовских обучили бы и развили талант.
https://ukraina.ru/20220908/1038542361.html
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юрий поляков, писатель, спецоперация, литература
Юрий Поляков, писатель, Спецоперация, литература

Писатель Юрий Поляков: снобизм премиальной литературной тусовки сейчас просто зашкаливает

07:45 09.09.2022 (обновлено: 08:56 09.09.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Юрий Поляков
 Юрий Поляков - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Современный Литинститут в большинстве своем выступает против российской спецоперации на Украине, поэтому даже очень талантливый писатель уровня Твардовского вряд ли сможет добиться хоть каких-то успехов, поступив туда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, автор повести "Сто дней до приказа" Юрий Поляков

«Не сомневаюсь, среди тех, кто сегодня воюет против неонацизма, есть будущие, а, возможно, и уже состоявшиеся писатели — поэты, прозаики, публицисты, драматурги. Не исключаю, в перспективе кто-то достигнет уровня Симонова и Твардовского. Но если все пустить на самотек, попытки большинства "толкнуться" в литературу закончатся разочарованием и обидой, а читатель так и не получит честных, дышащих жизнью книг. Снобизм премиальной литературной тусовки просто зашкаливает. Государство может быть и врагом, и другом литературы, все зависит от позиции — и литературы, и государства… », — сказал Поляков.

Чтобы как можно быстрее исправить ситуацию автор «Ста дней до приказа» предложил создать специальные двух-трехгодичные военно-литературные курсы с хорошей филологической базой, где новых Твардовских обучили бы и развили талант.
Юрий Поляков интервью - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 10:24
Юрий Поляков: Среди тех, кто сегодня воюет против неонацизма, есть будущие Симоновы и Твардовские
 
Юрий ПоляковписательСпецоперациялитература
 
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