Писатель Юрий Поляков: снобизм премиальной литературной тусовки сейчас просто зашкаливает

«Не сомневаюсь, среди тех, кто сегодня воюет против неонацизма, есть будущие, а, возможно, и уже состоявшиеся писатели — поэты, прозаики, публицисты, драматурги. Не исключаю, в перспективе кто-то достигнет уровня Симонова и Твардовского. Но если все пустить на самотек, попытки большинства "толкнуться" в литературу закончатся разочарованием и обидой, а читатель так и не получит честных, дышащих жизнью книг. Снобизм премиальной литературной тусовки просто зашкаливает. Государство может быть и врагом, и другом литературы, все зависит от позиции — и литературы, и государства… », — сказал Поляков.