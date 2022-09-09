Политолог-американист Крашенинникова рассказала, что ожидать РФ от Трасс в рамках Украины - 09.09.2022 Украина.ру
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Политолог-американист Крашенинникова рассказала, что ожидать РФ от Трасс в рамках Украины
Политолог-американист Крашенинникова рассказала, что ожидать РФ от Трасс в рамках Украины - 09.09.2022 Украина.ру
Политолог-американист Крашенинникова рассказала, что ожидать РФ от Трасс в рамках Украины
Лиз Трасс не будет повышать расходы на помощь Украине, потому что они уже были достаточны высоки при прошлом премьере, сказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру
2022-09-09T07:00
2022-09-09T07:00
трасс (лиз трасс)
украина
новости
россия
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Ранее бывший министр иностранных дел Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании.Лиз Трасс является третьей женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра. До нее эту должность занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). Трасс стала 56-м премьером в истории Великобритании.Он добавил, что повышение расходов будет зависеть от военной ситуации на Украине, и от того, насколько в рамках внутренней политики Великобритании и стоящими за нее США потребуется эксалация.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220906/1038480846.html
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трасс (лиз трасс), украина, новости, россия
Трасс (Лиз Трасс), Украина, Новости, Россия

Политолог-американист Крашенинникова рассказала, что ожидать РФ от Трасс в рамках Украины

07:00 09.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Лиз Трасс не будет повышать расходы на помощь Украине, потому что они уже были достаточны высоки при прошлом премьере, сказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру
Ранее бывший министр иностранных дел Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании.
Лиз Трасс является третьей женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра. До нее эту должность занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). Трасс стала 56-м премьером в истории Великобритании.
Что же нам ожидать - в рамках Украины - от Лиз Трасс. Надо сказать, что в годы Бориса Джонсона расходы на военную подготовку украинских военных были очень высоки. И мы знаем, что сейчас проходят подготовку в Великобритании тысячи украинских военнослужащих. Будет ли Лиз Трасс повышать эти расходы? Может быть, вряд ли, потому что они достаточно высокие уже.
Вероника Крашенинникова интервью
Вероника Крашенинникова
политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив
Он добавил, что повышение расходов будет зависеть от военной ситуации на Украине, и от того, насколько в рамках внутренней политики Великобритании и стоящими за нее США потребуется эксалация.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
6 сентября, 10:41
Лиз Трасс - карьеристка и человек без убеждений. Кто теперь будет воевать украинцами из Лондона
 
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