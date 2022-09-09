https://ukraina.ru/20220909/1038557517.html

Политолог-американист Крашенинникова рассказала, что ожидать РФ от Трасс в рамках Украины

Политолог-американист Крашенинникова рассказала, что ожидать РФ от Трасс в рамках Украины - 09.09.2022 Украина.ру

Политолог-американист Крашенинникова рассказала, что ожидать РФ от Трасс в рамках Украины

Лиз Трасс не будет повышать расходы на помощь Украине, потому что они уже были достаточны высоки при прошлом премьере, сказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру

2022-09-09T07:00

2022-09-09T07:00

2022-09-09T07:00

трасс (лиз трасс)

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Ранее бывший министр иностранных дел Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании.Лиз Трасс является третьей женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра. До нее эту должность занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). Трасс стала 56-м премьером в истории Великобритании.Он добавил, что повышение расходов будет зависеть от военной ситуации на Украине, и от того, насколько в рамках внутренней политики Великобритании и стоящими за нее США потребуется эксалация.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220906/1038480846.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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трасс (лиз трасс), украина, новости, россия