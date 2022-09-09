https://ukraina.ru/20220909/1038554171.html
"Она в тренде": Крашенинникова объяснила, почему Трасс стала премьер-министром Великобритании
"Она в тренде": Крашенинникова объяснила, почему Трасс стала премьер-министром Великобритании - 09.09.2022 Украина.ру
"Она в тренде": Крашенинникова объяснила, почему Трасс стала премьер-министром Великобритании
Общеевропейский тренд показывает, что правительственными делами в ЕС занимаются люди без профессионального понимания и Лиз Трасс тому пример, сказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру
2022-09-09T06:15
2022-09-09T06:15
2022-09-09T06:15
трасс (лиз трасс)
новости
великобритания
европа
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Ранее бывший министр иностранных дел Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании.Лиз Трасс является третьей женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра. До нее эту должность занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). Трасс стала 56-м премьером в истории Великобритании.По его мнению, Трасс продолжает линию "карнавальной политики", которую начал прошлый премьер - Борис Джонсон.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220906/1038480846.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
трасс (лиз трасс), новости, великобритания, европа
Трасс (Лиз Трасс), Новости, Великобритания, Европа
"Она в тренде": Крашенинникова объяснила, почему Трасс стала премьер-министром Великобритании
Общеевропейский тренд показывает, что правительственными делами в ЕС занимаются люди без профессионального понимания и Лиз Трасс тому пример, сказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру
Ранее бывший министр иностранных дел Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании.
Лиз Трасс является третьей женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра. До нее эту должность занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). Трасс стала 56-м премьером в истории Великобритании.
Она занималась и сельским хозяйством, и образованием, и казначейством, и иностранными делами. То есть, этот человек-функционер, которого, наконец, назначают и на пост премьер-министра. Надо сказать, что это общий тренд в Европе, то же самое происходит в Германии, где министром обороны становилась женщина – доктор-гинеколог, имею в виду Урсулу фон дер Ляйен, а теперь она руководит Европейским Союзом. Так что для европейцев это не так удивительно, как для нас.
Вероника Крашенинникова
политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив
По его мнению, Трасс продолжает линию "карнавальной политики", которую начал прошлый премьер - Борис Джонсон.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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