https://ukraina.ru/20220909/1038554171.html

"Она в тренде": Крашенинникова объяснила, почему Трасс стала премьер-министром Великобритании

"Она в тренде": Крашенинникова объяснила, почему Трасс стала премьер-министром Великобритании - 09.09.2022 Украина.ру

"Она в тренде": Крашенинникова объяснила, почему Трасс стала премьер-министром Великобритании

Общеевропейский тренд показывает, что правительственными делами в ЕС занимаются люди без профессионального понимания и Лиз Трасс тому пример, сказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру

2022-09-09T06:15

2022-09-09T06:15

2022-09-09T06:15

трасс (лиз трасс)

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Ранее бывший министр иностранных дел Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании.Лиз Трасс является третьей женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра. До нее эту должность занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). Трасс стала 56-м премьером в истории Великобритании.По его мнению, Трасс продолжает линию "карнавальной политики", которую начал прошлый премьер - Борис Джонсон.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220906/1038480846.html

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трасс (лиз трасс), новости, великобритания, европа