https://ukraina.ru/20220909/1038544217.html

"Украина копирует режим Гитлера": Кнутов рассказал, что "помогает" украинским военным на фронте

"Украина копирует режим Гитлера": Кнутов рассказал, что "помогает" украинским военным на фронте - 09.09.2022 Украина.ру

"Украина копирует режим Гитлера": Кнутов рассказал, что "помогает" украинским военным на фронте

Военнослужащие РФ все чаще начали замечать, что всушники находятся под воздействием наркотиков и идут в полный рост на пулеметы, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-09-09T04:15

2022-09-09T04:15

2022-09-09T04:15

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Он рассказал, что сторонники Гитлера добавляли наркотики в шоколад и выдавали их в виде таблеток военным, потому что иначе они бы не дошли до Москвы во времена ВОВ.Немецкие солдаты спали два-три часа, а в остальное время шли или управляли рычагами танков, добавил эксперт.По его мнению, киевский режим копирует режим Гитлера во всем.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220908/1038539937.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, гитлер, украина, всу