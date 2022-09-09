https://ukraina.ru/20220909/1038544217.html
"Украина копирует режим Гитлера": Кнутов рассказал, что "помогает" украинским военным на фронте
"Украина копирует режим Гитлера": Кнутов рассказал, что "помогает" украинским военным на фронте - 09.09.2022 Украина.ру
"Украина копирует режим Гитлера": Кнутов рассказал, что "помогает" украинским военным на фронте
Военнослужащие РФ все чаще начали замечать, что всушники находятся под воздействием наркотиков и идут в полный рост на пулеметы, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-09-09T04:15
2022-09-09T04:15
2022-09-09T04:15
новости
гитлер
украина
всу
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Он рассказал, что сторонники Гитлера добавляли наркотики в шоколад и выдавали их в виде таблеток военным, потому что иначе они бы не дошли до Москвы во времена ВОВ.Немецкие солдаты спали два-три часа, а в остальное время шли или управляли рычагами танков, добавил эксперт.По его мнению, киевский режим копирует режим Гитлера во всем.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220908/1038539937.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гитлер, украина, всу
"Украина копирует режим Гитлера": Кнутов рассказал, что "помогает" украинским военным на фронте
Военнослужащие РФ все чаще начали замечать, что всушники находятся под воздействием наркотиков и идут в полный рост на пулеметы, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру