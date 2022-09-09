"Украина копирует режим Гитлера": Кнутов рассказал, что "помогает" украинским военным на фронте - 09.09.2022 Украина.ру
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"Украина копирует режим Гитлера": Кнутов рассказал, что "помогает" украинским военным на фронте
"Украина копирует режим Гитлера": Кнутов рассказал, что "помогает" украинским военным на фронте - 09.09.2022 Украина.ру
"Украина копирует режим Гитлера": Кнутов рассказал, что "помогает" украинским военным на фронте
Военнослужащие РФ все чаще начали замечать, что всушники находятся под воздействием наркотиков и идут в полный рост на пулеметы, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-09-09T04:15
2022-09-09T04:15
новости
гитлер
украина
всу
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Он рассказал, что сторонники Гитлера добавляли наркотики в шоколад и выдавали их в виде таблеток военным, потому что иначе они бы не дошли до Москвы во времена ВОВ.Немецкие солдаты спали два-три часа, а в остальное время шли или управляли рычагами танков, добавил эксперт.По его мнению, киевский режим копирует режим Гитлера во всем.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220908/1038539937.html
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новости, гитлер, украина, всу
Новости, Гитлер, Украина, ВСУ

"Украина копирует режим Гитлера": Кнутов рассказал, что "помогает" украинским военным на фронте

04:15 09.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Военнослужащие РФ все чаще начали замечать, что всушники находятся под воздействием наркотиков и идут в полный рост на пулеметы, сказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что сторонники Гитлера добавляли наркотики в шоколад и выдавали их в виде таблеток военным, потому что иначе они бы не дошли до Москвы во времена ВОВ.
Немецкие солдаты спали два-три часа, а в остальное время шли или управляли рычагами танков, добавил эксперт.
Наши военнослужащие все чаще и чаще свидетельствуют, что очень часто всушники идут в полный рост на пулеметы. Это говорит о том, что они под воздействием наркотиков. Это снимает их усталость и снижает чувство страха.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор музея войск ПВО
По его мнению, киевский режим копирует режим Гитлера во всем.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Залужный - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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