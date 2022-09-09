https://ukraina.ru/20220909/1038528368.html

Сергей Мороз о том, почему в Херсоне никого не преследуют за украинский язык

Сергей Мороз о том, почему в Херсоне никого не преследуют за украинский язык - 09.09.2022 Украина.ру

Сергей Мороз о том, почему в Херсоне никого не преследуют за украинский язык

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T15:45

2022-09-09T15:45

2022-09-09T15:46

интервью

сво

херсон

референдум

украина

рф

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Постоянные обстрелы с украинской стороны только увеличивают количество людей, которые ждут референдума и готовы проголосовать за вхождение региона в Россию, считает исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз.- Сергей, из-за обстрелов с украинской стороны полностью парализованы Антоновский мост и дорога возле Каховской ГЭС. Что сейчас происходит в регионе, как решается транспортная проблема?– Сейчас Антоновский мост не работает, он закрыт. Но понтонная переправа организована, у нас ходит такой своеобразный паром, который перевозит людей с одной стороны на другую. Поэтому, конечно, есть очереди, люди ждут, но власти стараются максимально сделать так, чтобы людям было комфортно. И то, что мост не работает, компенсируется.– Мост в эксплуатацию вводить в ближайшее время не планируют, учитывая очень непростую обстановку в регионе?– Сейчас нет. Решили пока этого не делать, так как идут сильные обстрелы с украинской стороны. Пока будем пользоваться понтонной переправой.– Какие сейчас настроения в Херсоне и Херсонской области? Постоянные обстрелы с украинской стороны - изменили ли отношение местного населения к происходящему?– Эти обстрелы… Население очень хочет пойти на референдум и проголосовать, чтобы стать частью России, чтобы быстрее это все прекратилось. То есть, Украина как раз этими самыми обстрелами вызывает обратный эффект. Обстреливая, украинцы хотят нас запугать, чтобы мы не пошли на референдум, чтобы мы отказались от всего.Но люди, наоборот, видят, что обстреливают мирное население, обстреливают мост, жилые дома, всю гражданскую инфраструктуру. Люди понимают, что Украина делает это намеренно, против своих же людей. Естественно, это все приводит к тому, что люди больше хотят пойти на референдум и проголосовать за соединение с Россией.– Кстати, по поводу референдума. Появилась информация от властей Херсонской области, что сейчас этот вопрос поставлен на паузу из соображений безопасности, учитывая ситуацию в регионе. Тем не менее, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в который раз призвала население Херсонской области эвакуироваться и предупредила, что тем, кто занимается подготовкой референдума, и тем, кто будет принимать в нём участие, грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.– Думаю, это очередная попытка украинских властей запугать население Херсонщины. Этот шаг у них не пройдет, и их угрозы просто бессмысленны. То есть, дать кому-то 12 лет тюрьмы грозит человек из другого государства… Скоро, я надеюсь, мы уже станем частью Российской Федерации. И вот - люди из соседнего государства угрожают дать тебе 12 лет. Как ты на это смотришь? Просто с улыбкой. Если Верещук там себе что-то такое надумала – это ее фантазии, нас это не касается, мы живем в другой реальности.– Постоянная пропаганда с украинской стороны, такие вот угрозы, обстрелы, рассказы о том, что - "мы сейчас контрнаступление организуем, сейчас все вернется на круги своя и все виновные будут наказаны"... Не получается ли в результате этого, что людей, лояльных к России, может быть, и не меньше, но они боятся высказывать свою позицию?– Запуганы единицы, они боятся этих угроз. А основная масса, конечно, нет. Здравомыслящие люди понимают, что все эти угрозы бессмысленны, то есть, Украина ничего не сможет сделать, и таких людей с каждым днем становится больше.Да, есть часть людей, которые четко понимают, что Россия здесь навсегда. Есть очень маленькая часть людей, которые хотят, чтобы Украина вернулась, и большая часть людей еще не определившихся, но начинающих склоняться, все-таки, к Российской Федерации, видя все эти обстрелы, угрозы со стороны Верещук, Зеленского, со стороны украинских СМИ.Мы видим, когда люди угрожают – "я ваш сосед, и когда я вернусь на эту территорию, я вас всех расстреляю, буду вешать на каждом столбе, на каждом дереве". Конечно, люди не хотят, чтобы такие соседи к ним возвращались. Как этого не допустить? Идешь на референдум – мы становимся Российской Федерацией. Мы – часть России, поэтому Украина не войдет сюда никогда.– Проблема безопасности людей и украинского терроризма, к сожалению, набирает обороты. В Херсонской и Запорожской областях совершают теракты и по отношению к населению, и по отношению к людям, которые сейчас во власти. Как вопрос с безопасностью решается в Херсонской области, вводятся ли какие-то особые меры? Как вам себя защитить?– Конечно, есть такое. Украинские террористы у нас работают, да. Но российские спецслужбы тоже не дремлют, у нас активно ведется выявление всех этих спящих ДРГ-ячеек, всех "партизан", которые здесь находятся.Что же касается безопасности, то у нас постарались всем, кому можно, всем высокопоставленным чиновникам организовать охрану. Все чиновники высокого ранга имеют охрану. И все остальные соблюдают меры безопасности. У меня тоже свои меры безопасности. Все нормально, все будет хорошо. Мы здесь верим в лучшее, поэтому никто даже не думал сбегать от этих угроз. Мы идем вперед, и впереди нас ждет Россия.– Украина распространяла информацию о том, что руководство Херсонской области будто бы убежало, рассказывали о том, что Кирилл Стремоусов уже вовсе не в Херсоне. Вы на днях записали видео на центральной площади города. Сейчас где находитесь?– Сейчас мы в Херсоне – и я, и Кирилл Сергеевич Стремоусов. У нас была кратковременная деловая поездка в Воронеж, мы там были с рабочим визитом. А укроСМИ это раздули, им это выгодно - рассказывать, что "руководство Херсона сбежало". Они это подавали как наш побег, но это была обычная деловая командировка в соседний регион.– Когда вам поступило предложение возглавить пресс-службу Херсонской областной ВГА, вы раздумывали, прежде чем принять это предложение, учитывая все нюансы, в том числе, и вопрос безопасности? Или согласились сразу же?– Я незамедлительно согласился. Потому, что хочу сделать все, от меня зависящее, для того, чтобы Российская Федерация побыстрее пришла в Херсон, для того, чтобы побыстрее построить на Херсонщине русский мир. Для того, чтобы мы побыстрее стали частью Российской Федерации.Какие бы предложения ни поступали от моего начальства - взять на себя еще больше ответственности, еще больше работы - мой ответ всегда будет положительным. Я всегда буду согласен на всё что надо сделать для того, чтобы Россия была здесь побыстрее.- А как в Херсонской области налаживается мирная жизнь? Начался учебный год. Что происходит в Херсоне, в Херсонской области, учитывая то, что были проблемы с учителями, давайте правду говорить. Украина активно их агитировала не выходить на работу. А что сейчас? Есть, кому учить херсонских детишек?– Есть, кому. Большая часть школ у нас открылась. Конечно, часть людей выехали из Херсона и Херсонской области. И среди них, понятное дело, были и дети, и учителя. Поэтому было принято решение - из школ, в которых осталось мало учителей, дополнить этими учителями те школы, в которых выехало их немножко меньше. И сейчас наши школы укомплектованы, все учителя есть. Всех детей собрали тоже по школам, чтобы не открывать все школы подряд, там, где был недобор учеников, недобор учителей.Уплотнили классы, уплотнили преподавательский состав, и большая часть школ работает успешно. Родителям выдали по 10 тысяч (рублей – Ред.) для того, чтобы они могли собрать детей, купить тетрадки, ручки, карандаши, атласы и все остальное. Российская Федерация идет на все, чтобы наши дети здесь могли учиться, получать образование. Это еще один положительный момент, на который люди обращают внимание.Я был на форуме учителей, и там четко было сказано, что теперь с родителей не будет никаких поборов. Раньше у нас были какие-то сборы на ремонт класса, на ремонт школы, на новые окна, на линолеум, на что-то еще. И это всё каждый год собирали. Теперь никаких поборов не будет, школа полностью финансируется из муниципального совета. И дополнительно еще родителям дают по 10 тысяч, чтобы они купили деткам все, что им надо в школу.- В СМИ писали о том, что Россия наладила бесплатное питание в школах Херсонской области, и за это тоже платить не нужно – детей кормят.– С первого по четвертый класс, в Херсоне и в области деток будут кормить, у них будет бесплатное горячее питание.– А украинский язык преподают сейчас в школах Херсона и области?– Да, украинский язык остался в школах. Мы, все-таки, здесь говорим частично на украинском языке, и за украинский язык здесь никто никого не преследует. Общее преподавание будет на русском языке, все предметы будут на русском, но также к изучению в программе стоит украинский язык. Никто никого не ущемляет. Мы хотим сделать как наши соседи-крымчане. Они говорят на трех основных языках, это русский, украинский и татарский. Поэтому у нас украинский язык ни в коем случае не ущемляется.– Сообщали, что пенсионеры Херсонской области могут оформить выплату пенсий через российские банки. Насколько сейчас этот процесс налажен? Что происходит с пенсионным обеспечением в области?– В этом направлении работают весьма активно. У нас открылся российский ПСБ-банк. Сейчас есть такая услуга - пенсионеры, если даже у них еще украинский паспорт – все равно получают карту ПСБ-банка, и уже на эту карту им будет приходить пенсия. Мы сейчас работаем, стараемся охватить как можно больше пенсионеров, чтобы у них была эта услуга.– Как проходит процесс паспортизации? Сколько жителей Херсона уже получили паспорта Российской Федерации?– Я не могу вам озвучить эти цифры, но хочу сказать, что уже очень много людей и получили российские паспорта, и еще больше людей подали заявления на получение. Люди продолжают и продолжают идти – и в Херсоне, и в области.– У вас есть российский паспорт?– Я сдал месяц назад документы, жду получения паспорта со дня на день.– Второго сентября исполнилось ровно полгода с того момента, как Херсон перешел под контроль Российской Федерации. Как вы оцениваете это полугодие, его результаты, что изменилось по сравнению с первыми месяцами, какие прогнозы на будущее?– У нас только положительные тенденции за эти полгода. Я помню, как это все начиналось. Март, апрель - люди еще боялись. Украинская пропаганда нам говорила, что будет все плохо. Поэтому люди оттаивали душой и сердцем постепенно. Сейчас, к примеру, уже никто не боится военных. Если военные идут по городу – никто не отскакивает от них в сторону. Все понимают, что люди занимаются своей работой, все нормально. Они могут стоять с тобой в очереди, в магазине, в аптеке, быть просто на улице. Военных воспринимают как обычных людей.А поначалу военных боялись. Когда рядом человек в обмундировании, с автоматом – это пугало. Сейчас - нормально, люди понимают, что военные исполняют свой долг.С весны у нас открылось много магазинов, аптек. Пытаются запускать все производства, какие только можно. Даже те, у которых были частные маленькие фирмы, и они сбежали по каким-то причинам, у людей взгляды какие-то другие - им назначили внешнее управление, и их фирмы продолжают работать. Никто у них при этом фирму не забирает, она продолжает работать - для того, чтобы обычные, простые люди могли работать и получать зарплату. Фирмы переходят под внешнее управление, они платят налоги.Поэтому тенденция у нас с каждым днем все лучше и лучше. Люди меняют свое мнение, они смотрят, что никого никуда не забирают, не расстреливают, не убивают. Наоборот, Россия вкладывает в нас огромные деньги – это и гуманитарная, и социальная помощь, и пенсионные, и социальные выплаты. Поэтому ситуация у нас все лучше и лучше.

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, сво, херсон, референдум, украина, рф